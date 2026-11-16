Grammy 2027, Raye e Rosalìa dominano le nomination: chi c’è e chi ha scelto di non esserci

Undici nomination per RAYE, nove per Rosalía e JENNIE delle BLACKPINK in corsa per due Grammy nelle categorie pop. A scuotere la Recording Academy, però, è la protesta dei BTS contro la nuova categoria riservata alla musica asiatica. Anche gli Stray Kids non hanno presentato candidature. Tra record, grandi assenti e polemiche, tutti i nomi della 69ª edizione

Un abito rosso, una grande orchestra alle spalle e una voce che sembra arrivare da un altro tempo. RAYE canta WHERE IS MY HUSBAND! con l’energia del soul, la teatralità delle grandi interpreti jazz e quella capacità, piuttosto rara nel pop contemporaneo, di trasformare una canzone in una piccola rappresentazione. Dall’altra parte dell’Atlantico, Rosalía mescola archi, elettronica, tedesco e spagnolo, chiamando Björk a entrare in un universo musicale che ha ormai smesso di preoccuparsi delle definizioni. Taylor Swift continua a costruire personaggi, Olivia Rodrigo lascia che il rock incontri la vulnerabilità di una generazione e JENNIE, con Tame Impala, attraversa il confine tra K-pop e psichedelia elettronica.

È una fotografia della musica internazionale molto diversa da quella di appena cinque anni fa. Ed è quella che emerge dalle nomination dei Grammy Awards 2027, annunciate oggi, 16 novembre, dalla Recording Academy. RAYE domina con undici candidature, seguita da Rosalía con nove. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers ne ottengono sette ciascuna, mentre Bruno Mars, Leon Thomas e Olivia Dean si fermano a sei. Taylor Swift ne conquista cinque, continuando a occupare un posto centrale nella competizione per i premi più importanti della serata.

Ma a colpire è anche chi non compare tra i nominati. I BTS, tornati nel 2026 con ARIRANG dopo la lunga pausa legata al servizio militare, non ci sono. Non ci sono nemmeno gli Stray Kids, protagonisti di una crescita internazionale che li ha portati stabilmente ai vertici delle classifiche americane. Non si tratta di una bocciatura della Recording Academy, ma della decisione di non presentare la propria musica per la selezione. Una scelta che, nel caso dei BTS, assume il significato di una protesta contro la nuova categoria dedicata al pop asiatico e che ha aperto uno dei dibattiti più significativi dell’industria musicale degli ultimi mesi.

La sessantanovesima edizione dei Grammy si terrà il 7 febbraio 2027 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Sarà anche la prima trasmessa dalla nuova partnership televisiva con ABC, Disney+ e Hulu, dopo oltre mezzo secolo di collaborazione con CBS.

RAYE e Rosalía, due modi diversi di riscrivere il pop

Le undici nomination di RAYE segnano il punto più alto di una carriera che negli ultimi anni ha attraversato una trasformazione radicale. Dopo essersi allontanata dalla precedente casa discografica per ottenere maggiore libertà creativa, la cantante britannica ha costruito un percorso nel quale il soul, il jazz, l’R&B e il pop convivono senza dover necessariamente rispondere alle esigenze della radio.

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., il suo secondo album, è candidato come Album of the Year e Best Pop Vocal Album. WHERE IS MY HUSBAND! concorre sia come Record of the Year sia come Song of the Year, mentre RAYE compare anche tra gli autori candidati al premio Songwriter of the Year. Il suo lavoro con Hans Zimmer in Click Clack Symphony. entra nella categoria Best Pop Duo/Group Performance, confermando quanto la dimensione orchestrale sia diventata parte integrante della sua identità musicale.

Undici candidature rappresentano anche un risultato storico: RAYE eguaglia il primato di Beyoncé per il maggior numero di nomination ottenute da un’artista donna in una singola edizione.

