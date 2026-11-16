Revolut, amministrazione giudiziaria in Italia: cosa cambia per chi ha un conto e cosa succede ai soldi

Milioni di italiani la utilizzano per ricevere lo stipendio, effettuare bonifici, pagare nei negozi o gestire le spese durante i viaggi. Adesso Revolut finisce sotto amministrazione giudiziaria per un anno, dopo che il Tribunale di Milano ha individuato gravi criticità nei sistemi di controllo antiriciclaggio della banca digitale. Una decisione che coinvolge uno degli operatori finanziari cresciuti più rapidamente nel mercato italiano e che solleva una domanda immediata: che cosa succede ai soldi dei correntisti?

La risposta, almeno per il momento, è che non cambia nulla nell’operatività quotidiana. Non sono stati disposti blocchi generalizzati dei conti o delle carte e il provvedimento non riguarda una crisi di liquidità dell’istituto. La stessa Revolut ha assicurato che i servizi bancari destinati ai clienti privati e alle imprese continueranno a funzionare senza interruzioni.

La vicenda giudiziaria, tuttavia, apre interrogativi importanti sulla capacità delle piattaforme finanziarie digitali di individuare operazioni sospette e impedire che i propri servizi vengano utilizzati per movimentare capitali di provenienza illecita.

Perché Revolut è stata posta in amministrazione giudiziaria

Il provvedimento è stato disposto il 16 novembre dalla Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura e condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

La misura riguarda Revolut Bank UAB, istituto bancario con sede in Lituania e succursale in Italia, ed è limitata alle attività italiane, con particolare riferimento ai controlli interni.

Secondo gli inquirenti, le verifiche antiriciclaggio della banca sarebbero risultate insufficienti a intercettare operazioni riconducibili a persone indagate o condannate per reati gravi, tra cui riciclaggio, associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori.

Il punto centrale non è una partecipazione intenzionale della banca alle attività criminali. Come riferisce Reuters, Revolut non risulta indagata nell’inchiesta: alla società viene attribuita una condotta colposa, legata all’inadeguatezza dei controlli che avrebbero dovuto prevenire l’utilizzo illecito dei conti.

L’amministrazione giudiziaria prevista dal Codice antimafia ha quindi una finalità preventiva e correttiva: intervenire sull’organizzazione e sulle procedure aziendali per evitare che le criticità individuate possano ripetersi.

I 76,5 milioni di euro e le operazioni sospette non segnalate

Uno degli elementi più rilevanti dell’inchiesta riguarda la movimentazione di capitali che, secondo la Procura di Milano, avrebbe potuto essere intercettata attraverso controlli antiriciclaggio adeguati.

Nel complesso, gli investigatori contestano un sistema di verifiche che avrebbe agevolato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro.

Il decreto di 39 pagine esaminato da Reuters si concentra anche su 24 persone, indagate o già condannate per diversi reati, che avrebbero movimentato attraverso la banca flussi finanziari per 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026.

Particolarmente significativo il confronto con gli altri istituti di credito: per quelle stesse persone e nello stesso periodo, altre banche avevano effettuato complessivamente 265 segnalazioni di operazioni sospette alle autorità competenti, mentre Revolut non ne avrebbe presentata alcuna.

Le indagini hanno inoltre preso in esame le criticità emerse durante un’ispezione antiriciclaggio riguardante una società del gruppo attiva nei servizi legati alle criptovalute. Le verifiche avevano portato alla contestazione di oltre un milione di violazioni relative agli obblighi di identificazione della clientela e conservazione delle informazioni.

Cosa cambia per i clienti Revolut: conti, carte e bonifici

È questo l’aspetto che interessa direttamente chi utilizza Revolut come conto principale o secondario.

Il provvedimento del Tribunale di Milano non prevede una sospensione generalizzata dei servizi bancari. Di conseguenza, secondo le informazioni attualmente disponibili, i clienti possono continuare a utilizzare normalmente il proprio conto, effettuare bonifici, ricevere accrediti, pagare con le carte e prelevare denaro.

