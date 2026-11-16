Grammy 2027, Raye e Rosalìa dominano le nomination: chi c’è e chi ha scelto di non esserci

Un abito rosso, una grande orchestra alle spalle e una voce che sembra arrivare da un altro tempo. RAYE canta WHERE IS MY HUSBAND! con l’energia del soul, la teatralità delle grandi interpreti jazz e quella capacità, piuttosto rara nel pop contemporaneo, di trasformare una canzone in una piccola rappresentazione. Dall’altra parte dell’Atlantico, Rosalía mescola archi, elettronica, tedesco e spagnolo, chiamando Björk a entrare in un universo musicale che ha ormai smesso di preoccuparsi delle definizioni. Taylor Swift continua a costruire personaggi, Olivia Rodrigo lascia che il rock incontri la vulnerabilità di una generazione e JENNIE, con Tame Impala, attraversa il confine tra K-pop e psichedelia elettronica.
È una fotografia della musica internazionale molto diversa da quella di appena cinque anni fa. Ed è quella che emerge dalle nomination dei Grammy Awards 2027, annunciate oggi, 16 novembre, dalla Recording Academy. RAYE domina con undici candidature, seguita da Rosalía con nove. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers ne ottengono sette ciascuna, mentre Bruno Mars, Leon Thomas e Olivia Dean si fermano a sei. Taylor Swift ne conquista cinque, continuando a occupare un posto centrale nella competizione per i premi più importanti della serata.
Ma a colpire è anche chi non compare tra i nominati. I BTS, tornati nel 2026 con ARIRANG dopo la lunga pausa legata al servizio militare, non ci sono. Non ci sono nemmeno gli Stray Kids, protagonisti di una crescita internazionale che li ha portati stabilmente ai vertici delle classifiche americane. Non si tratta di una bocciatura della Recording Academy, ma della decisione di non presentare la propria musica per la selezione. Una scelta che, nel caso dei BTS, assume il significato di una protesta contro la nuova categoria dedicata al pop asiatico e che ha aperto uno dei dibattiti più significativi dell’industria musicale degli ultimi mesi.
La sessantanovesima edizione dei Grammy si terrà il 7 febbraio 2027 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Sarà anche la prima trasmessa dalla nuova partnership televisiva con ABC, Disney+ e Hulu, dopo oltre mezzo secolo di collaborazione con CBS.
RAYE e Rosalía, due modi diversi di riscrivere il pop
Le undici nomination di RAYE segnano il punto più alto di una carriera che negli ultimi anni ha attraversato una trasformazione radicale. Dopo essersi allontanata dalla precedente casa discografica per ottenere maggiore libertà creativa, la cantante britannica ha costruito un percorso nel quale il soul, il jazz, l’R&B e il pop convivono senza dover necessariamente rispondere alle esigenze della radio.
THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., il suo secondo album, è candidato come Album of the Year e Best Pop Vocal Album. WHERE IS MY HUSBAND! concorre sia come Record of the Year sia come Song of the Year, mentre RAYE compare anche tra gli autori candidati al premio Songwriter of the Year. Il suo lavoro con Hans Zimmer in Click Clack Symphony. entra nella categoria Best Pop Duo/Group Performance, confermando quanto la dimensione orchestrale sia diventata parte integrante della sua identità musicale.
Undici candidature rappresentano anche un risultato storico: RAYE eguaglia il primato di Beyoncé per il maggior numero di nomination ottenute da un’artista donna in una singola edizione.
Rosalía arriva invece con nove nomination e un album, LUX, che ha portato il suo percorso verso territori ancora più sperimentali. Con Berghain, realizzata insieme a Björk e Yves Tumor, la cantante spagnola è candidata sia per Record of the Year sia per Song of the Year. Il brano compete anche come Best Music Video, mentre LUX (Complete Works) è presente tra gli album dell’anno e nella categoria dedicata alla musica alternativa.
