Robert Pattinson è il nuovo James Bond: dopo Daniel Craig, 007 cambia volto e comincia una nuova era

Su un’isola in mezzo al mare, James Bond è rimasto solo. Il volto segnato, il corpo ferito, gli occhi rivolti verso il cielo mentre i missili si avvicinano. Non c’è un’automobile pronta a portarlo via, nessun congegno nascosto nell’orologio, nessuna possibilità di salvarsi all’ultimo secondo. Daniel Craig aspetta la fine e, con lui, si chiude una delle stagioni più importanti della storia di 007. Era il 2021 e No Time to Die faceva qualcosa che nessuno dei ventiquattro film precedenti aveva mai osato: uccidere James Bond. Non l’attore che lo interpretava, naturalmente, ma il personaggio stesso, lasciando il pubblico davanti a una conclusione che sembrava mettere in discussione perfino la regola più elementare del cinema seriale, quella secondo cui gli eroi possono cambiare volto, ma devono sempre trovare il modo di tornare.

Ci sono voluti cinque anni perché qualcuno raccogliesse quell’eredità. Nel frattempo Hollywood è cambiata, il cinema ha dovuto confrontarsi con un pubblico sempre meno prevedibile e persino James Bond ha perso quella continuità produttiva che per oltre sessant’anni lo aveva accompagnato. Oggi, 16 novembre 2026, Amazon MGM Studios ha finalmente annunciato il nome del nuovo agente segreto britannico: Robert Pattinson, quarant’anni, diventa il settimo James Bond della storia cinematografica ufficiale. Sarà lui a indossare lo smoking nel ventiseiesimo film della saga, diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.

È una scelta che soltanto pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile. Non tanto per la nazionalità, il fascino o la capacità interpretativa di Pattinson, quanto per il rapporto che l’attore ha costruito con la propria celebrità. Dopo essere diventato uno degli uomini più riconoscibili del pianeta grazie a Twilight, ha trascorso oltre un decennio a cercare ruoli che gli permettessero di essere qualcosa di diverso. Adesso si ritrova davanti a un personaggio che ha trasformato i suoi interpreti in icone, ma che per la prima volta viene affidato a qualcuno che possiede già un’immagine internazionale altrettanto ingombrante.

Da Edward Cullen a James Bond, passando per Batman

Per un’intera generazione, il volto di Robert Pattinson rimarrà inevitabilmente legato a quello di Edward Cullen. La pelle pallida, i capelli spettinati, lo sguardo di un vampiro che preferiva tormentarsi piuttosto che cedere ai propri istinti. Quando Twilight arrivò nei cinema nel 2008, Pattinson aveva ventidue anni e aveva già interpretato Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco. Il successo della saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer lo trasformò in un fenomeno globale, uno di quelli che coinvolgono molto più del cinema e finiscono per occupare la musica, la moda, le copertine dei giornali e l’immaginario sentimentale di milioni di adolescenti.

Sarebbe stato semplice rimanere dentro quell’immagine. Pattinson scelse invece di allontanarsene, progressivamente e senza particolare fretta, affidandosi a registi che non sembravano interessati alla sua popolarità. David Cronenberg lo volle in Cosmopolis, i fratelli Safdie lo trasformarono in un piccolo criminale disperato in Good Time, Robert Eggers lo portò su un’isola battuta dal vento e dalla follia in The Lighthouse. Erano film nei quali il suo aspetto diventava quasi secondario, sostituito da personaggi sgradevoli, contraddittori, spesso incapaci di comprendere fino in fondo le conseguenze delle proprie azioni.

Poi arrivò Batman. Nel film di Matt Reeves del 2022, Bruce Wayne non aveva quasi nulla del miliardario affascinante al quale il cinema ci aveva abituati. Viveva chiuso in una Gotham immersa nella pioggia, con gli occhi cerchiati di nero e un rapporto con la propria identità che somigliava più a un’ossessione che a una missione eroica. Anche quando abbandonava la maschera, sembrava non riuscire a liberarsene davvero.

