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Lucio Dalla: nasce l’opera pop ispirata alle sue canzoni

Lucio Dalla: nasce l’opera pop ispirata alle sue canzoni
Gianni Poglio
Gianni Poglio
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Da dicembre nei teatri italiani “L’anno che verrà”, opera pop ispirata all’immaginario musicale del grande cantautore

Le canzoni di Lucio Dalla diventano un’opera pop. Debutterà a dicembre a Ferrara L’anno che verrà, nuovo spettacolo teatrale ideato da Marcello Corvino e diretto da Manuel Renga, che porterà in scena un racconto originale costruito attorno all’universo poetico e musicale del cantautore bolognese.

Non si tratta di una biografia né di un tradizionale concerto-tributo. Lo spettacolo prende spunto dai temi che attraversano alcuni dei brani più celebri di Dalla — i sogni, le inquietudini, l’amore, la solitudine, il desiderio di cambiamento — per trasformarli in una narrazione corale ambientata durante la notte di Capodanno.

La storia si svolge in un hotel sul mare, dove personaggi molto diversi tra loro si ritrovano a fare i conti con aspettative, rimpianti e speranze. Una giovane coppia in fuga, una cantante che cerca un amore perduto, un musicista disilluso e un imprenditore in crisi esistenziale si incontrano sotto lo sguardo di un misterioso portiere. Con l’avvicinarsi della mezzanotte, realtà e immaginazione finiscono per confondersi, mentre le canzoni di Dalla diventano la colonna sonora delle loro vite.

La drammaturgia è affidata a Emanuele Aldrovandi. Sul palco salirà Pierdavide Carone, accompagnato dall’Orchestra della Città di Ferrara e dal Coro del Teatro Comunale di Ferrara diretto da Teresa Auletta.

Il progetto rappresenta una nuova rilettura del repertorio di Lucio Dalla, artista che continua a esercitare una forte influenza sulla musica e sulla cultura italiana. L’obiettivo non è celebrare il mito, ma dimostrare come le sue canzoni riescano ancora oggi a raccontare emozioni e contraddizioni del presente.

«Non volevamo raccontare la vita di Lucio Dalla, ma entrare nel mondo che le sue canzoni hanno costruito. I personaggi dello spettacolo nascono proprio da quelle emozioni, da quelle paure e da quei desideri che la sua musica continua a raccontare ancora oggi», spiega il regista Manuel Renga.

11 e 12 dicembre 2026 – FERRARA – Teatro Comunale di Ferrara 

1819 e 20 dicembre 2026 – REGGIO EMILIA – Teatro Valli di Reggio Emilia 

22 e 23 dicembre 2026 – RAVENNA – Teatro Alighieri di Ravenna 

16 gennaio 2027 – PIACENZA – Teatro Municipale di Piacenza 

30 gennaio 2027 – MODENA – Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena

6 e 7 marzo 2027 – PARMA – Teatro Regio di Parma 

12 marzo 2027 – LUCCA – Teatro del Giglio di Lucca

1011 e 12 settembre 2027 – BOLOGNA – Teatro Duse di Bologna 

9 ottobre 2027 – RIMINI – Teatro Galli di Rimini

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