Rosalía arriva invece con nove nomination e un album, LUX, che ha portato il suo percorso verso territori ancora più sperimentali. Con Berghain, realizzata insieme a Björk e Yves Tumor, la cantante spagnola è candidata sia per Record of the Year sia per Song of the Year. Il brano compete anche come Best Music Video, mentre LUX (Complete Works) è presente tra gli album dell’anno e nella categoria dedicata alla musica alternativa.

Il risultato è particolarmente significativo per un’artista che ha costruito il proprio successo internazionale senza rinunciare allo spagnolo e che ha progressivamente ampliato il proprio linguaggio musicale ben oltre il flamenco e il reggaeton con cui era stata inizialmente identificata.

Accanto a loro si impongono Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers ed Ella Langley, quest’ultima tra le sorprese della stagione con Choosin’ Texas. Una presenza importante anche per il country, che continua a trovare nuovi interpreti capaci di attraversare le classifiche generaliste americane.

Taylor Swift torna nella corsa ad Album of the Year con The Life of a Showgirl. Il premio, che ha già conquistato quattro volte, rappresenta una delle categorie più attese della cerimonia. Bruno Mars è candidato con The Romantic, mentre Olivia Dean, vincitrice del riconoscimento come miglior nuova artista nel 2026, torna con The Art of Loving.

Tra gli altri nomi da segnalare c’è Beyoncé, che raggiunge la centesima nomination in carriera grazie a MORNING DEW (DONK) nella categoria Best R&B Solo Performance. Un traguardo che allunga ulteriormente il suo primato nella storia dei Grammy.

Il caso BTS: perché il gruppo ha deciso di non partecipare

Per comprendere la polemica che accompagna le nomination bisogna tornare al 29 luglio 2026, quando i sette membri dei BTS pubblicano contemporaneamente sui propri account Instagram un messaggio destinato a diventare una dichiarazione di principio. Il gruppo annuncia che non presenterà alcuna candidatura ai Grammy di quest’anno, spiegando di desiderare che la musica venga ascoltata e apprezzata per ciò che è, senza essere divisa in base alla provenienza geografica o alla lingua.

Il riferimento è alla nuova categoria Best Asian Pop Music Performance, introdotta dalla Recording Academy nel giugno 2026 per riconoscere le produzioni pop asiatiche, dal K-pop al J-pop e al C-pop, purché contengano un utilizzo significativo di una o più lingue asiatiche.

Nelle intenzioni dell’Academy, la categoria nasce per offrire maggiore riconoscimento a un settore della musica globale che ha acquisito una presenza commerciale e culturale sempre più rilevante. Ma la sua introduzione ha sollevato una domanda che riguarda direttamente il ruolo della musica asiatica nell’industria occidentale: perché creare una categoria geografica per artisti che competono già, in termini di vendite, streaming e pubblico, con le maggiori star internazionali?

Per i BTS il tema è particolarmente delicato. Il gruppo ha ricevuto cinque nomination ai Grammy nel corso della propria carriera, senza mai ottenere una vittoria. Ha inoltre contribuito a rendere il K-pop una presenza abituale nelle classifiche statunitensi, arrivando più volte al primo posto della Billboard Hot 100 e del Billboard 200.

Il ritorno con ARIRANG, nel marzo 2026, avrebbe potuto rappresentare una nuova occasione di riconoscimento da parte della Recording Academy. Il disco ha raggiunto il primo posto della Billboard 200, confermando la forza commerciale del gruppo anche dopo la lunga pausa.

La decisione di non sottoporlo alla selezione è quindi particolarmente significativa, proprio perché arriva in un anno nel quale i BTS avrebbero avuto materiale da presentare.

La questione non riguarda soltanto la possibilità di vincere un premio. Riguarda il significato che quel premio assume quando un genere musicale viene riconosciuto attraverso una categoria separata anziché attraverso le competizioni considerate più prestigiose.

