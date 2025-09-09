martedì 9 settembre 2025

Lucio Corsi alla conquista dell’Europa nel 2026

Gianni Poglio
Chiuso il tour con un trionfale concerto all’Ippodromo di San Siro, il cantautore riparte nel 2026 dai club europei

Ci sono artisti che sono fatti per stare sul palco. Non per egomania o voglia di apparire, ma perché amano fare musica per la gente davanti alla gente. Meglio ancora se a vederli sono in migliaia come è successo a Lucio Corsi all’Ippodromo di San Siro nella data conclusiva del suo tour, che da giugno a settembre l’ha visto calcare i palchi dei principali festival italiani per un totale di 28 appuntamenti live di grande successo. Tra i brani in scaletta, Sigarette, La gente bassa (cover di Randy Newman), La lepre, Francis Delacroix, Volevo essere un duro, Tu sei il mattino, Let there be rocko e Astronave Giradisco.

Nel 2026 lo spettacolo di Corsi avrà anche una dimensione internazionale: avrà infatti inizio dal prossimo gennaio la sua prima tournée europea nei club, che farà tappa il 24 gennaio al Padiglione Conza di Lugano (Svizzera), il 1 febbraio al Volkshaus di Zurigo (Svizzera), il 3 febbraio al Simmcity di Vienna (Austria), il 5 febbraio al Meet Factory di Praga (Repubblica Ceca), il 6 febbraio al Proxima di Varsavia (Polonia), il 7 febbraio all’Heimathafen Neukolln di Berlino (Germania), il 9 febbraio al La Madeleine di Bruxelles (Belgio), il 10 febbraio all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra (Regno Unito), l’11 febbraio al Den Atelier di Lussemburgo (Lussemburgo), il 13 febbraio al Q Factory di Amsterdam (Paesi Bassi) e il 15 febbraio all’Elysee Montmartre di Parigi (Francia)

I biglietti per queste date saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 15 settembre. A fine 2026 sono state annunciate altre tre date in Italia: il 27 novembre a Firenze, il 5 dicembre a Roma e l’11 a Milano. Insomma, un percorso di lungo respiro per il cantautore toscano che dopo il successo sanremese e in classifica di Volevo essere un duro ha ampiamente dimostrato di non essere un artista “one shot”, ma di avere un progetto e una direzione musicale ben definiti e soprattutto un concept di spettacolo live con al centro la musica e i musicisti e non le coreografie e altre amenità di contorno. Non è poco…


