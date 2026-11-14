Andrea De Benedittis: «Prima bisognava convincere gli editori a pubblicare libri coreani. Oggi il rischio è opposto»

Il traduttore e professore dell’Università di Napoli L’Orientale racconta come è cambiato il rapporto tra l’editoria italiana e la letteratura coreana. Dai primi romanzi di Hwang Sok-yong al Nobel di Han Kang, passando per K-pop, K-drama e healing fiction, una conversazione su ciò che abbiamo imparato a leggere e su quello che ancora non conosciamo.

Nel 2005 pubblicare un romanzo coreano in Italia significava affrontare una difficoltà che oggi può sembrare quasi paradossale: convincere un editore che valesse la pena farlo. La Corea del Sud non era ancora diventata un riferimento familiare nell’immaginario culturale europeo, il K-pop non aveva conquistato il pubblico internazionale e le serie televisive coreane erano lontane dall’occupare gli spazi che oggi hanno sulle piattaforme streaming. Esistevano naturalmente scrittori di grande importanza, opere riconosciute e un sistema letterario articolato, ma tutto questo faticava a raggiungere il mercato italiano.

Fu in quel contesto che Andrea De Benedittis tradusse Il signor Han di Hwang Sok-yong, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai. Il libro raccontava la vita di un medico nordcoreano segnata dalla guerra e dalla divisione della penisola, mentre il suo autore rappresentava già da tempo una delle voci più importanti della narrativa sudcoreana. Per i lettori italiani, però, rimaneva pressoché sconosciuto. E il problema, come ricorda De Benedittis, non era soltanto trovare le parole giuste per tradurne la scrittura: bisognava costruire le condizioni perché quel libro potesse incontrare un pubblico.

Ventun anni dopo, la situazione è radicalmente cambiata. La Corea del Sud è diventata uno dei principali protagonisti della produzione culturale internazionale, i suoi romanzi compaiono nei cataloghi di editori grandi e piccoli e la provenienza coreana, che un tempo doveva essere spiegata e talvolta persino giustificata, può rappresentare un elemento capace di attirare immediatamente l’attenzione.

Nel frattempo, Han Kang ha vinto l’International Booker Prize nel 2016 con La vegetariana e il Premio Nobel per la Letteratura nel 2024. Bora Chung, Sang Young Park, Cheon Myeong-kwan e Hwang Sok-yong hanno ottenuto importanti riconoscimenti nelle selezioni internazionali, contribuendo a rendere sempre più visibile la varietà della narrativa coreana contemporanea. Accanto ai romanzi storici e socialmente impegnati, il mercato italiano ha iniziato a conoscere la fantascienza, l’horror, la narrativa fantastica e i libri riconducibili alla healing fiction, le storie che spesso utilizzano luoghi e situazioni quotidiane per raccontare crisi personali, relazioni e possibilità di ricominciare.

Ma la popolarità porta con sé anche un rischio nuovo. Se prima era difficile convincere un editore a investire su uno scrittore coreano, oggi si può essere tentati di considerare la nazionalità dell’autore una garanzia commerciale. Un meccanismo che rischia di ridurre una letteratura molto ampia a un insieme di caratteristiche facilmente riconoscibili.

È proprio su questo passaggio che si concentra l’intervista esclusiva ad Andrea De Benedittis realizzata per Panorama nell’ambito di From Page to Culture: Korean Literature in the Global Imagination. Traduttore e docente universitario, oggi professore ordinario all’Università di Napoli L’Orientale, De Benedittis ha osservato direttamente l’evoluzione del mercato editoriale italiano, attraversando una stagione nella quale la letteratura coreana doveva conquistarsi uno spazio quasi da zero e arrivando al momento attuale, nel quale l’interesse internazionale ne ha modificato profondamente la ricezione.

La conversazione affronta anche il ruolo del traduttore come mediatore culturale, le difficoltà di rendere in italiano rapporti sociali e gerarchie espressi attraverso la lingua coreana, il peso dei finanziamenti pubblici e le opere che continuano a rimanere ai margini della circolazione internazionale.