La Recording Academy ha replicato chiarendo che la nuova categoria non impedisce agli artisti asiatici di concorrere per Album, Record o Song of the Year. Harvey Mason Jr., amministratore delegato dell’organizzazione, ha dichiarato di rispettare la decisione dei BTS, pur difendendo l’introduzione del riconoscimento come uno strumento per valorizzare la varietà e la crescita della musica asiatica.

HYBE ha inoltre precisato che la scelta dei BTS non costituisce un boicottaggio esteso a tutte le etichette e agli artisti del gruppo.

Stray Kids, Drake e gli altri assenti: chi ha rinunciato ai Grammy

Il 2 ottobre è arrivata la conferma che anche gli Stray Kids non avevano presentato alcun brano per la selezione dei Grammy 2027. JYP Entertainment ha comunicato che il gruppo non aveva inoltrato candidature entro la scadenza del 21 agosto, senza fornire ulteriori spiegazioni. Il caso è ancora più particolare considerando che tutti gli otto membri del gruppo hanno ricevuto nel 2026 un invito a entrare nella Recording Academy come membri votanti. Possono quindi partecipare al processo di assegnazione dei premi pur avendo scelto di non presentare la propria musica.

La protesta dei BTS non è rimasta dunque isolata. Gli Stray Kids hanno deciso di non presentare candidature, mentre Hongjoong degli ATEEZ ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla posizione del gruppo durante un’intervista a Variety. Anche Tablo degli Epik High ha sostenuto la decisione, così come Maggie Kang, regista di KPop Demon Hunters. Ma il segnale più significativo arriva dall’industria discografica coreana: secondo The Korea Herald, le quattro grandi agenzie HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment e YG Entertainment non avrebbero presentato i propri artisti nella nuova categoria Asian Pop. Non un boicottaggio collettivo ufficiale, ma una serie di decisioni che raccontano quanto la questione abbia superato il perimetro dei BTS, investendo il modo stesso in cui la musica asiatica viene riconosciuta dall’industria americana.

Tra gli artisti che hanno deciso di non sottoporre i propri lavori figura anche Drake. Secondo Billboard, il rapper canadese non avrebbe presentato i propri progetti Iceman, Maid of Honour e Habibti, proseguendo una distanza dai Grammy che dura ormai da diversi anni e che risale alle sue precedenti critiche ai meccanismi di riconoscimento della Recording Academy.

Le motivazioni sono differenti e non sarebbe corretto parlare di un unico boicottaggio organizzato. Quello che accomuna queste assenze, tuttavia, è il rapporto sempre più complesso tra alcune delle maggiori star globali e un’istituzione che continua a rappresentare il riconoscimento più prestigioso dell’industria discografica americana.

JENNIE, IVE e KiiiKiii: il K-pop che resta in gara

La protesta non ha impedito ad altri artisti asiatici di presentare candidature, e il risultato delle nomination racconta una situazione decisamente più articolata.

La presenza più significativa è quella di JENNIE delle BLACKPINK, candidata insieme a Tame Impala per Dracula. Il brano conquista due nomination: Record of the Year e Best Pop Duo/Group Performance.

È un risultato importante non soltanto perché porta una cantante coreana in una delle categorie principali della manifestazione, ma perché avviene al di fuori della nuova sezione dedicata al pop asiatico.

La collaborazione con Kevin Parker, anima di Tame Impala, è arrivata nel febbraio 2026 attraverso un remix che ha aggiunto al brano nuove parti vocali di JENNIE, trasformandolo in un successo internazionale. Le due nomination confermano la possibilità, per un’artista proveniente dal K-pop, di essere riconosciuta nelle competizioni pop generali senza passare necessariamente attraverso una categoria specifica.

Nella nuova Best Asian Pop Music Performance compaiono invece le sudcoreane IVE con BANG BANG e KiiiKiii con 404 (New Era). Accanto a loro figurano le filippine BINI con Unang Kilig, il gruppo filippino SB19 con VISA, la cantante giapponese LiSA con YES e i BABYMETAL, sempre dal Giappone, insieme ai Polyphia per Sunset Kiss.

