Giorgio Moroder a Coachella a 86 anni: il futuro della musica parla ancora italiano

Nel 1977, il basso elettronico di I Feel Love sembrava arrivare dal futuro. Cinquant’anni dopo, quel futuro sarà sul palco del Coachella. E a portarcelo sarà Giorgio Moroder, 86 anni, tre premi Oscar e una carriera che ha cambiato radicalmente il modo in cui il mondo ascolta, produce e balla la musica. Non è soltanto la storia di un artista che sfida l’età. È quella di un uomo che, mentre il resto dell’industria musicale cercava di interpretare il presente, aveva già cominciato a costruire il suono dei decenni successivi.

Il produttore e compositore altoatesino è tra i nomi annunciati per Coachella 2027, in programma dal 9 all’11 e dal 16 al 18 aprile all’Empire Polo Club di Indio, in California. Moroder si esibirà venerdì 9 e venerdì 16 aprile, nella stessa giornata di Dua Lipa, Madonna, Peggy Gou e Jisoo. Compirà 87 anni soltanto il 26 aprile, pochi giorni dopo il secondo weekend del festival.

Nel cartellone dominato da alcuni dei protagonisti più importanti del pop contemporaneo, la sua presenza ha un significato particolare. Perché gran parte della musica che oggi riempie i festival, dalle produzioni elettroniche alle sperimentazioni del pop, esiste anche grazie alle intuizioni che Moroder ebbe quasi mezzo secolo fa.

E c’è un dettaglio che rende l’appuntamento ancora più straordinario: Moroder ha cominciato a esibirsi come dj soltanto a 73 anni. Dopo aver trascorso una vita a inventare successi per gli altri.

Giorgio Moroder a Coachella: il ritorno di una leggenda della musica elettronica

L’annuncio del Coachella 2027 ha inevitabilmente acceso i riflettori sui suoi headliner: Dua Lipa, Tame Impala e SZA. La manifestazione californiana ospiterà anche Madonna, la reunion dei Måneskin, Phoebe Bridgers, Daddy Yankee e un cartellone particolarmente ricco di artisti elettronici.

Ma osservando i nomi del festival emerge una specie di genealogia musicale. Accanto a Peggy Gou, Four Tet, Underworld, Tiësto, Martin Garrix e ai Justice, compare l’uomo che contribuì a rendere il sintetizzatore uno degli strumenti centrali della musica popolare.

Moroder non ha semplicemente attraversato l’evoluzione della musica dance: ne ha determinato alcuni dei cambiamenti più importanti.

Nato a Ortisei, in Val Gardena, il 26 aprile 1940, Giovanni Giorgio Moroder ha costruito la propria carriera ben lontano dai modelli tradizionali della canzone italiana. Il suo laboratorio musicale più importante fu Monaco di Baviera, dove negli anni Settanta lavorò insieme al produttore britannico Pete Bellotte e incontrò Donna Summer.

È in quel contesto che prende forma una rivoluzione sonora destinata a trasformare prima le discoteche e poi l’intera industria musicale.

I Feel Love, il brano che nel 1977 anticipò il futuro

Per capire perché la presenza di Giorgio Moroder al Coachella sia molto più di un omaggio alla storia della disco music, bisogna tornare al 1977.

Donna Summer pubblica I Feel Love, contenuta nell’album I Remember Yesterday. Il progetto nasce attorno a un’idea precisa: attraversare musicalmente epoche differenti, fino a immaginare il suono del futuro.

Per l’ultima parte dell’album Moroder, insieme a Pete Bellotte e al gruppo di tecnici e musicisti con cui lavora a Monaco, decide di cambiare metodo.

Al posto di affidarsi principalmente agli strumenti tradizionali, costruisce una struttura musicale dominata dai sintetizzatori. Il Moog diventa il cuore della registrazione. Le sequenze ritmiche si ripetono con una precisione meccanica, il basso pulsa senza interruzioni e la voce sensuale di Donna Summer crea un contrasto che all’epoca ha pochissimi precedenti nella musica pop.

