Perché non possiamo fare a meno della borsa

Magnifica ossessione. È la borsa come accessorio e come oggetto che, più di tutti, ha attraversato la storia e documentato l’evoluzione della società. Se anche Ötzi, ossia l’uomo di Similaun di oltre cinque mila anni fa ritrovato sulle Alpi nel 1991, portava con sé un piccolo marsupio, una cintura con una sacca cucita, viene spontaneo immaginare una storia del mondo diversa, dove non è stata la lancia il primo utensile, bensì un contenitore, come sostenuto da Ursula K Le Guin nella Carrier Bag Theory e successivamente da Audrey Wollen nel saggio A Unified Theory of the Handbag. Del resto, già negli anni Trenta, l’antropologo Marcel Mauss, considerava la borsa una protesi del corpo, un oggetto funzionale, ma soprattutto un fatto sociale totale. La borsa, dunque, serve sì a trasportare, ma è anche un fenomeno, che coinvolge tutte le dimensioni della vita collettiva, è un marcatore di identità. Nell’oggi delle applicazioni per tutto, questo oggetto potrebbe essere il simbolo del superfluo e dell’inutile se non fosse che, stando alle rilevazioni di Market Growth, ogni anno se ne vendono 3,4 miliardi di esemplari al mondo.

Oltre l’immagine

Perché la borsa è un oggetto sociologico, come ci spiega Antonio Mancinelli, autore de La Borsa. 200 anni, 5 continenti, che questa sera alle 18.30 sarà presentato ufficialmente negli spazi de L’Arabesque Design Gallery di Corso di Porta vittoria 5 a Milano. Edito da Marsilio Arte, il volume esplora l’archetipo dell’accessorio per eccellenza dagli inizi dell’Ottocento ai giorni nostri attraverso una selezione di trecento esemplari provenienti dalla collezione privata di Roberta Butti. «La borsa è un feticcio per ogni tipo di cultura, pensate alle Olbene dei Masai, alle ceste per le reliquie, ai sacchetti dello stregone, giusto per fare qualche esempio», ha raccontato Mancinelli, «nel linguaggio comune, poi, non mancano espressioni come vuotare il sacco o regole come mai guardare nella borsa di qualcuno, che rimandano subito a una dimensione intima, personale. Perché questo contenitore ha un’anima doppia: da un lato, è un oggetto transizionale, un rifugio psichico, basti pensare all’imbarazzo che suscita il rovesciarla, esponendo il suo contenuto ad occhi indiscreti; dall’altro, è una forma di status, una dichiarazione al mondo e non stiamo parlando solo di Kelly di Hermès o della 2.55 di Chanel, ma anche solo di tutte quelle tote bag in tessuto che validano, certificano in qualche modo, la nostra appartenenza. Che si tratti della sportina di una mostra d’arte, di un movimento, ma anche di un semplice negozio, dice moltissimo su di noi».

Rivoluzione

Testimone dell’evoluzione dei tempi, la borsa ha segnato l’emancipazione femminile, da quelle nascoste sotto gli abiti nel Settecento alle Power Bag degli anni Ottanta vistose e voluminose, ma ha anche fotografato i porgessi tecnologici e la sperimentazione. Pensate alla Bamboo Bag di Gucci. Siamo nel 1947, è appena finita la Guerra e c’è scarsità di tutto: Guccio Gucci ha un’intuizione, perché non utilizzare il legno per sopperire alla scarsità di pelle? Nasce così un mito dello stile che è anche uno straordinario concentrato di artigianato e ingegno. «Le borse hanno qualcosa di incredibile nella loro natura», ha continuato Mancinelli, «la loro vocazione è funzionale- contengono, talvolta organizzano, ma sempre custodiscono- e si perfeziona nella ricerca di astuzie manuali e artigianato finissimo. Non c’è altro accessorio dove si sia sperimentato di più, basti pensare ai tessuti utilizzati, ma anche alle resine, ai nuovi materiali in tutte le epoche, dalla plastica alla grafite fino ai materiali di riuso, per citarne solo alcuni. È un territorio di straordinaria innovazione, abbraccia il nuovo, senza perdere la sua vocazione archetipica, guarda al futuro, ma non tradisce la sua promessa».