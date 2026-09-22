Redmi Note 17 Pro ci liberà finalmente dalla schiavitù del cavo

Abbiamo provato questo smartphone con batteria da 8.340 mAh, ricarica da 67W e resistenza certificata alle cadute e all’acqua. Il Redmi Note 17 Pro entra nel segmento medio con specifiche da flagship e prezzi aggressivi, ma soprattutto con una autonomia esagerata.

Il Redmi Note 17 Pro ha un problema paradossale: ti fa controllare il telefono più spesso, non meno. Non per notifiche, non per ansia da social. Lo guardi perché non ci credi. La batteria scende di due punti percentuale dopo un’ora di navigazione GPS, tre video su TikTok e una chiamata WhatsApp, e la reazione istintiva è pensare che il contatore si sia inceppato.

Non è così. È semplicemente merito di una batteria da 8.340 mAh, una delle più capienti del mercato, abbinata a una gestione dei consumi che fa tirare un respiro di sollievo non solo a chi vive male l’asia da disconessione.

Un vero game changer

Sulla carta, 8.340 mAh non dicono granché a chi non mastica il gergo tecnico. Nella vita reale significano tre giorni di autonomia con un uso normale: social, mail, qualche chiamata, un po’ di streaming, senza modalità risparmio energetico attivata.

È qui che sta il vero salto, non nel numero in sé ma nel cambio di abitudine che porta con sé. Il gesto di cercare il caricabatterie prima di uscire, quello automatico e quasi inconsapevole, sparisce. E quando un’abitudine così radicata si dissolve, te ne accorgi solo a posteriori, guardando il telefono e chiedendoti perché sei ancora al 40% dopo una giornata intera fuori casa.

Ricarica: 20 minuti per un giorno intero

Il rovescio della medaglia di una batteria enorme è, di solito, un tempo di ricarica biblico. Redmi lo aggira con il sistema HyperCharge da 67W: venti minuti di cavo restituiscono energia sufficiente per affrontare un’intera giornata di utilizzo.

Nei nostri test, un’ora di ricarica ha portato il telefono dal 2% all’82%, con il pieno raggiunto in circa 76 minuti. C’è anche la ricarica inversa via cavo a 22,5W, utile per dare energia a cuffie o a un altro smartphone in emergenza, funzione di nicchia ma che qualche volta salva davvero la serata.

Struttura e display, senza compromessi

Il corpo del telefono segue la filosofia REDMI Titan Quality: vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, resistenza certificata alle cadute da tre metri (dato SGS) e protezione da acqua e polvere con rating IP66 e IP68, testata anche con un’immersione di 72 ore a due metri di profondità.

Il Note 17 Pro è tra i primi smartphone al mondo a ottenere la certificazione TÜV SÜD 5-star Titan Quality, che valida insieme caduta, resistenza all’acqua e prestazioni della batteria nel tempo, con una promessa di 6 anni di durata senza perdita significativa di capacità.

Il display da 6,83 pollici, risoluzione 1.5K AMOLED, luminosità di picco fino a 3.500 nit e campionamento del tocco a 3200Hz (in Game Turbo), restituisce colori saturi e una leggibilità sorprendente anche sotto il sole diretto, terreno dove tanti mid-range faticano. A muovere il tutto c’è lo Snapdragon 6s Gen 4, sufficiente per uso quotidiano e gaming non estremo, con Memory Extension che porta la RAM fino a 24GB sulla variante 12+256.

Fotocamera e software

Il comparto fotografico punta su un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8, affiancato da un ultra-grandangolo da 8 MP che zoppica un po’ troppo. Il reparto imaging infatti, non è il punto più spettacolare del telefono, ma se la cava bene in condizioni di luce normale, con colori naturali e un buon dettaglio nei ritratti.

Xiaomi HyperOS gestisce il tutto con Google Gemini integrato e la funzione Cerchia con Google, oltre a strumenti di editing basati su intelligenza artificiale per rimuovere riflessi o ritoccare gli scatti. L’esperienza in generale è fluida e senza impuntamenti ma le prestazioni non sono chiaramente quelle di un top di gamma.

Prezzi e disponibilità

Il Redmi Note 17 Pro 5G debutta in Italia con tre configurazioni di memoria. La versione 8+512GB costa 399,90 euro invece di 599,90, usando il coupon MAXPOWER, disponibile solo su mi.com. La 12+256GB scende a 429,90 euro (invece di 549,90), acquistabile su mi.com e Amazon.

C’è poi la versione 6+256GB in bundle con il Redmi Watch 6 (valore 119,99 euro) a 499,90 euro, esclusi gli operatori telefonici; in alcuni canali di vendita, senza bundle, è disponibile con una valutazione trade-in maggiorata di 100 euro.

Numeri che, uniti all’autonomia record, rendono il Note 17 Pro uno dei mid-range più interessanti della stagione: non tanto per quello che promette sulla scheda tecnica, quanto per quanto poco ci si pensa, alla batteria, una volta che si comincia a usarlo davvero.