Il risultato è una canzone che non sembra appartenere al proprio tempo.

In un’intervista del 2015 alla Library of Congress, Moroder raccontò di aver voluto realizzare deliberatamente un brano che rappresentasse la musica di venti o trent’anni più tardi. Per riuscirci aveva dovuto modificare persino il proprio modo di comporre, partendo dalla linea di basso anziché dalla melodia.

La portata di quella intuizione sarebbe diventata evidente negli anni successivi.

I Feel Love contribuì a definire un nuovo linguaggio elettronico, aprendo possibilità che sarebbero state sviluppate dalla synth-pop, dall’hi-NRG, dalla house, dalla techno e da una parte decisiva della musica dance contemporanea.

Brian Eno, ascoltando il brano, ne riconobbe immediatamente il carattere rivoluzionario e ne parlò a David Bowie come del suono del futuro.

Una definizione che, a quasi cinquant’anni di distanza, ha conservato una sorprendente attualità.

Dalle discoteche di Monaco ai tre Oscar di Hollywood

Ridurre Giorgio Moroder al ruolo di padre della disco music significherebbe raccontare soltanto una parte della sua storia.

Negli anni Settanta e Ottanta, mentre le sue produzioni conquistano le classifiche internazionali, Moroder comincia a trasformare anche il rapporto tra cinema e musica elettronica.

Nel 1979 riceve il suo primo Oscar per la colonna sonora di Fuga di mezzanotte (Midnight Express) di Alan Parker. È un riconoscimento importante anche per il linguaggio musicale utilizzato: i sintetizzatori, fino ad allora spesso associati alla sperimentazione, entrano con forza nell’immaginario del cinema hollywoodiano.

Il secondo Oscar arriva nel 1984 con Flashdance… What a Feeling, interpretata da Irene Cara e scritta insieme alla cantante e a Keith Forsey. Il terzo nel 1987, grazie a Take My Breath Away, cantata dai Berlin per Top Gun.

Nel frattempo il suo nome compare dietro altre produzioni diventate parte della memoria collettiva: Call Me di Blondie, legata al film American Gigolo, le musiche di Scarface, quelle di La storia infinita e numerose collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti internazionali.

La capacità di Moroder è stata quella di far dialogare musica elettronica, canzone pop e linguaggio cinematografico, comprendendo prima di molti altri quanto una produzione musicale potesse diventare parte integrante dell’identità di un film.

Per il pubblico italiano, inoltre, esiste un’altra eredità particolarmente riconoscibile. Moroder è l’autore della musica di Un’estate italiana, la celebre canzone dei Mondiali di calcio del 1990, interpretata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

Dalla Val Gardena a Hollywood, dalle discoteche alla notte magica delle estati italiane: poche carriere musicali hanno attraversato universi così differenti mantenendo una riconoscibilità altrettanto forte.

Daft Punk e la seconda vita di Giorgio Moroder

Poi arriva il 2013.

Quando Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, i Daft Punk, pubblicano Random Access Memories, scelgono di dedicare a Moroder uno dei brani più particolari dell’intero progetto.

Si intitola Giorgio by Moroder e non è una collaborazione convenzionale.

Per buona parte della composizione è la voce dello stesso produttore italiano a raccontare i propri inizi, la scoperta della musica elettronica e il desiderio di sperimentare senza lasciarsi limitare dalle regole.

È quasi un’autobiografia musicale. Un passaggio di testimone tra chi ha contribuito a creare un linguaggio e chi, attraverso quel linguaggio, ha costruito una delle esperienze artistiche più influenti della musica elettronica moderna.

Per un’intera generazione di ascoltatori, Moroder smette di essere soltanto un nome nei crediti dei dischi dei genitori e diventa un artista da scoprire.

L’effetto è straordinario.

