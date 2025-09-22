L’Arena di Verona celebra i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti

“Il mio sogno è portare l’opera alle masse” ha detto in più occasioni Luciano Pavarotti. Aveva un sogno e l’ha realizzato l’uomo che ha emozionato il mondo con la sua voce. Pavarotti ha usato il suo straordinario talento per portare l’opera a un pubblico di appassionati e non solo: lo ha fatto andando oltre le convenzioni, rendendo l’opera lirica popolare come non era mai stata. Un’idea di musica senza confini, che ha realizzato organizzando eventi di portata mondiale come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends.

Per rendere omaggio ai 90 anni dalla sua nascita martedì 30 settembre andrà in scena un evento tributo che vedrà sfilare sul palco dell’Arena di Verona decine di artisti di fama internazionale. Uno show nel nome della contaminazione tra generi musicali: da José Carreras e Plácido Domingo a Laura Pausini, LIgabue, Giuliano Sangiorgi, Biagio Antonacci, Mahmood, Luca Carboni, Il Volo, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Vittorio Grigolo e Marcelo Alvarez.

Musica senza confini e barriere: era questo il concept artistico del grande tenore che nei dieci anni del Pavarotti & Friends (andato in scena tra il 1992 e il 2003) ha coinvolto decine di icone della musica contemporanea: Lucio Dalla, Brian May dei Queen, Sting, Bono, Bryan Adams, Eric Clapton, Elton John, Liza Minnelli, Bon Jovi, Celine Dion, Natalie Cole, Zucchero, B.B. King, Lionel Richie, George Michael, Renato Zero, Eurythmics, Lou Reed e Deep Purple.

Il 30 settembre le performance degli artisti all’Arena di Verona saranno accompagnate dall’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, un ensemble nato per onorare l’eredità artistica del celebre tenore, composto da giovani musicisti di straordinario talento. L’orchestra coniuga le radici della tradizione classica con una spiccata apertura verso nuovi linguaggi e tendenze musicali.