Lucio Corsi vince la Targa Tenco con “Volevo essere un duro”

È l’anno di Lucio Corsi, noto al grande pubblico dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ma attivo nella canzone d’autore già da molto tempo. Corsi si è aggiudicato due Targhe Tenco nelle categorie “Miglior album in assoluto” e “Migliore canzone singola”. Prima di lui, solo tre artisti erano riusciti ad avere gli stessi due riconoscimenti nella stessa edizione del Premio Tenco: Fabrizio De André, Paolo Conte e Samuele Bersani.

Canzone e album hanno lo stesso titolo: Volevo essere un duro. Il brano, arrivato secondo a Sanremo, dove ha conquistato anche il Premio Mia Martini, ha avuto un grande successo in classifica e in radio. Dopo un tour nei club tutto esaurito, Lucio Corsi è attualmente impegnato in una serie di concerti estivi che si concluderà con una speciale data all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il 7 settembre.

Lucio Corsi si è aggiudicato la targa del Miglior album in assoluto con 73 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Piero Ciampi con Siamo in cattive acque (48 preferenze); Emma Nolde con Nuovospaziotempo (44 preferenze); Brunori Sas con L’albero delle noci (40 preferenze); Federico Sirianni con La promessa della felicità (34 preferenze).

Quanto ai premi nelle altre categorie, per il Miglior album in dialetto l’opera più apprezzata è stata Furèsta de La Niña con 77 voti. La targa per il Miglior Album a progetto che viene assegnato al produttore va a Pagani per Pagani di Caroline Pagani, prodotto da Caroline Pagani, con 63 preferenze. nella categoria Miglior Album d’interprete l’opera più votata è stata Kaleidoscope di Ginevra Di Marco con 60 preferenze.