Perché pubblicare più libri coreani non significa necessariamente conoscere meglio la letteratura coreana. E perché, secondo De Benedittis, il vero riconoscimento arriverà quando un romanzo potrà essere scelto semplicemente per il suo valore letterario, senza dover rappresentare ogni volta un intero Paese.

Quando la letteratura coreana era quasi sconosciuta in Italia

Quando hai iniziato a tradurre letteratura coreana, che spazio aveva davvero in Italia? Era un territorio quasi completamente da costruire oppure esisteva già un pubblico, per quanto piccolo, disposto a seguirla?

«La mia prima esperienza di traduzione dal coreano risale al 2005, con Il signor Han di Hwang Sokyong, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai e i cui diritti sono stati successivamente acquisiti da ObarraO. Il romanzo racconta la vicenda di un medico nordcoreano la cui esistenza viene profondamente segnata dalla guerra di Corea. Si trattava di un’opera già molto apprezzata in patria, ma il suo autore era pressoché sconosciuto al pubblico italiano, nonostante in Corea del Sud fosse una figura di primissimo piano, tanto per la sua produzione letteraria quanto per il suo impegno politico. Persino Kenzaburō Ōe lo aveva definito la voce più autorevole della letteratura asiatica. Eppure, introdurlo nel panorama editoriale italiano si rivelò un’impresa faticosa, dai risultati inizialmente piuttosto deludenti.

All’epoca i traduttori dal coreano erano pochissimi, ma ancora più rare erano le occasioni concrete di collaborare con le case editrici. Nonostante la possibilità di accedere a finanziamenti anche consistenti da parte delle fondazioni coreane, gli editori italiani mostravano una certa diffidenza. Era, insomma, un territorio quasi interamente da costruire: mancavano sia una conoscenza diffusa della Corea sia una reale disponibilità a esplorarne la produzione letteraria.

A mio avviso, però, alcune scelte editoriali non facilitarono questo primo incontro. Si tendeva a proporre opere molto celebrate in Corea senza interrogarsi abbastanza sulle ragioni del loro successo. Erano spesso romanzi che toccavano corde profonde della sensibilità coreana o affrontavano vicende cruciali della storia nazionale, ma che risultavano difficilmente accessibili a lettori italiani che di quel Paese sapevano poco o nulla. Il problema non era certo il valore letterario delle opere, quanto piuttosto la mancanza di un percorso capace di avvicinare gradualmente il pubblico a un universo culturale ancora largamente sconosciuto».

Da Han Kang alla Korean Wave: che cosa è cambiato

C’è stato un momento in cui hai capito che qualcosa stava cambiando davvero, non soltanto nell’interesse dei lettori ma anche nell’atteggiamento degli editori verso la Corea?

«Più che un momento preciso, ricordo un progressivo, ma evidente, capovolgimento di prospettiva. In passato bisognava spiegare agli editori perché valesse la pena pubblicare un autore coreano; a un certo punto, invece, la sua provenienza geografica ha cominciato a rappresentare di per sé un elemento di interesse. La Corea, rimasta a lungo ai margini dell’immaginario culturale italiano, si è trasformata in un Paese dal quale ci si aspetta quasi naturalmente qualcosa di nuovo, originale e sorprendente.

Questo cambiamento non è avvenuto nel vuoto. La letteratura coreana aveva già conquistato una certa visibilità in altri mercati europei, soprattutto in Francia, che aveva mostrato un interesse ben più precoce e sistematico nei confronti degli autori coreani. A rafforzarne la reputazione internazionale hanno poi contribuito prestigiosi riconoscimenti letterari. Penso innanzitutto all’International Booker Prize assegnato nel 2016 a Han Kang per La vegetariana, un successo che ha rappresentato una svolta decisiva. Negli anni successivi sono arrivati altri importanti risultati: Cursed Bunny di Bora Chung è entrato nella shortlist del 2022, mentre Love in the Big City di Park Sangyoung è stato incluso nella longlist dello stesso anno. Nel 2023 è stata la volta di Whale di Cheon Myeongkwan, anch’esso finalista, e nel 2024 di Mater 2-10 di Hwang Sokyong, nuovamente nella shortlist. Una sequenza di riconoscimenti che ha contribuito a consolidare l’immagine della letteratura coreana come una delle realtà più vitali della narrativa contemporanea. Il Nobel assegnato a Han Kang nel 2024 ha naturalmente rappresentato un’ulteriore e straordinaria consacrazione.