Con James Bond, Pattinson dovrà affrontare un personaggio costruito storicamente su caratteristiche differenti. L’eleganza, la seduzione, il controllo, la capacità di attraversare situazioni impossibili senza perdere la propria sicurezza. Eppure, proprio Daniel Craig ha dimostrato quanto quell’immagine potesse essere modificata senza cancellare l’identità di 007.

La domanda, oggi, è quanto Pattinson vorrà portare nel personaggio della propria esperienza cinematografica e quanto, invece, sceglierà di allontanarsene. Perché il rischio di riproporre un altro Bond tormentato, fisicamente provato e psicologicamente vulnerabile esiste, soprattutto dopo cinque film nei quali Craig ha progressivamente trasformato la spia di Ian Fleming in un uomo costretto a fare i conti con le proprie perdite.

Denis Villeneuve e il nuovo James Bond di Amazon

L’altra immagine da tenere presente è quella di Denis Villeneuve. I deserti immensi di Dune, le architetture sospese nella nebbia di Blade Runner 2049, gli spazi nei quali i personaggi sembrano improvvisamente diventare minuscoli rispetto al mondo che li circonda. Il regista canadese ha costruito gran parte della propria identità cinematografica intorno alla relazione tra esseri umani e sistemi di potere, tra ciò che i protagonisti credono di controllare e ciò che finisce inevitabilmente per controllare loro.

Non significa che il nuovo James Bond debba necessariamente assomigliare a Dune o diventare un film di fantascienza travestito da spy story. Ma la scelta di Villeneuve suggerisce che Amazon MGM Studios non intenda limitarsi a riprodurre il modello dei capitoli precedenti.

Pattinson e Villeneuve, inoltre, hanno già lavorato insieme in Dune: Part Three, atteso nei cinema a dicembre. Il regista conosce quindi le possibilità espressive dell’attore, mentre Pattinson ha già avuto modo di confrontarsi con un cinema nel quale anche la spettacolarità più imponente rimane legata alla costruzione psicologica dei personaggi.

«Ha l’anima senza tempo di 007 e porta uno spirito completamente nuovo», ha dichiarato Villeneuve annunciando la scelta. Pattinson, dal canto suo, ha definito il ruolo un sogno diventato realtà, ringraziando il regista e la produzione per la fiducia ricevuta.

La sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, mentre Amy Pascal e David Heyman produrranno il film. Sono figure che arrivano da esperienze molto diverse, dai grandi universi cinematografici di Spider-Man e Harry Potter alla televisione di Peaky Blinders. E la loro presenza racconta quanto sia importante per Amazon costruire un nuovo capitolo che funzioni contemporaneamente come grande evento cinematografico e come punto di partenza per il futuro della saga.

Il lungo addio a Daniel Craig e la ricerca del suo successore

La successione di Daniel Craig è stata accompagnata da una quantità di indiscrezioni raramente vista per un casting cinematografico. Per anni si sono alternati nomi, ipotesi, smentite e candidature sostenute più dal pubblico che dalle produzioni. Idris Elba, Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson, Regé-Jean Page: attori molto diversi tra loro, accomunati dalla possibilità di diventare il volto di una delle proprietà intellettuali più importanti di Hollywood.

Negli ultimi mesi la selezione si era concentrata su una nuova generazione di interpreti britannici. Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor erano stati indicati tra i candidati più accreditati, prima che emergessero anche i nomi di Nicholas Hoult e dello stesso Pattinson.

Secondo le ricostruzioni della stampa americana, Pattinson avrebbe partecipato ai provini alla fine di ottobre, approfittando di una pausa nella lavorazione di The Batman Part II. Una candidatura arrivata relativamente tardi, ma favorita anche dal rapporto professionale già costruito con Villeneuve.

Alla fine, Amazon ha preferito un attore dalla carriera consolidata e con una riconoscibilità internazionale che attraversa pubblici molto diversi. Da chi lo ha conosciuto attraverso Twilight a chi lo ha seguito nel cinema indipendente, fino agli spettatori di The Batman, Tenet, Mickey 17 e, più recentemente, The Odyssey di Christopher Nolan.

