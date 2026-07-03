Madonna: Confessions II è un ritorno che non vive di nostalgia

Il rischio era enorme. Dare un seguito a Confessions on a Dance Floor significava confrontarsi con uno dei dischi pop più influenti degli anni Duemila, un album che ha trasformato la pista da ballo in un manifesto di libertà e che ancora oggi rappresenta uno dei vertici della carriera di Madonna. Sarebbe stato facile cedere alla nostalgia, riproporre formule già collaudate e vivere di rendita. Confessions II, invece, sceglie una strada diversa: non cerca di ricostruire quel momento, ma di raccontare cosa significa guardarlo vent’anni dopo.

Il ritorno al fianco di Stuart Price restituisce immediatamente un’identità sonora riconoscibile. I brani si susseguono con naturalezza, come se fossero parte di un unico flusso, mantenendo quella continuità che aveva reso speciale il primo Confessions. Chi si aspettava una nuova Hung Up probabilmente rimarrà spiazzato. Questo non è un disco costruito intorno al singolo perfetto.

L’apertura con I Feel So Free è quasi programmatica. Su una produzione essenziale e avvolgente, Madonna canta una libertà che non ha più nulla a che vedere con la provocazione degli esordi. È la serenità di chi ha smesso di inseguire il tempo. Lo stesso clima attraversa One Step Away, dove il groove accompagna un testo che parla di possibilità e cambiamento senza bisogno di alzare la voce.

Con Danceteria il disco raggiunge uno dei suoi momenti migliori. È un omaggio ai club che hanno formato l’artista prima ancora della popstar, alla New York notturna degli anni Ottanta, ai locali dove Louise Ciccone imparò che la musica poteva essere un’identità prima ancora che una professione.

L’aspetto più interessante dell’album è proprio questo rifiuto dell’autocitazione. I riferimenti alla house, alla disco e all’elettronica classica sono evidenti, ma non diventano mai esercizio di stile. Le produzioni respirano, lasciano spazio alla voce, rinunciano all’accumulo sonoro che ha caratterizzato parte del pop contemporaneo. È un disco sicuro di sé, che non sente il bisogno di rincorrere le tendenze per apparire attuale.

Anche le collaborazioni sono inserite con misura. Bring Your Love con Sabrina Carpenter aggiunge leggerezza senza alterare l’equilibrio del racconto, mentre Read My Lips con Feid imostra che dialogare con artisti di un’altra generazione può avere senso quando serve davvero alla canzone e non soltanto alla strategia promozionale.

La seconda parte dell’album è quella che lascia il segno. Everything abbassa gradualmente la temperatura emotiva e prepara il terreno ai brani più personali. In Fragile dedicata al fratello Christopher, Madonna abbandona qualsiasi forma di teatralità. È una canzone costruita sulle sfumature, sul non detto, sulla consapevolezza che alcune ferite non si rimarginano ma imparano a convivere con chi resta.

Ancora più sorprendente è “The Test”, condivisa con Lourdes Leon. Non è il classico incontro tra madre e figlia ma un dialogo intimo, quasi sussurrato, che affronta il peso dell’eredità, della fama e dell’amore familiare senza cercare effetti melodrammatici.

Non manca la vena ironica che ha sempre caratterizzato la sua scrittura. “Bizarre” recupera la capacità di osservare le relazioni con sarcasmo e lucidità. Il finale affidato a “L.E.S. Girl” ha il sapore di un cerchio che si chiude. Il Lower East Side non è soltanto un luogo geografico, ma il simbolo della ragazza che arrivò a New York con pochi soldi e un’ambizione smisurata. Quella ragazza esiste ancora, ma non ha più bisogno di dimostrare niente. Può guardarsi alle spalle senza nostalgia e avanti senza ansia.

In un’epoca in cui il pop sembra spesso schiacciato sull’immediatezza, Madonna sceglie la pazienza. È una scelta controcorrente, ma anche profondamente coerente con un’artista che ha sempre saputo cambiare le regole del gioco. Confessions II non è il capitolo più rivoluzionario della sua storia. È un disco che accetta il tempo e lo trasforma in racconto.