L’editoria italiana si è inserita in questa riscoperta, per certi versi seguendo un percorso già avviato altrove. Nel frattempo, però, sono cambiate anche le condizioni economiche. Oggi acquisire i diritti di un’opera coreana può comportare investimenti sensibilmente più elevati rispetto al passato, eppure editori grandi e piccoli sono alla ricerca di nuovi titoli da proporre. Talvolta si tratta anche di operazioni prevalentemente commerciali, che cercano di sfruttare l’onda lunga del successo mediatico della Corea. Il paradosso è proprio questo: quando i diritti erano relativamente economici, i finanziamenti disponibili e la concorrenza quasi inesistente, convincere un editore italiano era difficilissimo. Oggi, nonostante i costi maggiori e un mercato che non garantisce affatto il successo di ogni pubblicazione, l’interesse è cresciuto enormemente».

Quanto ha contato la Korean Wave in questo passaggio? Cinema, K-drama e K-pop hanno semplicemente reso la Corea più familiare oppure hanno cambiato concretamente anche il modo in cui un lettore italiano si avvicina a un romanzo coreano?

«Ha contato moltissimo, probabilmente più di qualsiasi altra cosa. Il K-pop, il cinema e soprattutto le serie televisive hanno contribuito a trasformare radicalmente la percezione della Corea del Sud, accrescendo il prestigio e l’attrattiva della sua industria culturale nel suo complesso. Da Paese relativamente poco conosciuto, la Corea è diventata una delle realtà culturalmente più influenti e, per certi versi, più cool del pianeta: un laboratorio creativo dal quale sembrano provenire continuamente nuove idee, linguaggi e modelli espressivi.

Questa trasformazione ha cambiato anche il modo in cui il pubblico si avvicina alla letteratura. Chi oggi apre un romanzo coreano possiede spesso già una certa familiarità, anche soltanto indiretta, con gli ambienti, le abitudini, i rapporti familiari e le dinamiche sociali del Paese, grazie ai film e ai K-drama. Soprattutto, si accosta al libro con una curiosità e una disposizione positiva che vent’anni fa erano molto meno comuni.

Naturalmente, appassionarsi al K-pop non significa diventare automaticamente lettori di letteratura coreana. Esiste però una predisposizione all’incontro, una curiosità che l’industria editoriale ha saputo intercettare. Non credo sia casuale che, al di là del caso particolare di Han Kang, una parte significativa della narrativa coreana più popolare in Italia appartenga a filoni relativamente leggeri e facilmente fruibili, spesso riconducibili alla cosiddetta healing fiction. Penso, per esempio, a Il minimarket della signora Yeom di Kim Hoyeon o a Il Grande Magazzino dei Sogni di Lee Miye. Sono opere molto diverse dalla narrativa storica e socialmente impegnata che per lungo tempo ha rappresentato la letteratura coreana all’estero. Propongono storie capaci di suscitare immediata empatia, spesso ambientate in luoghi quotidiani o immaginari, dove la dimensione emotiva assume un ruolo centrale. In un certo senso, hanno contribuito a rendere la narrativa coreana non soltanto più conosciuta, ma anche più familiare e accessibile».

Perché essere coreani non basta a vendere un libro

Oggi è più facile convincere un editore italiano a investire su un autore coreano oppure, dietro l’interesse crescente, restano ancora molte delle resistenze che esistevano anni fa?

«Oggi è indubbiamente più facile. La provenienza coreana, che un tempo poteva rappresentare un ostacolo, costituisce ormai un elemento capace di attirare l’attenzione degli editori e dei lettori. Questo, tuttavia, non significa che siano scomparse tutte le difficoltà: la scelta di pubblicare un’opera dipende ancora dal suo contenuto, dal costo dei diritti, dalle prospettive commerciali e dalla capacità della casa editrice di individuare un pubblico di riferimento.