Una scelta che segna una differenza importante rispetto al passato. Quando Sean Connery venne scelto per interpretare Bond nel 1962, non era ancora una star internazionale. Lo stesso valeva, con le dovute differenze, per Daniel Craig nel 2005. Pattinson arriva invece in un franchise che non deve costruire la sua notorietà, ma trovare il modo di farla convivere con quella del personaggio.

Il primo James Bond senza i Broccoli

Dietro il passaggio da Craig a Pattinson si nasconde però una trasformazione ancora più profonda, che riguarda il futuro economico e creativo dell’intera saga.

Nel 2022 Amazon ha completato l’acquisizione di MGM per 8,5 miliardi di dollari, entrando in possesso di uno dei cataloghi cinematografici più importanti di Hollywood. James Bond rappresentava naturalmente una delle proprietà più preziose, ma il controllo creativo restava nelle mani di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, eredi della tradizione produttiva avviata da Albert R. Broccoli.

Nel febbraio 2025 è arrivato l’accordo che ha cambiato definitivamente gli equilibri: Amazon MGM Studios ha assunto il controllo creativo del franchise, mentre Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno lasciato la gestione artistica dei futuri film.

Per comprendere la portata di questo passaggio basta considerare quanto la famiglia Broccoli abbia contribuito a definire James Bond. Non soltanto scegliendo gli interpreti, ma proteggendo una formula capace di adattarsi a epoche molto diverse, attraversando la Guerra fredda, la fine del Novecento, l’11 settembre e la trasformazione della tecnologia senza perdere la propria riconoscibilità.

Con Pattinson, quella continuità si interrompe per la prima volta. Non perché Bond smetta di appartenere alla propria storia, ma perché le decisioni sul suo futuro saranno prese da un gruppo industriale che ha interessi e prospettive differenti rispetto a una famiglia di produttori cinematografici.

C’è anche una questione generazionale. Per il pubblico cresciuto con Sean Connery, Bond era un agente segreto britannico che si muoveva in un mondo diviso tra potenze contrapposte. Per quello degli anni Novanta, Pierce Brosnan aveva restituito al personaggio una forma di eleganza più vicina al cinema d’azione contemporaneo. Craig ha accompagnato 007 in un’epoca nella quale gli eroi hanno cominciato a mostrare in maniera sempre più evidente le proprie fragilità.

Pattinson dovrà interpretarlo per spettatori che hanno conosciuto prima i grandi universi dei supereroi, poi il dominio delle piattaforme streaming e infine la progressiva trasformazione dei blockbuster in eventi sempre più costosi e difficili da sostenere.

Non è un compito semplice, soprattutto per un personaggio che porta con sé sessantaquattro anni di storia cinematografica e aspettative molto precise.

Il nuovo film non ha ancora un titolo né una data di uscita ufficiale. Nel frattempo Pattinson è impegnato anche con il secondo capitolo di The Batman, mentre Villeneuve si prepara all’uscita del terzo Dune. Il lavoro su Bond dovrà quindi inserirsi in un calendario produttivo già particolarmente complesso.

Resta, soprattutto, la curiosità di vedere che cosa accadrà quando Robert Pattinson entrerà per la prima volta in scena nei panni di 007. Se conserverà la sicurezza quasi insolente degli interpreti del passato, se porterà nel personaggio parte dell’inquietudine che ha attraversato la sua filmografia o se, come spesso gli è riuscito, troverà qualcosa che il pubblico non si aspetta.

Perché alla fine, dopo la morte di Bond in No Time to Die, era inevitabile che un nuovo attore arrivasse a riportarlo sullo schermo. Molto meno scontato era che quell’attore fosse Robert Pattinson. E forse è proprio da questa distanza tra ciò che conosciamo del personaggio e ciò che conosciamo del suo nuovo interprete che può nascere il prossimo James Bond.