Fantastic Negrito, Alive!: il palco come unica verità

Non è il classico album dal vivo pensato per immortalare un tour di successo o celebrare una carriera. Alive! è qualcosa di più profondo: è la fotografia di un artista che continua a fare della dimensione live il cuore pulsante della propria poetica. Fantastic Negrito non usa il palco come vetrina, ma come laboratorio creativo, un luogo in cui le canzoni cambiano pelle, si allungano, respirano e acquistano un’intensità impossibile da riprodurre in studio.

Il disco raccoglie l’essenza di una delle personalità più originali della musica contemporanea, capace di attraversare blues, soul, funk, gospel, rock e radici africane senza mai rinchiudersi in un’etichetta. Ogni brano vive di una tensione costante tra improvvisazione e controllo, tra potenza ritmica e profondità emotiva, restituendo l’immagine di una band affiatata e di un frontman che trasforma ogni concerto in un dialogo diretto con il pubblico. Si parte forte con An Honest Man, blues rock di altissimo livello e si prosegue con How Long? e Living with strangers tra hard rock, blues e improvvisazione vocale.

I 10 minuti di In The Pines sono una splendida deviazione rispetto alla versione in studio. Alive! rivendica infatti il valore dell’imperfezione, del rischio e della presenza fisica. I piccoli scarti, le variazioni improvvise, le reazioni della platea e l’energia che attraversa ogni esecuzione diventano parte integrante della musica, ricordando che il vero spettacolo nasce dall’incontro irripetibile tra artista e pubblico. I Hope Somebody’s Loving You è un’altra vetta dell’album, una soul ballad, la confessione a cuore aperto dell’album, dove il silenzio tra una nota e l’altra vale quanto la musica. In chiusura del disco Plastic Hamburgers, caricatura pulsante della società dei consumi e Please Computer, Il congedo più umano possibile in un mondo sempre più tecnologico.

Più che una semplice raccolta di performance, Alive! è una dichiarazione d’intenti. Fantastic Negrito riafferma la centralità della musica suonata, della contaminazione culturale e della libertà espressiva, dimostrando di essere uno degli interpreti più intensi e carismatici della scena internazionale.

Alive! non rappresenta una pausa tra due album in studio, bensì un’opera autonoma che cattura la vera essenza di Fantastic Negrito. Un lavoro che celebra il concerto come esperienza collettiva e ricorda che, nell’epoca della musica sempre più costruita e filtrata, nulla riesce ancora a sostituire la forza di una band che suona davvero davanti a un pubblico reale.

In Italia a luglio (Barley Arts)



19 luglio, Macchia d’Isernia (IS), Macchia Blues Festival

21 luglio, Baronissimi (SA), Baronissimi Blues Festival

29 luglio, Roma, Roma Summer Fest