La popolarità delle produzioni audiovisive coreane ha aperto una breccia importante nel mercato italiano. Oggi molti lettori possiedono un’immagine culturale della Corea molto più definita rispetto al passato: ne riconoscono alcuni tratti distintivi, ne conoscono determinate convenzioni sociali e nutrono aspettative elevate nei confronti della sua creatività. Si è diffusa, in altre parole, l’idea che la Corea sia un Paese particolarmente capace di produrre contenuti originali e coinvolgenti.

Credo però che la diffidenza del passato sia stata in parte sostituita da un rischio opposto: quello di sopravvalutare il potenziale commerciale di qualsiasi libro proveniente dalla Corea. Se prima si dubitava che un romanzo coreano potesse trovare lettori, oggi talvolta si presume che basti la sua provenienza a garantirne il successo. Ma naturalmente non è così, e le vendite non sempre corrispondono alle aspettative. L’interesse per un Paese e quello per la sua letteratura sono fenomeni collegati, ma non coincidenti. La vera sfida non consiste più soltanto nel convincere il pubblico ad acquistare un romanzo coreano, quanto nel costruire un rapporto duraturo con autori, generi e opere anche molto diversi tra loro».

I libri coreani che in Italia ancora non arrivano

Mi interessa anche capire che cosa non vediamo. Quale parte della letteratura coreana continua a rimanere fuori dal mercato italiano? Ci sono autori, generi o tipi di scrittura che trovi importanti ma che qui restano difficili da pubblicare?

«In Italia sono ormai rappresentati numerosi ambiti della produzione letteraria coreana: narrativa, poesia, saggistica, letteratura per l’infanzia e, naturalmente, manhwa. Eppure, ciò che conosciamo rimane una porzione estremamente limitata di un panorama molto più vasto e articolato.

Per dare un’idea delle proporzioni, secondo le statistiche dell’associazione degli editori coreani, nel 2025 sono stati pubblicati circa 14.500 nuovi titoli nella categoria letteratura. Si tratta di un dato che comprende anche le traduzioni di opere straniere pubblicate in Corea e che quindi non corrisponde al numero delle sole nuove opere di autori coreani. È comunque sufficiente a restituire la straordinaria ampiezza della produzione editoriale del Paese.

Il pubblico italiano entra in contatto soprattutto con una selezione di opere che hanno già ottenuto un riconoscimento in patria o che sono riuscite a conquistare una certa visibilità internazionale, spesso attraverso il mercato editoriale anglofono. Questo meccanismo tende inevitabilmente a privilegiare alcuni generi, autori e sensibilità, lasciandone altri nell’ombra. Penso, per esempio, alla narrativa più profondamente legata alla storia e alle trasformazioni sociali della penisola, a quella sperimentale e, soprattutto, alla poesia, un ambito nel quale la Corea possiede una tradizione straordinariamente ricca. Esistono autori di grande rilievo che in Italia restano del tutto sconosciuti, non necessariamente perché le loro opere siano difficili o poco interessanti, ma perché non rientrano nei circuiti attraverso cui si costruisce oggi il mercato internazionale delle traduzioni. In fondo, ciò che arriva sugli scaffali delle nostre librerie racconta non soltanto qualcosa della letteratura coreana, ma anche dei criteri con cui il mercato editoriale occidentale decide quali aspetti di una cultura straniera meritino di essere conosciuti».

Tradurre dal coreano significa tradurre anche i rapporti tra le persone

Tradurre dal coreano significa anche attraversare una distanza culturale molto forte. Che cosa continua a essere particolarmente difficile da restituire in italiano, non tanto come parola singola quanto come sensibilità, gerarchia, rapporto tra le persone o modo di guardare il mondo?

«Una delle difficoltà maggiori consiste nel restituire tutto ciò che un testo coreano può permettersi di lasciare implicito, perché si rivolge a lettori che condividono con l’autore un determinato universo culturale. Penso soprattutto ai rapporti tra le persone. In coreano il modo in cui ci si rivolge a qualcuno, la scelta delle forme linguistiche, dei titoli e dei registri esprime continuamente relazioni di gerarchia, prossimità, rispetto o distanza emotiva. Sono elementi che spesso contribuiscono in maniera decisiva a definire i personaggi e i loro rapporti, senza che l’autore senta il bisogno di spiegarli. In italiano, invece, queste sfumature non trovano sempre corrispondenze altrettanto immediate.

