Da Roma ad Amalfi a bordo di un’Alfa Romeo: il nuovo Grand Tour che attraversa l’Europa tra hotel di lusso e paesaggi da sogno

Anantara e Alfa Romeo lanciano il Grand Tour of Europe, un viaggio di lusso tra Roma e Amalfi a bordo di auto iconiche. Nel 2027 nuovi itinerari in Europa.

Un’Alfa Romeo che attraversa le colline dei Castelli Romani, una sosta per il pranzo affacciati sul Mediterraneo, le curve della Costiera Amalfitana percorse senza fretta e, alla fine della giornata, un antico convento trasformato in uno degli hotel più esclusivi d’Italia. Il viaggio torna a essere parte dell’esperienza, anziché un semplice spostamento tra una destinazione e l’altra, grazie alla nuova collaborazione tra Anantara Hotels & Resorts e Alfa Romeo, che hanno scelto di reinterpretare uno dei grandi rituali della storia europea attraverso un itinerario capace di unire il piacere della guida, l’ospitalità di lusso e la scoperta del territorio.

Si chiama Anantara Grand Tour of Europe ed è il nuovo progetto annunciato il 21 settembre dai due marchi, che debutterà proprio in Italia con un percorso tra Roma e Amalfi, prima di estendersi nel 2027 ad altre destinazioni europee, dalla Costa Azzurra all’Andalusia, fino alle grandi capitali imperiali dell’Europa centrale.

L’ispirazione arriva dal Grand Tour del XVIII secolo, quando i giovani aristocratici europei attraversavano il continente per completare la propria formazione attraverso l’incontro con l’arte, l’architettura, la storia e le tradizioni locali, dedicando mesi, e talvolta anni, alla scoperta di città e paesaggi che avrebbero contribuito a definire il loro modo di guardare il mondo. In questa interpretazione contemporanea, alle carrozze si sostituiscono alcune delle automobili più rappresentative della storia italiana, mentre gli antichi palazzi e le residenze nobiliari lasciano spazio agli hotel Anantara, scelti come punto di partenza e di arrivo di un’esperienza costruita intorno al piacere di viaggiare.

Il Dolce Vita Tour: da Roma ad Amalfi sulle strade più belle d’Italia

Il primo itinerario della nuova collaborazione porta un nome che racconta già molto dell’esperienza proposta: Dolce Vita Tour, un viaggio attraverso il Lazio e la Campania che prende il via dall’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, affacciato su Piazza della Repubblica, nel cuore della capitale, e si conclude all’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, l’antico convento dei Cappuccini trasformato in un albergo di lusso sospeso sulla Costiera Amalfitana.

Il percorso è pensato per attraversare alcuni dei paesaggi più riconoscibili dell’Italia centrale e meridionale, alternando la campagna romana alle località affacciate sul Tirreno e alle strade panoramiche della Costiera Amalfitana, senza rinunciare a soste dedicate alla gastronomia e alle tradizioni locali.

Dopo aver lasciato Roma, gli ospiti attraverseranno le colline dei Castelli Romani per raggiungere Sperlonga, con il suo centro storico affacciato sul mare, prima di proseguire verso la Campania e le alture di Ravello, una delle località più suggestive della Costiera, dalla quale si aprono panorami sul Mediterraneo che da secoli attirano artisti, scrittori e viaggiatori internazionali.

L’ultima parte del viaggio si snoda lungo le strade della Costiera Amalfitana, tra le curve che collegano borghi arroccati, terrazze affacciate sul mare e piccoli centri nei quali la vita quotidiana conserva ancora un rapporto profondissimo con il paesaggio. L’arrivo ad Amalfi segna la conclusione dell’itinerario, ma non dell’esperienza, che prosegue attraverso l’ospitalità e le proposte gastronomiche dell’hotel.

A caratterizzare il Dolce Vita Tour saranno anche gli incontri con il territorio, grazie a pranzi in riva al mare, degustazioni in cantine a conduzione familiare e passeggiate al tramonto a Positano, pensati per offrire agli ospiti la possibilità di scoprire l’Italia attraverso le sue tradizioni, anziché limitarsi a osservare i luoghi più celebri dal finestrino di un’automobile.