Il risultato è particolarmente significativo per un’artista che ha costruito il proprio successo internazionale senza rinunciare allo spagnolo e che ha progressivamente ampliato il proprio linguaggio musicale ben oltre il flamenco e il reggaeton con cui era stata inizialmente identificata.
Accanto a loro si impongono Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers ed Ella Langley, quest’ultima tra le sorprese della stagione con Choosin’ Texas. Una presenza importante anche per il country, che continua a trovare nuovi interpreti capaci di attraversare le classifiche generaliste americane.
Taylor Swift torna nella corsa ad Album of the Year con The Life of a Showgirl. Il premio, che ha già conquistato quattro volte, rappresenta una delle categorie più attese della cerimonia. Bruno Mars è candidato con The Romantic, mentre Olivia Dean, vincitrice del riconoscimento come miglior nuova artista nel 2026, torna con The Art of Loving.
Tra gli altri nomi da segnalare c’è Beyoncé, che raggiunge la centesima nomination in carriera grazie a MORNING DEW (DONK) nella categoria Best R&B Solo Performance. Un traguardo che allunga ulteriormente il suo primato nella storia dei Grammy.
Il caso BTS: perché il gruppo ha deciso di non partecipare
Per comprendere la polemica che accompagna le nomination bisogna tornare al 29 luglio 2026, quando i sette membri dei BTS pubblicano contemporaneamente sui propri account Instagram un messaggio destinato a diventare una dichiarazione di principio. Il gruppo annuncia che non presenterà alcuna candidatura ai Grammy di quest’anno, spiegando di desiderare che la musica venga ascoltata e apprezzata per ciò che è, senza essere divisa in base alla provenienza geografica o alla lingua.
Il riferimento è alla nuova categoria Best Asian Pop Music Performance, introdotta dalla Recording Academy nel giugno 2026 per riconoscere le produzioni pop asiatiche, dal K-pop al J-pop e al C-pop, purché contengano un utilizzo significativo di una o più lingue asiatiche.
Nelle intenzioni dell’Academy, la categoria nasce per offrire maggiore riconoscimento a un settore della musica globale che ha acquisito una presenza commerciale e culturale sempre più rilevante. Ma la sua introduzione ha sollevato una domanda che riguarda direttamente il ruolo della musica asiatica nell’industria occidentale: perché creare una categoria geografica per artisti che competono già, in termini di vendite, streaming e pubblico, con le maggiori star internazionali?
Per i BTS il tema è particolarmente delicato. Il gruppo ha ricevuto cinque nomination ai Grammy nel corso della propria carriera, senza mai ottenere una vittoria. Ha inoltre contribuito a rendere il K-pop una presenza abituale nelle classifiche statunitensi, arrivando più volte al primo posto della Billboard Hot 100 e del Billboard 200.
Il ritorno con ARIRANG, nel marzo 2026, avrebbe potuto rappresentare una nuova occasione di riconoscimento da parte della Recording Academy. Il disco ha raggiunto il primo posto della Billboard 200, confermando la forza commerciale del gruppo anche dopo la lunga pausa.
La decisione di non sottoporlo alla selezione è quindi particolarmente significativa, proprio perché arriva in un anno nel quale i BTS avrebbero avuto materiale da presentare.
La questione non riguarda soltanto la possibilità di vincere un premio. Riguarda il significato che quel premio assume quando un genere musicale viene riconosciuto attraverso una categoria separata anziché attraverso le competizioni considerate più prestigiose.
La Recording Academy ha replicato chiarendo che la nuova categoria non impedisce agli artisti asiatici di concorrere per Album, Record o Song of the Year. Harvey Mason Jr., amministratore delegato dell’organizzazione, ha dichiarato di rispettare la decisione dei BTS, pur difendendo l’introduzione del riconoscimento come uno strumento per valorizzare la varietà e la crescita della musica asiatica.