Il lavoro del traduttore consiste allora nel ricostruire un intero sistema di significati e relazioni, cercando di renderlo percepibile senza appesantire la narrazione con spiegazioni continue. È un esercizio di equilibrio, nel quale ogni scelta comporta inevitabilmente qualche perdita, ma può anche aprire nuove possibilità espressive.

Con gli autori delle generazioni più giovani, tuttavia, avverto spesso una distanza culturale diversa, in alcuni casi meno marcata. Molti di loro si muovono ormai all’interno di un orizzonte di esperienze, riferimenti e sensibilità largamente condiviso con i lettori internazionali. Le inquietudini, i desideri, le contraddizioni e i conflitti che raccontano trovano così una via più immediata verso il pubblico italiano. Questo non significa che la specificità coreana sia scomparsa, ma piuttosto che si manifesta all’interno di un linguaggio culturale sempre più transnazionale. E anche questo, naturalmente, rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui traduciamo e leggiamo la letteratura contemporanea».

Quanto pesa il traduttore nella costruzione dell’immagine che un Paese finisce per avere di un’altra letteratura? In altre parole: quanto tradurre significa anche decidere cosa rendere familiare e cosa, invece, lasciare volutamente estraneo?

«Il traduttore ha una responsabilità enorme, anche se naturalmente la condivide con gli editori, i curatori e con tutti coloro che contribuiscono alla selezione e alla presentazione di un’opera. Tradurre non significa semplicemente trasferire un testo da una lingua all’altra. Significa anche decidere attraverso quali strumenti una determinata sensibilità, una voce narrativa o un universo culturale possano diventare accessibili a un pubblico diverso da quello originariamente immaginato dall’autore.

Il problema, a mio avviso, consiste soprattutto nello stabilire fino a che punto intervenire. Se cerchiamo di spiegare tutto, rischiamo di trasformare un romanzo in una sorta di guida alla cultura coreana, compromettendo la naturalezza del racconto. Se, al contrario, conserviamo ogni riferimento senza preoccuparci della sua comprensibilità, possiamo creare una distanza tale da interrompere il rapporto tra il testo e il lettore.

Personalmente, credo che la traduzione debba trovare un equilibrio tra familiarità ed estraneità. Non penso che il compito del traduttore sia cancellare le differenze culturali; al contrario, dovrebbe permettere al lettore di incontrarle senza sentirsi continuamente escluso dal significato del testo. Una buona traduzione, in definitiva, dovrebbe consentire all’opera di vivere autonomamente nella lingua d’arrivo, conservando per quanto possibile quella particolare voce che la rende riconoscibile e irripetibile».

Il ruolo di LTI Korea nella diffusione internazionale dei libri

La Corea ha investito molto nella promozione internazionale della propria letteratura e delle traduzioni. Quanto è stato importante questo sostegno istituzionale nel percorso che ha portato fin qui e dove, secondo te, può ancora migliorare?

«Il sostegno istituzionale è stato fondamentale, e credo che il ruolo delle istituzioni coreane nella diffusione internazionale della letteratura sia spesso sottovalutato. Penso soprattutto al Literature Translation Institute of Korea, comunemente conosciuto come LTI Korea, che da anni sostiene finanziariamente le traduzioni e le pubblicazioni all’estero, promuove incontri tra autori ed editori, favorisce la formazione dei traduttori e organizza iniziative e riconoscimenti dedicati alla diffusione della letteratura coreana.

Nel corso della mia esperienza ho potuto constatare quanto questi interventi siano stati importanti. Per molti editori stranieri, soprattutto quelli di dimensioni più contenute, il contributo economico delle istituzioni coreane ha rappresentato una condizione decisiva per affrontare progetti che altrimenti sarebbero apparsi troppo rischiosi.