Dalla Giulietta alla Giulia Quadrifoglio: il viaggio a bordo delle Alfa Romeo

A rendere particolare il nuovo Grand Tour è la scelta delle automobili, che non rappresentano soltanto il mezzo attraverso il quale spostarsi tra una destinazione e l’altra, ma diventano parte integrante dell’esperienza proposta da Anantara e Alfa Romeo.

Gli ospiti potranno infatti mettersi al volante di alcuni dei modelli più rappresentativi del marchio italiano, a cominciare dalla Giulietta, una delle vetture che hanno contribuito a costruire la storia dell’Alfa Romeo nella seconda metà del Novecento, per arrivare alla Giulia e allo Stelvio, espressioni contemporanee di una tradizione automobilistica profondamente legata al design e al piacere della guida.

Per chi desidera un’esperienza di guida maggiormente orientata alle prestazioni, saranno disponibili anche le versioni Quadrifoglio della Giulia e dello Stelvio, sviluppate per offrire un carattere sportivo e una risposta dinamica particolarmente adatta ai percorsi panoramici che caratterizzano il progetto.

La collaborazione tra i due marchi nasce proprio dall’intenzione di valorizzare il viaggio come esperienza autonoma, nella quale l’automobile, il paesaggio e l’ospitalità contribuiscono a costruire un racconto che accompagna gli ospiti dall’inizio alla fine dell’itinerario.

«Con la crescita della nostra presenza in Europa, cresce anche la nostra capacità di ideare viaggi ricchi di profondità e autenticità, offrendo agli ospiti un’esperienza in cui la strada diventa racconto e ogni tappa un momento da assaporare», ha dichiarato Giles Selves, SVP Minor Luxury Hotels Europe & Americas, sottolineando come la collaborazione con Alfa Romeo permetta di trasformare il percorso attraverso i paesaggi europei in un’esperienza significativa quanto la destinazione stessa.

Una visione condivisa anche da Eugenio Franzetti, Head of Global Marketing di Alfa Romeo, che ha ricordato come la casa automobilistica abbia sempre rappresentato la passione, il design italiano e il piacere di guidare, valori che attraverso la partnership con Anantara potranno essere vissuti su alcune delle strade più suggestive del continente.

Nel 2027 il Grand Tour arriva in Costa Azzurra, Andalusia e nelle capitali imperiali

Il debutto italiano rappresenta soltanto il primo capitolo di un progetto destinato ad ampliarsi nel corso del 2027, quando l’Anantara Grand Tour of Europe introdurrà nuovi itinerari attraverso alcune delle destinazioni più affascinanti del continente, permettendo agli ospiti di scegliere tra viaggi individuali e percorsi più articolati che collegheranno diverse strutture della catena alberghiera.

Tra le nuove proposte figurano la Costa Azzurra, con le sue strade panoramiche affacciate sul Mediterraneo, e l’Andalusia, attraverso un itinerario che collegherà Málaga e Marbella, mentre un ulteriore percorso unirà Dublino e Amsterdam, ampliando l’esperienza anche alle destinazioni dell’Europa settentrionale.

Particolarmente interessante sarà anche The Imperial Capitals Tour, un viaggio dedicato alle grandi capitali storiche europee che avrà come riferimenti l’Anantara Palais Hansen Vienna Hotel e l’Anantara New York Palace Budapest, due strutture che permetteranno agli ospiti di scoprire l’eredità culturale e architettonica dell’Europa centrale attraverso un percorso arricchito da esperienze dedicate alla musica, all’arte e alla gastronomia.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di combinare più itinerari all’interno di un unico viaggio, scegliendo di attraversare l’Europa attraverso diversi percorsi oppure di concentrarsi su una singola destinazione, con eventuali voli di collegamento per agevolare gli spostamenti tra le strutture Anantara.

Il Dolce Vita Tour, che inaugura la collaborazione tra Anantara e Alfa Romeo nel settembre 2026, è già prenotabile attraverso il sito ufficiale di Anantara, mentre i nuovi itinerari europei saranno introdotti nel corso del prossimo anno. Una proposta che recupera il significato originario del Grand Tour, quando viaggiare non significava semplicemente raggiungere una meta, ma concedersi il tempo necessario per conoscere ciò che si incontrava lungo la strada.