RTL 102.5 è la radio più ascoltata, in vetta anche nell’AQH

Ancora una volta prima, ancora una volta in vetta. Sia nel quarto d’ora (AQH), sia nel giorno medio: RTL 102.5, secondo i dati dell’ultima indagine Audiradio, conferma la propria leadership. È la radio più ascoltata d’Italia, con 6.577.000 ascoltatori, e raggiunge, nei sette giorni, 17.226.000 italiani sempre connessi. L’intero Gruppo, composto da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, raggiunge ogni giorno 9 milioni ascoltatori.

Dirette, sempre, a ogni ora del giorno, eventi dal vivo – quelli del Gruppo fondato da Lorenzo Suraci sono colossali, come il Power Hits Estate di RTL 102.5 o il Future Hits Live di Radio Zeta – e tantissima informazione. A ogni ora, in diretta, con una redazione guidata da Ivana Faccioli, che lavora incessantemente.

Al mattino, l’informazione inizia con Non Stop News, coordinato dal caporedattore Enrico Galletti: tre ore di notizie e filo diretto con gli ospiti più importanti e con i fatti del giorno. E le news passano anche per lo sport, con gli inviati sui campi di calcio per seguire le partite, la MotoGP, il Giro d’Italia, lo sci e il tennis.

La prima radio d’Italia, ormai da tantissimi anni, è entrata nelle case degli italiani con la radiovisione: il simulcast che ha portato la radio in TV, senza cambiarne il linguaggio e il format. Sempre fedele alla musica. Oggi più ricca che mai grazie a RTL 102.5 Play, la grande piattaforma dove confluiscono contenuti esclusivi, programmi, notiziari e tutte le notizie del giorno, anche attraverso la newsletter.

Insomma, il Gruppo RTL 102.5 – con due anime, quella giovane di Radio Zeta e quella rock di Radiofreccia – viene ascoltato tutti i giorni da oltre 9 milioni di italiani. Sempre sintonizzati, perché tutte le radio sono fruibili su ogni tipo di dispositivo: digitale o tradizionale. E, ovviamente, in auto, dove gli speaker tengono compagnia ogni giorno a milioni di italiani in viaggio.

I format sono davvero unici e inimitabili: RTL 102.5 fa ballare l’Italia nel weekend con la «Discoteca Nazionale», passando per «70-90-90 all’ora» con Massimo Alberti. Ma chi sta leggendo sicuramente ascolta la prima radio d’Italia, che da sempre è Very Normal People.