Tuttavia, credo che oggi sia necessario affiancare a questo sistema di sostegno un lavoro ancora più attento alla continuità. Pubblicare un libro è soltanto il primo passo: bisogna poi accompagnarlo, promuoverlo, favorire l’incontro tra autori e lettori e, soprattutto, evitare che la presenza di uno scrittore straniero si esaurisca in una singola pubblicazione. Mi sembra particolarmente importante investire nella costruzione di percorsi editoriali di lungo periodo, capaci di valorizzare anche autori meno conosciuti e opere che non rispondono necessariamente alle tendenze del momento. Il successo internazionale della letteratura coreana non dovrebbe tradursi soltanto in un aumento del numero delle traduzioni, ma anche in una maggiore profondità e varietà della sua ricezione».

K-literature: un’etichetta che rischia di diventare una gabbia?

Oggi parliamo sempre più spesso di “K-literature”. Ti sembra un’etichetta utile, perché aiuta i libri a farsi riconoscere, oppure a un certo punto rischia di diventare una gabbia e di far leggere autori molto diversi come se appartenessero tutti allo stesso fenomeno?

«Non ho particolari riserve nei confronti dell’espressione K-literature. Come è accaduto con il K-pop, un’etichetta facilmente riconoscibile può contribuire a suscitare curiosità e a dare visibilità internazionale a una produzione culturale. Il problema, semmai, è capire che cosa intendiamo includervi.

Ci riferiamo esclusivamente alla letteratura scritta in coreano e pubblicata in Corea del Sud? Oppure dobbiamo considerare anche le opere degli autori della diaspora, che raccontano esperienze legate all’identità coreana attraverso lingue e contesti culturali differenti? Penso, per esempio, a Yu Miri, scrittrice zainichi di origine coreana che scrive in giapponese, oppure a Min Jin Lee, autrice coreano-americana di Pachinko, che scrive in inglese. E quale posto riserviamo agli scrittori nordcoreani o a coloro che hanno lasciato la Corea del Nord, come Jang Jin-sung e Ji Hyeon-a, affidando alla scrittura la testimonianza della fuga, dell’esilio e della vita sotto il regime?

Sono esperienze profondamente diverse, che non possono essere ricondotte a un’unica sensibilità o a un’identità culturale omogenea. Ecco perché considero utile parlare di K-literature soltanto a condizione di riconoscerne la pluralità. L’etichetta può rappresentare una porta d’ingresso, uno strumento per orientare il pubblico e incoraggiarlo alla scoperta. Diventa invece limitante quando finisce per suggerire che autori tanto diversi condividano necessariamente gli stessi temi, gli stessi linguaggi o uno stesso modo di rappresentare la Corea. La ricchezza di una letteratura emerge proprio quando impariamo a distinguerne le voci, non quando cerchiamo di ricondurle a un’unica formula».

Il successo della letteratura coreana durerà?

Dopo il successo internazionale degli ultimi anni, secondo te siamo davanti a un cambiamento ormai strutturale oppure la letteratura coreana deve ancora dimostrare di poter mantenere questa attenzione nel lungo periodo?

«Credo che qualcosa sia cambiato in maniera profonda e probabilmente irreversibile: la posizione occupata dalla Corea nell’immaginario culturale internazionale. Dopo decenni di relativa marginalità, il Paese sta vivendo una stagione di visibilità e prestigio che sarebbe stata difficilmente immaginabile anche soltanto vent’anni fa. Questo risultato non è casuale. È il frutto dell’intraprendenza dei coreani, della capacità delle loro industrie culturali di innovare e di un sistema che ha saputo trasformare investimenti, progettualità e ambizioni in una presenza internazionale concreta.

Naturalmente, non possiamo dare per scontato che questa attenzione si mantenga indefinitamente agli stessi livelli. I fenomeni culturali attraversano cicli di espansione e trasformazione, e la Corea stessa dovrà confrontarsi con sfide interne molto serie: penso all’invecchiamento della popolazione, alla crisi demografica e alle tensioni sociali ed economiche che potrebbero influenzarne anche la vitalità creativa.

Ciò nonostante, rimango sostanzialmente ottimista. La Corea mi sembra un osservatorio particolarmente interessante delle trasformazioni del mondo contemporaneo. È una società nella quale alcune contraddizioni della modernità — dalla pressione competitiva alla solitudine, dai cambiamenti delle relazioni familiari alle nuove forme di identità — emergono spesso con un’intensità e una rapidità sorprendenti. Proprio per questo credo che la sua letteratura continuerà ad avere molto da raccontare, anche quando l’attuale entusiasmo mediatico dovesse inevitabilmente ridimensionarsi. La vera sfida sarà trasformare una stagione di successo in una presenza culturale stabile e riconosciuta. Insomma, stay tuned».

