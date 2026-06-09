Dove nasce la magia del K-pop: viaggio dentro Show Champion tra fandom e superstar

Negli studi di MBC, tra pre-recording, fan chant e comeback, Show Champion racconta come il K-pop sia diventato un rito globale

A Seoul, il K-pop continua a fare una cosa che nell’era di TikTok sembra quasi fuori dal tempo: entra in uno studio televisivo, sale su un palco e va in onda. Può sembrare un dettaglio marginale, soprattutto in un momento storico in cui gran parte della musica viene scoperta attraverso algoritmi, clip di pochi secondi e piattaforme che trasformano una canzone in un fenomeno globale nel giro di una notte. Eppure, per comprendere davvero il successo della Korean Wave, è necessario guardare anche a quelle istituzioni che hanno accompagnato la crescita del K-pop molto prima dell’arrivo dei social media e che continuano ancora oggi a svolgere un ruolo fondamentale all’interno dell’industria.

Tra queste c’è Show Champion, storico programma musicale di MBC M che quest’anno celebra il traguardo dei 600 episodi. Nato nel 2012, in un periodo in cui la Korean Wave stava già attirando attenzione in Asia ma non aveva ancora assunto le dimensioni globali che conosciamo oggi, il programma rappresenta una sorta di archivio vivente dell’evoluzione del K-pop. Nel corso di quattordici anni ha visto passare generazioni di idol, ha accompagnato l’ascesa di gruppi destinati a diventare fenomeni internazionali e ha osservato da vicino il cambiamento di un pubblico che nel frattempo è diventato sempre più internazionale.

Tuttavia, il modo migliore per capire cosa rappresenti oggi un music show coreano non è partire dai numeri, ma da ciò che accade dietro una porta che il pubblico raramente ha la possibilità di attraversare. Perché il K-pop, in realtà, non comincia sul palco. Comincia nelle file di fan che si formano all’esterno degli studi ore prima dell’inizio delle registrazioni, nei corridoi attraversati da manager, stylist e membri dello staff che si muovono con la precisione di una macchina perfettamente sincronizzata, nei camerini dove vengono sistemati gli ultimi dettagli di un outfit e nei monitor che mostrano prove destinate a trasformarsi in pochi minuti di televisione.

È una dimensione che il pubblico internazionale raramente vede e che proprio per questo aiuta a comprendere meglio di qualsiasi statistica perché il K-pop continui a esercitare un fascino così potente. Durante la visita agli studi di Show Champion, la sensazione più forte non è stata quella di assistere a una registrazione televisiva, ma quella di osservare una macchina capace di trasformare pochi minuti di performance in un evento che verrà seguito, commentato e condiviso da fandom sparsi in ogni parte del mondo.

Dietro le quinte di una registrazione

La magia che arriva sugli schermi è soltanto l’ultimo passaggio di un processo molto più lungo. Prima ancora che si accendano le telecamere e che il pubblico venga fatto entrare, il lavoro è già iniziato da tempo e coinvolge decine di persone che operano lontano dai riflettori.

Durante la visita agli studi era in corso il pre-recording degli AND2BLE e osservare la preparazione della loro esibizione è stato sufficiente per comprendere quanto sia diverso il K-pop visto da dietro le quinte rispetto a quello consumato attraverso uno schermo. Tutto segue una sequenza quasi rituale. Prima arriva la prova tecnica, effettuata in uno studio quasi vuoto, dove artisti, registi e operatori lavorano insieme per definire ogni dettaglio della performance. Vengono verificati i movimenti di camera, il posizionamento sul palco, gli ingressi, le uscite e perfino il modo in cui una determinata inquadratura dovrà accompagnare un passaggio della coreografia.

Poi, gradualmente, l’atmosfera cambia. I posti si riempiono. Arrivano i fan. Le voci aumentano. L’energia si trasforma.