HYBE ha inoltre precisato che la scelta dei BTS non costituisce un boicottaggio esteso a tutte le etichette e agli artisti del gruppo.
Stray Kids, Drake e gli altri assenti: chi ha rinunciato ai Grammy
Il 2 ottobre è arrivata la conferma che anche gli Stray Kids non avevano presentato alcun brano per la selezione dei Grammy 2027. JYP Entertainment ha comunicato che il gruppo non aveva inoltrato candidature entro la scadenza del 21 agosto, senza fornire ulteriori spiegazioni. Il caso è ancora più particolare considerando che tutti gli otto membri del gruppo hanno ricevuto nel 2026 un invito a entrare nella Recording Academy come membri votanti. Possono quindi partecipare al processo di assegnazione dei premi pur avendo scelto di non presentare la propria musica.
La protesta dei BTS non è rimasta dunque isolata. Gli Stray Kids hanno deciso di non presentare candidature, mentre Hongjoong degli ATEEZ ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla posizione del gruppo durante un’intervista a Variety. Anche Tablo degli Epik High ha sostenuto la decisione, così come Maggie Kang, regista di KPop Demon Hunters. Ma il segnale più significativo arriva dall’industria discografica coreana: secondo The Korea Herald, le quattro grandi agenzie HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment e YG Entertainment non avrebbero presentato i propri artisti nella nuova categoria Asian Pop. Non un boicottaggio collettivo ufficiale, ma una serie di decisioni che raccontano quanto la questione abbia superato il perimetro dei BTS, investendo il modo stesso in cui la musica asiatica viene riconosciuta dall’industria americana.
Tra gli artisti che hanno deciso di non sottoporre i propri lavori figura anche Drake. Secondo Billboard, il rapper canadese non avrebbe presentato i propri progetti Iceman, Maid of Honour e Habibti, proseguendo una distanza dai Grammy che dura ormai da diversi anni e che risale alle sue precedenti critiche ai meccanismi di riconoscimento della Recording Academy.
Le motivazioni sono differenti e non sarebbe corretto parlare di un unico boicottaggio organizzato. Quello che accomuna queste assenze, tuttavia, è il rapporto sempre più complesso tra alcune delle maggiori star globali e un’istituzione che continua a rappresentare il riconoscimento più prestigioso dell’industria discografica americana.
JENNIE, IVE e KiiiKiii: il K-pop che resta in gara
La protesta non ha impedito ad altri artisti asiatici di presentare candidature, e il risultato delle nomination racconta una situazione decisamente più articolata.
La presenza più significativa è quella di JENNIE delle BLACKPINK, candidata insieme a Tame Impala per Dracula. Il brano conquista due nomination: Record of the Year e Best Pop Duo/Group Performance.
È un risultato importante non soltanto perché porta una cantante coreana in una delle categorie principali della manifestazione, ma perché avviene al di fuori della nuova sezione dedicata al pop asiatico.
La collaborazione con Kevin Parker, anima di Tame Impala, è arrivata nel febbraio 2026 attraverso un remix che ha aggiunto al brano nuove parti vocali di JENNIE, trasformandolo in un successo internazionale. Le due nomination confermano la possibilità, per un’artista proveniente dal K-pop, di essere riconosciuta nelle competizioni pop generali senza passare necessariamente attraverso una categoria specifica.
Nella nuova Best Asian Pop Music Performance compaiono invece le sudcoreane IVE con BANG BANG e KiiiKiii con 404 (New Era). Accanto a loro figurano le filippine BINI con Unang Kilig, il gruppo filippino SB19 con VISA, la cantante giapponese LiSA con YES e i BABYMETAL, sempre dal Giappone, insieme ai Polyphia per Sunset Kiss.
La categoria presenta quindi un panorama che supera il K-pop e comprende produzioni provenienti da diversi mercati asiatici.
