Allegri al Napoli, sciolto ogni dubbio: ufficiale il contratto fino al 2029

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Contratto triennale da 4,5 milioni netti. La presentazione sarà il 14 luglio in città

Come da tradizione, ad Antonio Conte succede Massimiliano Allegri. Nel 2014 era accaduto alla Juventus, nel 2026 al Napoli. Adesso è ufficiale, come ha confermato il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis in un post su Instagram: nell’immagine, il tecnico livornese ha la spilla della «N» del Napoli sul bavero della giacca. Fugato ogni dubbio, insomma.

Il club ha poi formalizzato l’ingaggio con una nota sul proprio sito. Nello specifico, Allegri ha firmato un contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2029.

Perché l’annuncio di Allegri al Napoli è arrivato solo ora

L’accordo economico si basa su quattro milioni e mezzo di euro netti a stagione. Una cifra in leggero ribasso rispetto ai cinque milioni percepiti nell’ultima annata al Milan, con cui aveva ancora un contratto valido fino a giugno 2027. L’intesa col Napoli, a ogni modo, era nell’aria da settimane: l’annuncio è slittato al 3 luglio soltanto perché Allegri doveva prima svincolarsi formalmente dai rossoneri.

La carriera di Massimiliano Allegri

Dopo gli esordi in panchina nella stagione 2003/04, Allegri ha costruito una carriera scandita da numerosi titoli a livello nazionale, soprattutto nella prima parte della carriera (fino al 2019). Nel 2007/08 portò il Sassuolo alla prima promozione in Serie B della sua storia, vincendo anche la Supercoppa di Serie C1. Poi il salto in Serie A con il Cagliari, dove chiuse sorprendentemente al nono posto in classifica e conquistò una meritata Panchina d’oro.

Al Milan, dal 2010, vinse il diciottesimo scudetto alla prima stagione e, l’anno successivo, la sesta Supercoppa Italiana della storia rossonera. Con la Juventus, tra il 2014 e il 2019, ebbe senza dubbio il suo periodo di gloria. In quegli anni, accumulò infatti ben cinque scudetti di fila, quattro Coppe Italia consecutive, due Supercoppe e due finali di Champions League. Al ritorno meno felice in bianconero, poi, conquistò la sua quinta Coppa Italia nel 2024. L’anno scorso, di nuovo al Milan, chiuse il campionato al quinto posto, dopo essere stato in lizza per il campionato fino a marzo.

Alla luce del suo curriculum, si tratta senza dubbio di un allenatore abituato alle piazze importanti. Sa cosa significhi gestire pressione, aspettative e obiettivi ambiziosi.

Quando verrà presentato al Napoli

In un primo momento, il club aveva valutato di presentare il nuovo tecnico direttamente a Dimaro, sede del ritiro estivo. L’idea è stata successivamente accantonata. Allegri sarà invece presentato a Napoli martedì 14 luglio, in una cornice che potrebbe essere quella del teatro San Carlo. Una scelta non casuale: il Napoli si avvicina difatti al proprio centenario (1 agosto), e una presentazione in grande stile sarebbe pertanto giustificata dalla gloriosa occasione.

Il tecnico, peraltro, non è affatto estraneo alla città. Da calciatore, aveva indossato la maglia azzurra nella stagione 1997/98. Un cerchio che si chiude, dunque, a distanza di quasi trent’anni.