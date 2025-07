Future Hits Live 2025: il super cast di Radio Zeta all’Arena di Verona

Il Future Hits Live 2025 ritorna martedì 2 settembrenell’incantevole Arena di Verona. Altri grandi artisti si aggiungono al cast che salirà sul palco: BLANCO, BRESH, CHIAMAMIFARO, CHIELLO, CLARA, ELE A, EMIS KILLA, FRANCESCA MICHIELIN, GAIA, GOLDEN YEARS con ARIETE e LORENZZA, LUCIO CORSI, MIDA, RHOVE, RKOMI, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, TANANAI, THE KOLORS.

Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.

Anche quest’anno, a Verona, il Festival della Generazione Zeta porterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate. I nomi già annunciati della line-up sono: ALFA,

ANNA, ARTIE 5IVE, BIGMAMA, BLANCO, BRESH, CHIAMAMIFARO, CHIELLO, CLARA, ELE A, EMIS KILLA, FRAH QUINTALE, FRANCESCA MICHIELIN, FRITU, FULMINACCI, GAIA, GOLDEN YEARS con ARIETE e LORENZZA, JOSHUA, LDA, LES VOTIVES, LUCIO CORSI, MIDA, NASKA, NERISSIMA SERPE, NOEMI, PAPA V, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, RRARI DAL TACCO, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, SHABLO, TANANAI, THE KOLORS, TORMENTO, TREDICI PIETRO, TRIGNO, e altre sorprese!

L’hashtag ufficiale del Future Hits Live 2025 è: #radiozetaFHL25

Radio Zeta sui social network:

Instagram: https://www.instagram.com/radiozetaof/ | @radiozetaof

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@radiozeta | @radiozeta

Facebook: https://www.facebook.com/radiozeta.it | Radio Zeta

Twitter: https://twitter.com/RadioZetaOf | @radiozetaof