Non risulta nemmeno un obbligo generalizzato di trasferire i depositi presso un’altra banca.

L’amministrazione giudiziaria interviene infatti sulle procedure interne di controllo e sulla governance delle attività interessate dalla misura, non sulla disponibilità ordinaria dei fondi dei correntisti.

Questo non esclude che la banca possa effettuare verifiche specifiche sui singoli rapporti, come previsto dalle normali disposizioni antiriciclaggio. Ma eventuali controlli individuali non devono essere confusi con un blocco generalizzato dei conti, che non è stato disposto.

I soldi depositati su Revolut sono al sicuro?

La questione va distinta dalle contestazioni giudiziarie.

Le carenze nei controlli antiriciclaggio non equivalgono automaticamente a problemi di solvibilità bancaria. Il provvedimento milanese riguarda la prevenzione dei reati finanziari, non l’accertamento di un’incapacità dell’istituto di restituire i depositi ai clienti.

Revolut Bank UAB aderisce al sistema lituano di garanzia dei depositi. Secondo le condizioni pubblicate dalla banca, i depositi ammissibili sono protetti fino a 100.000 euro per depositante, considerando complessivamente le somme detenute presso lo stesso istituto.

Si tratta di una tutela prevista in caso di indisponibilità dei depositi, non di una misura attivata dal procedimento milanese. La copertura non si estende automaticamente a ogni prodotto finanziario offerto attraverso l’applicazione: investimenti e criptovalute sono soggetti a regole differenti.

Allo stato attuale, quindi, non emergono dal provvedimento elementi che impongano ai clienti di ritirare il denaro per effetto dell’amministrazione giudiziaria.

Un anno di amministrazione giudiziaria: cosa dovrà fare Revolut

La misura avrà una durata iniziale di dodici mesi. Il Tribunale ha nominato due amministratori giudiziari con il compito di affiancare e vigilare sugli organi societari nei settori interessati, verificando l’efficacia dei sistemi di prevenzione.

Il decreto prevede un programma di interventi articolato in 15 punti.

Entro 30 giorni gli amministratori dovranno presentare una relazione preliminare, mentre entro 90 giorni sarà richiesta una valutazione dettagliata dei presidi antiriciclaggio. Alla banca viene inoltre chiesto di predisporre entro 60 giorni un piano per superare le carenze organizzative individuate.

L’obiettivo è rafforzare l’identificazione dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e la capacità di individuare e segnalare tempestivamente le operazioni sospette.

La risposta di Revolut: «I servizi continuano a operare normalmente»

La banca digitale ha preso atto della decisione del Tribunale di Milano, annunciando la propria collaborazione con le autorità italiane.

In una dichiarazione diffusa il 16 novembre, un portavoce ha ribadito l’impegno del gruppo nel rafforzamento dei sistemi contro i reati finanziari e dei controlli sulle transazioni.

Soprattutto, Revolut ha assicurato che i servizi bancari rivolti ai privati e alle imprese in Italia proseguono regolarmente, senza interruzioni per i clienti.

Il caso rappresenta comunque un passaggio delicato per un istituto che, secondo i dati richiamati nel provvedimento, ha superato i cinque milioni di clienti in Italia.

La questione va oltre la singola banca. La crescita dei servizi finanziari digitali ha reso sempre più semplice aprire un conto, trasferire denaro e operare oltre i confini nazionali. Ma alla velocità delle transazioni deve corrispondere un sistema di controlli capace di riconoscere i rischi.

Per Revolut, il prossimo anno sarà dunque una prova importante sul piano della vigilanza e della conformità normativa. Per i correntisti, invece, il dato essenziale rimane quello confermato dalla società: il conto continua a funzionare e non sono state annunciate limitazioni generali all’utilizzo del denaro.