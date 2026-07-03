Goncalo Ramos spinge il Portogallo. Croazia furiosa per un gol annullato

Una partita infinita, forse la più emozionante di questo Mondiale, con un giallo finale che condanna la Croazia e promuove il Portogallo di Cristiano Ronaldo proprio poche ore dopo che la sorella aveva annunciato l’addio imminente di CR7 alla Nazionale. Sarà vero? Chi può dirlo…. Per adesso di vero c’è il gol che ha segnato alla Croazia e insieme a lui l’eroe di serata è il fresco milanista Goncalo Ramos. Segna anche lui su cross di Leao, potevano essere la nuova coppia di attaccanti rossonera ma Leao vuole andarsene da Milano, chissà se Amorim a questo punto riuscirà a convincerlo. La rimonta del Portogallo dopo il gol della Croazia si concretizza in un finale fole.

La partita

Per tutto il primo tempo non è successo niente, poi il gol di Perisic ha fatto esplodere il match. Pareggio di Cristiano Ronaldo su rigore, gol di Goncalo Ramos al terzo minuto di recupero e poi la rete delle polemiche. C’è grande delusione nella squadra croata per la sconfitta. Ma c’è anche rabbia per il gol annullato nel recupero – al ’90+13 – su indicazione del Var: Gvardiol ha buttato in rete un pallone toccato in area da Pasalic, considerato in fuorigioco. Ma le riprese televisive non sono riuscite a fare chiarezza su un presunto tocco di Matanovic che avrebbe reso irregolare l’azione. Modric e compagni hanno protestato a lungo ma l’arbitro norvegese Eskas, dopo aver rivisto l’azione al monitor, ha deciso di annullare il gol che avrebbe portato la partita ai supplementari. Croazia beffata e Portogallo agli ottavi, la storia di Cristiano Ronaldo prosegue mentre finisce quella di Luka Modric, ultima volta in campo con la maglia della Croazia per il fuoriclasse che ha giocato l’ultima stagione nel Milan. Solo felicità invece per Goncalo Ramos: “Abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo. Il mio gol è stato un colpo d’istinto. So che devo farmi trovare pronto in questi momenti e più di una volta ho dimostrato di essere capace di aiutare i compagni e decidere le partite. Cristiano Ronaldo già mi aveva detto che sarei stato importante oggi. E io avevo promesso ai compagni in spogliatoio che se fossi entrato in campo avrei segnato. E così è stato”.