A 73 anni, quando molti musicisti hanno già deciso di allontanarsi dalle scene, Giorgio Moroder intraprende una nuova carriera, questa volta direttamente davanti al pubblico.

Il 20 maggio 2013 si esibisce per la prima volta come dj all’Output di Brooklyn, nell’ambito della Red Bull Music Academy di New York.

Un debutto sorprendente per un uomo che aveva già accumulato decenni di successi e riconoscimenti, ma che fino a quel momento aveva costruito gran parte della propria fortuna artistica negli studi di registrazione.

Nel 2015 pubblica Déjà Vu, album ricco di collaborazioni con artisti come Sia, Kylie Minogue, Britney Spears e Charli XCX. Nel 2019 affronta la sua prima vera tournée dal vivo, The Celebration of the 80s, uno spettacolo che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera.

Anche questa seconda vita, cominciata quando aveva superato i settant’anni, racconta qualcosa di importante: nell’industria musicale contemporanea, in cui la giovinezza viene spesso considerata un requisito quasi indispensabile, il talento può continuare a trovare nuove forme e nuovi pubblici.

Perché il Coachella 2027 è molto più di una celebrazione nostalgica

La presenza di Moroder nell’edizione 2027 arriva in un momento in cui la musica elettronica occupa uno spazio sempre più importante nell’identità del festival californiano.

Il programma mette insieme generazioni, scene e linguaggi differenti. Ci sono i grandi protagonisti dei club internazionali, i produttori che hanno portato la dance nei circuiti commerciali, artisti sperimentali e star del pop mondiale.

Nella stessa giornata di Moroder ci saranno Madonna, che tornerà nella Dance Tent a distanza di oltre vent’anni dalla sua esibizione del 2006, e Peggy Gou, una delle figure più riconoscibili della scena elettronica contemporanea.

È un incontro simbolico tra epoche differenti, ma legate da una trasformazione culturale comune: la progressiva conquista, da parte della musica elettronica, di uno spazio centrale nella cultura popolare.

In questo quadro Moroder non rappresenta semplicemente un illustre predecessore. È una presenza che aiuta a comprendere l’origine di molti dei suoni che continuano a dominare le classifiche e le piste da ballo.

Non è ancora stato comunicato se la sua esibizione sarà un dj set oppure uno spettacolo accompagnato da musicisti. Non sono stati resi noti neppure il palco e gli orari.

L’ultima tournée risale al 2019 e l’annuncio del Coachella riporta quindi l’attenzione su una possibile nuova fase della sua attività dal vivo.

Il significato della sua partecipazione, però, è già evidente.

A 86 anni Giorgio Moroder non appartiene al passato

Il dato anagrafico è naturalmente destinato a fare notizia. Ottantasei anni sono un’età eccezionale per un artista inserito nel programma di uno dei festival più importanti della musica contemporanea.

Ma sarebbe riduttivo concentrare tutto sul record di longevità.

La vera eccezionalità di Giorgio Moroder risiede nella capacità della sua musica di continuare a esistere al di fuori del periodo storico in cui è stata creata.

I Feel Love non viene ricordata soltanto come un successo del 1977. Continua a essere un riferimento per produttori, dj e artisti che spesso non erano ancora nati quando il brano raggiunse le classifiche internazionali.

Le sue colonne sonore hanno attraversato generazioni di spettatori. Le sue produzioni sono state riscoperte, campionate, reinterpretate e utilizzate come punto di partenza per nuove sperimentazioni.

E il suo incontro con i Daft Punk ha dimostrato quanto possa essere fertile il dialogo tra la storia della musica e chi cerca di trasformarla.

Il 9 aprile 2027, quando Giorgio Moroder salirà sul palco del Coachella, saranno trascorsi cinquant’anni dalla pubblicazione della canzone che contribuì a cambiare il futuro della musica elettronica.

Attorno a lui ci sarà un festival popolato da artisti, produttori e ascoltatori cresciuti dentro un mondo sonoro che anche le sue intuizioni hanno reso possibile.