La categoria presenta quindi un panorama che supera il K-pop e comprende produzioni provenienti da diversi mercati asiatici.

La sua nascita, però, ha provocato divisioni anche all’interno delle comunità di fan. Dopo l’annuncio dei BTS, una parte del dibattito si è spostata sugli artisti che avevano comunque deciso di partecipare. Alcune discussioni online hanno messo in discussione la scelta di concorrere a un premio percepito come una forma di separazione, mentre altre voci hanno difeso il diritto dei musicisti di utilizzare ogni occasione disponibile per ottenere visibilità internazionale.

La Recording Academy ha confermato di voler mantenere la categoria dopo avere consultato rappresentanti dell’industria musicale asiatica e avere ricevuto 116 candidature nella prima fase.

Rimane così aperta una questione che il solo esito dei Grammy non potrà risolvere: il riconoscimento di un genere musicale attraverso una categoria dedicata costituisce una forma di inclusione o rischia di diventare un nuovo confine?

La risposta dipenderà soprattutto da quello che accadrà negli anni successivi, quando sarà possibile valutare se gli artisti asiatici continueranno a ottenere candidature anche nelle categorie generali.

Grammy 2027, tutte le nomination nelle categorie principali

La Recording Academy ha annunciato candidature in 100 categorie. Ecco l’elenco completo dei nominati nelle quattro competizioni generali e nelle principali categorie pop e asiatiche, con una selezione delle altre sezioni più rilevanti.

Album of the Year — Album dell’anno

Phoebe Bridgers — Lost Weekend

Olivia Dean — The Art of Loving

Ella Langley — Dandelion

Bruno Mars — The Romantic

RAYE — THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.

Olivia Rodrigo — you seem pretty sad for a girl so in love

ROSALÍA — LUX (Complete Works)

Taylor Swift — The Life of a Showgirl

Record of the Year — Registrazione dell’anno

Olivia Dean — Man I Need

Ella Langley — Choosin’ Texas

Bruno Mars — I Just Might

RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!

Olivia Rodrigo — the cure

ROSALÍA, Björk e Yves Tumor — Berghain

Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Tame Impala con JENNIE — Dracula

Song of the Year — Canzone dell’anno

ROSALÍA, Björk e Yves Tumor — Berghain

Ella Langley — Choosin’ Texas

Olivia Rodrigo — the cure

Ariana Grande — hate that i made you love me

Taylor Swift — I Knew It, I Knew You (Toy Story 5)

Olivia Dean — Man I Need

Bruno Mars — Risk It All

RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!

Best New Artist — Miglior nuovo artista

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Best Pop Solo Performance

Olivia Dean — Man I Need

Bruno Mars — Risk It All

RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!

Olivia Rodrigo — the cure

ROSALÍA — Sauvignon Blanc

Best Pop Duo/Group Performance

Lady Gaga e Doechii — RUNWAY

Madonna e Sabrina Carpenter — Bring Your Love

RAYE e Hans Zimmer — Click Clack Symphony.

Taylor Swift e Sabrina Carpenter — The Life of a Showgirl

Tame Impala con JENNIE — Dracula

Best Pop Vocal Album

Olivia Dean — The Art of Loving

Ariana Grande — petal

Bruno Mars — The Romantic

RAYE — THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.

Olivia Rodrigo — you seem pretty sad for a girl so in love

Best Asian Pop Music Performance

BABYMETAL e Polyphia — Sunset Kiss

BINI — Unang Kilig

IVE — BANG BANG

KiiiKiii — 404 (New Era)

LiSA — YES

SB19 — VISA

Best Traditional Pop Vocal Performance

Olivia Dean — A Couple Minutes

Cynthia Erivo e Ariana Grande — For Good

Laufey — Madwoman

RAYE — I Hate The Way I Look Today.

Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman — all that’s left

Best Dance/Electronic Album

Madonna — CONFESSIONS II

Robyn — Sexistential

Skrillex — SOMA

Slayyyter — WOR$T GIRL IN AMERICA

Tame Impala — Deadbeat

Best Rock Album

Angine de Poitrine — Vol.II

Foo Fighters — Your Favorite Toy

Muse — The Wow! Signal

The Rolling Stones — Foreign Tongues

Jack White — Frozen Charlotte

Best Alternative Music Album

Alabama Shakes — I Must Be Dreaming

Phoebe Bridgers — Lost Weekend

Charli xcx — Music, Fashion, Film

Geese — Getting Killed

Gorillaz — The Mountain

ROSALÍA — LUX (Complete Works)

Best R&B Album

Chris Brown — BROWN (The Chocolate Edition)

Alex Isley — When The City Sleeps

Kehlani — Kehlani

PJ Morton — Saturday Night

Jill Scott — To Whom This May Concern

Best Rap Album

Busta Rhymes — DILLAGENCE II

Cardi B — AM I THE DRAMA?

Rapsody — God Gotta Afro & Gold Hoops

Don Toliver — OCTANE

Wale — everything is a lot.

Kanye West — BULLY – DELUXE

Best Contemporary Country Album

Kelsea Ballerini — Mount Pleasant

Carter Faith — Cherry Valley

Ella Langley — Dandelion

Megan Moroney — Cloud 9

Kacey Musgraves — Middle of Nowhere

Best Music Video

Phoebe Bridgers — Lost Boys

GENER8ION e Yung Lean — STORM

Ariana Grande — hate that i made you love me

RAYE — Click Clack Symphony.

ROSALÍA — Berghain

Best Song Written for Visual Media

Charli xcx con John Cale — House, da Wuthering Heights

Taylor Swift — I Knew It, I Knew You, da Toy Story 5

Andrew Bird — Need Someone, da The Pitt

Cynthia Erivo — No Place Like Home, da Wicked: For Good

Lady Gaga e Doechii — RUNWAY, da The Devil Wears Prada 2

La lista integrale delle nomination, comprese tutte le categorie tecniche, jazz, classiche, gospel, latin, global music e le produzioni audiovisive, è disponibile sul sito ufficiale della Recording Academy.

Quando si svolgono i Grammy Awards 2027

La cerimonia si terrà domenica 7 febbraio 2027 a Los Angeles. Le votazioni finali si apriranno il 10 dicembre 2026 e termineranno il 7 gennaio 2027. Saranno i membri votanti della Recording Academy a determinare i vincitori.

Sul palco si ritroveranno alcuni dei protagonisti più affermati della musica internazionale, ma anche artisti che fino a pochi anni fa difficilmente avrebbero ottenuto un simile spazio nelle categorie principali.

Le nomination raccontano un’industria nella quale i confini tra pop, alternative, rock, R&B e musica proveniente da mercati non anglofoni sono sempre meno definiti. Rosalía può concorrere come artista pop, alternativa e global; JENNIE può raggiungere Record of the Year attraverso una collaborazione con un progetto australiano; RAYE può trasformare un album attraversato dal jazz e dalla musica orchestrale in uno dei lavori più nominati dell’anno.

È proprio per questo che la controversia sulla categoria Asian Pop assume un peso particolare. Mentre la musica sembra muoversi con crescente libertà attraverso lingue, generi e mercati, il sistema dei premi continua a cercare categorie nelle quali collocarla.

Il 7 febbraio si scoprirà chi porterà a casa i grammofoni dorati. Ma il confronto sul modo in cui la Recording Academy riconosce la musica asiatica è già diventato uno dei temi centrali di questa edizione. E l’assenza di BTS e Stray Kids, insieme alle candidature di JENNIE, IVE e KiiiKiii, rende evidente quanto il futuro dei Grammy dipenderà anche dalla capacità di riconoscere un panorama musicale che da tempo non coincide più soltanto con quello americano.