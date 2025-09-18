Iron Maiden a San Siro: il metal conquista il Meazza per la prima volta

Che il metal sia una musica senza tempo è noto da tempo. L’ennesima conferma arriva dalla notizia che gli Iron Maiden si esibiranno a San Siro il 17 giugno del 2026. I Maiden sono la band simbolo del genere fin dal lontano 1980. Adesso, dopo 46 anni di palasport, arene e festival arrivano alla Scala del Calcio per uno show che resterà nella storia del gruppo e della musica live in Italia.

Steve Harris, bassista e fondatore del gruppo commenta: “Siamo tutti entusiasti di questo RUN FOR YOUR LIVES TOUR. I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti. Quindi abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno”.

A seguire, Il manager della band, Rod Smallwood, aggiunge: “Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla reazione dei nostri fan e dei media mainstream alla prima parte del nostro Run For Your Lives Tour. Sapevamo di aver creato uno spettacolo speciale, ma l’energia di tutti i nostri fan a ogni singolo concerto è stata colta dalla band e penso che abbiamo tutti vissuto un’esperienza davvero memorabile, probabilmente il nostro miglior tour di sempre. Nel corso della nostra carriera i festival hanno avuto un ruolo fondamentale, a partire dal Rock in Rio del 1985 ovviamente. Quindi questo tour è anche un enorme ringraziamento a quegli stessi festival per aver giocato un ruolo così importante nella storia degli Iron Maiden. Oltre all’Europa orientale, suoneremo anche in alcuni stadi in Germania (Hannover), Francia (Lione-Décines) e In Italia, nel leggendario San Siro di Milano, casa del Milan e dell’Inter. Saremo, mi hanno detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni”.

I biglietti saranno in vendita dalla settimana del 22 settembre con le seguenti modalità:

● FAN CLUB PRESALE – dalle ore 10:00 del 22 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre

● METALITALIA PRESALE collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 23 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre (non sarà necessaria la registrazione al sito);

● GENERAL SALE dalle ore 10:00 del 27 settembre su Vivaticket(evento – pagina artista) e MC2Live.com (a questo link)