Gli autori che dovremmo riscoprire in Italia

C’è un autore, un libro o un filone che secondo te il pubblico italiano dovrebbe conoscere molto meglio di quanto non accada oggi?

«Più che indicare un singolo autore, vorrei che il pubblico italiano imparasse a conoscere meglio quella parte della letteratura coreana che racconta le grandi trasformazioni storiche e sociali della penisola: la divisione nazionale, la guerra, l’industrializzazione, le migrazioni interne, l’autoritarismo politico e il prezzo umano dello sviluppo economico. Sono temi fondamentali per comprendere la Corea contemporanea, ma che rischiano di rimanere sullo sfondo quando l’interesse del pubblico si concentra prevalentemente sui prodotti culturali più recenti e immediatamente accessibili.

Se dovessi comunque fare un nome, tornerei a Hwang Sokyong, l’autore con cui è cominciato il mio percorso di traduttore. La sua opera attraversa alcuni dei momenti più drammatici della storia coreana e restituisce, attraverso le vicende dei singoli individui, le profonde contraddizioni di una società che ha conosciuto trasformazioni straordinarie nell’arco di poche generazioni.

Mi piacerebbe che scrittori come lui fossero letti con maggiore continuità, attraverso più opere, e non soltanto in occasione di una pubblicazione isolata. La conoscenza di un autore, del resto, si costruisce nel tempo, seguendone l’evoluzione, riconoscendone i temi ricorrenti e apprezzandone le diverse stagioni creative».

Quando un romanzo coreano potrà essere soltanto un bel romanzo

Tu hai visto questo percorso da molto prima che la Corea diventasse quello che è oggi nell’immaginario internazionale. Se guardi indietro, qual è il cambiamento che ti colpisce di più? E che cosa manca ancora perché in Italia un libro coreano venga letto semplicemente come un buon libro, senza che la sua provenienza debba necessariamente essere parte del racconto?

«Il cambiamento che mi colpisce maggiormente riguarda le aspettative del pubblico. Quando ho iniziato a tradurre, la provenienza coreana di un libro era qualcosa che bisognava spiegare, giustificare e, in qualche misura, persino superare. Oggi, al contrario, può rappresentare una ragione sufficiente per attirare l’attenzione di un lettore.

Per chi ha vissuto entrambe queste fasi, il capovolgimento è davvero impressionante. La Corea è passata dall’essere un Paese relativamente sconosciuto a rappresentare, nell’immaginario di molti, una sorta di garanzia di originalità culturale. È un risultato straordinario, ma comporta anche qualche rischio, soprattutto quando l’entusiasmo per tutto ciò che è coreano finisce per prevalere sulla valutazione delle singole opere.

Credo che il passo successivo debba consistere proprio nel superamento di questa fase. Mi piacerebbe che la curiosità per la Corea si trasformasse progressivamente in una familiarità autenticamente letteraria: che i lettori imparassero a riconoscere gli autori, a distinguerne gli stili, a seguirne le opere e a discuterne i contenuti indipendentemente dalla loro provenienza geografica. Per arrivare a questo risultato servono progetti editoriali costruiti nel tempo, traduzioni accurate e soprattutto il coraggio di pubblicare anche opere che non rispondano necessariamente alle aspettative del momento.

Non credo che l’origine culturale di un libro debba perdere ogni significato: la letteratura nasce sempre all’interno di una lingua, di una storia e di una sensibilità particolare. Vorrei però che, un giorno, un romanzo coreano potesse essere scelto semplicemente perché è un bel romanzo, perché il suo autore ha qualcosa di importante da raccontare o perché la sua scrittura riesce a emozionarci. In fondo, il vero riconoscimento di una letteratura non consiste nel considerarla continuamente esotica o sorprendente, ma nel permetterle di entrare, con tutta la sua ricchezza e diversità, nel nostro orizzonte di lettori».