La sua nascita, però, ha provocato divisioni anche all’interno delle comunità di fan. Dopo l’annuncio dei BTS, una parte del dibattito si è spostata sugli artisti che avevano comunque deciso di partecipare. Alcune discussioni online hanno messo in discussione la scelta di concorrere a un premio percepito come una forma di separazione, mentre altre voci hanno difeso il diritto dei musicisti di utilizzare ogni occasione disponibile per ottenere visibilità internazionale.
La Recording Academy ha confermato di voler mantenere la categoria dopo avere consultato rappresentanti dell’industria musicale asiatica e avere ricevuto 116 candidature nella prima fase.
Rimane così aperta una questione che il solo esito dei Grammy non potrà risolvere: il riconoscimento di un genere musicale attraverso una categoria dedicata costituisce una forma di inclusione o rischia di diventare un nuovo confine?
La risposta dipenderà soprattutto da quello che accadrà negli anni successivi, quando sarà possibile valutare se gli artisti asiatici continueranno a ottenere candidature anche nelle categorie generali.
Grammy 2027, tutte le nomination nelle categorie principali
La Recording Academy ha annunciato candidature in 100 categorie. Ecco l’elenco completo dei nominati nelle quattro competizioni generali e nelle principali categorie pop e asiatiche, con una selezione delle altre sezioni più rilevanti.
Album of the Year — Album dell’anno
- Phoebe Bridgers — Lost Weekend
- Olivia Dean — The Art of Loving
- Ella Langley — Dandelion
- Bruno Mars — The Romantic
- RAYE — THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
- Olivia Rodrigo — you seem pretty sad for a girl so in love
- ROSALÍA — LUX (Complete Works)
- Taylor Swift — The Life of a Showgirl
Record of the Year — Registrazione dell’anno
- Olivia Dean — Man I Need
- Ella Langley — Choosin’ Texas
- Bruno Mars — I Just Might
- RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!
- Olivia Rodrigo — the cure
- ROSALÍA, Björk e Yves Tumor — Berghain
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
- Tame Impala con JENNIE — Dracula
Song of the Year — Canzone dell’anno
- ROSALÍA, Björk e Yves Tumor — Berghain
- Ella Langley — Choosin’ Texas
- Olivia Rodrigo — the cure
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- Taylor Swift — I Knew It, I Knew You (Toy Story 5)
- Olivia Dean — Man I Need
- Bruno Mars — Risk It All
- RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!
Best New Artist — Miglior nuovo artista
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Best Pop Solo Performance
- Olivia Dean — Man I Need
- Bruno Mars — Risk It All
- RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!
- Olivia Rodrigo — the cure
- ROSALÍA — Sauvignon Blanc
Best Pop Duo/Group Performance
- Lady Gaga e Doechii — RUNWAY
- Madonna e Sabrina Carpenter — Bring Your Love
- RAYE e Hans Zimmer — Click Clack Symphony.
- Taylor Swift e Sabrina Carpenter — The Life of a Showgirl
- Tame Impala con JENNIE — Dracula
Best Pop Vocal Album
- Olivia Dean — The Art of Loving
- Ariana Grande — petal
- Bruno Mars — The Romantic
- RAYE — THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
- Olivia Rodrigo — you seem pretty sad for a girl so in love
Best Asian Pop Music Performance
- BABYMETAL e Polyphia — Sunset Kiss
- BINI — Unang Kilig
- IVE — BANG BANG
- KiiiKiii — 404 (New Era)
- LiSA — YES
- SB19 — VISA
Best Traditional Pop Vocal Performance
- Olivia Dean — A Couple Minutes
- Cynthia Erivo e Ariana Grande — For Good
- Laufey — Madwoman
- RAYE — I Hate The Way I Look Today.
- Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman — all that’s left
Best Dance/Electronic Album
- Madonna — CONFESSIONS II
- Robyn — Sexistential
- Skrillex — SOMA
- Slayyyter — WOR$T GIRL IN AMERICA
- Tame Impala — Deadbeat
Best Rock Album
- Angine de Poitrine — Vol.II
- Foo Fighters — Your Favorite Toy
- Muse — The Wow! Signal
- The Rolling Stones — Foreign Tongues
- Jack White — Frozen Charlotte
Best Alternative Music Album
- Alabama Shakes — I Must Be Dreaming
- Phoebe Bridgers — Lost Weekend
- Charli xcx — Music, Fashion, Film
- Geese — Getting Killed
- Gorillaz — The Mountain
- ROSALÍA — LUX (Complete Works)
Best R&B Album
- Chris Brown — BROWN (The Chocolate Edition)
- Alex Isley — When The City Sleeps
- Kehlani — Kehlani
- PJ Morton — Saturday Night
- Jill Scott — To Whom This May Concern
Best Rap Album
- Busta Rhymes — DILLAGENCE II
- Cardi B — AM I THE DRAMA?
- Rapsody — God Gotta Afro & Gold Hoops
- Don Toliver — OCTANE
- Wale — everything is a lot.
- Kanye West — BULLY – DELUXE
Best Contemporary Country Album
- Kelsea Ballerini — Mount Pleasant
- Carter Faith — Cherry Valley
- Ella Langley — Dandelion
- Megan Moroney — Cloud 9
- Kacey Musgraves — Middle of Nowhere
Best Music Video
- Phoebe Bridgers — Lost Boys
- GENER8ION e Yung Lean — STORM
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- RAYE — Click Clack Symphony.
- ROSALÍA — Berghain
Best Song Written for Visual Media
- Charli xcx con John Cale — House, da Wuthering Heights
- Taylor Swift — I Knew It, I Knew You, da Toy Story 5
- Andrew Bird — Need Someone, da The Pitt
- Cynthia Erivo — No Place Like Home, da Wicked: For Good
- Lady Gaga e Doechii — RUNWAY, da The Devil Wears Prada 2
La lista integrale delle nomination, comprese tutte le categorie tecniche, jazz, classiche, gospel, latin, global music e le produzioni audiovisive, è disponibile sul sito ufficiale della Recording Academy.
Quando si svolgono i Grammy Awards 2027
La cerimonia si terrà domenica 7 febbraio 2027 a Los Angeles. Le votazioni finali si apriranno il 10 dicembre 2026 e termineranno il 7 gennaio 2027. Saranno i membri votanti della Recording Academy a determinare i vincitori.
Sul palco si ritroveranno alcuni dei protagonisti più affermati della musica internazionale, ma anche artisti che fino a pochi anni fa difficilmente avrebbero ottenuto un simile spazio nelle categorie principali.
Le nomination raccontano un’industria nella quale i confini tra pop, alternative, rock, R&B e musica proveniente da mercati non anglofoni sono sempre meno definiti. Rosalía può concorrere come artista pop, alternativa e global; JENNIE può raggiungere Record of the Year attraverso una collaborazione con un progetto australiano; RAYE può trasformare un album attraversato dal jazz e dalla musica orchestrale in uno dei lavori più nominati dell’anno.
È proprio per questo che la controversia sulla categoria Asian Pop assume un peso particolare. Mentre la musica sembra muoversi con crescente libertà attraverso lingue, generi e mercati, il sistema dei premi continua a cercare categorie nelle quali collocarla.
Il 7 febbraio si scoprirà chi porterà a casa i grammofoni dorati. Ma il confronto sul modo in cui la Recording Academy riconosce la musica asiatica è già diventato uno dei temi centrali di questa edizione. E l’assenza di BTS e Stray Kids, insieme alle candidature di JENNIE, IVE e KiiiKiii, rende evidente quanto il futuro dei Grammy dipenderà anche dalla capacità di riconoscere un panorama musicale che da tempo non coincide più soltanto con quello americano.