All’improvviso quella che fino a pochi minuti prima era una semplice prova tecnica diventa qualcosa di completamente diverso. Le fan chant iniziano ancora prima che la musica parta, gli artisti reagiscono alla presenza del pubblico e la registrazione assume una dimensione che è difficile descrivere a chi non l’ha mai vissuta dal vivo. In quel momento diventa evidente che il fandom non è soltanto una categoria sociologica o una definizione utilizzata dagli analisti del settore. È una presenza fisica, concreta, che modifica l’atmosfera di una stanza e contribuisce direttamente alla costruzione dello spettacolo.

Per chi guarda da casa, tutto questo si traduce in pochi minuti di televisione. Per chi si trova dietro le quinte, diventa invece evidente quanto lavoro, coordinamento e preparazione siano necessari per arrivare a quel risultato, e quanto sia riduttivo descrivere il K-pop come una semplice successione di canzoni e coreografie.

Oltre 600 episodi e quattordici anni di trasformazioni

Nato nel 2012, Show Champion ha attraversato una delle fasi più straordinarie della storia della cultura pop coreana. «Sono passati quattordici anni dalla nascita del programma», spiegano dal team, ricordando come in questo arco di tempo il K-pop abbia cambiato dimensione, pubblico e ambizioni in maniera radicale.

Quando il programma debuttava, la Korean Wave era già una realtà importante in Asia, ma non aveva ancora assunto il ruolo centrale che occupa oggi nell’immaginario culturale globale. Lo stesso anno in cui Show Champion muoveva i primi passi, “Gangnam Style” di PSY stava cambiando per sempre la percezione della musica coreana nel mondo, aprendo una fase che avrebbe portato il K-pop a riempire stadi in Europa e negli Stati Uniti, a dominare classifiche internazionali e a trasformare gli idol in figure riconoscibili anche da chi non segue abitualmente la cultura coreana.

Negli anni successivi sono cambiate le piattaforme, sono cambiate le modalità di consumo della musica, sono cambiati i modelli economici e sono cambiate perfino le lingue utilizzate nelle canzoni. Eppure il ruolo dei music show è rimasto sorprendentemente stabile, continuando a rappresentare uno dei punti d’incontro più importanti tra artisti, agenzie, broadcaster e pubblico.

La macchina invisibile dietro ogni comeback

Uno degli aspetti più interessanti emersi durante l’incontro con il team del programma riguarda il processo attraverso cui vengono selezionati gli artisti che compongono ogni puntata. Guardando una trasmissione da casa, si potrebbe facilmente immaginare che la scelta dipenda semplicemente dalla popolarità del momento. In realtà, dietro ogni line-up esiste una macchina organizzativa molto più complessa.

«Per scegliere gli artisti organizziamo incontri diretti con le compagnie e monitoriamo costantemente i loro piani di comeback», spiegano dal programma.

Prima ancora che un nuovo progetto venga annunciato al pubblico, spesso qualcuno negli uffici di Show Champion sa già che sta arrivando. Attraverso questi incontri, il team segue da vicino i movimenti dell’industria, osserva quali artisti stanno preparando nuove uscite e valuta quale possa essere il momento più efficace per una partecipazione.

Non si tratta semplicemente di costruire una scaletta televisiva. È un lavoro che trasforma il programma in qualcosa di più di una trasmissione musicale, perché gli permette di osservare il settore mentre si sta ancora formando. In questo senso, Show Champion funziona quasi come un osservatorio privilegiato sul presente e sul futuro del K-pop, capace di intercettare tendenze e movimenti prima che raggiungano il grande pubblico.

Quando il fandom diventa globale

Se esiste un elemento che più di ogni altro racconta la trasformazione vissuta dal K-pop negli ultimi quattordici anni, questo riguarda il pubblico.

«La cultura dei fandom K-pop continua a espandersi», spiegano dal team.

Dietro questa osservazione apparentemente semplice si nasconde una rivoluzione che ha cambiato l’intera industria. Quando Show Champion è nato, il pubblico internazionale rappresentava soprattutto un’estensione del fandom coreano. Oggi la situazione è completamente diversa. Comunità di fan organizzate operano contemporaneamente in Europa, America Latina, Nord America e Sud-est asiatico, influenzando classifiche, vendite, visualizzazioni e strategie di marketing con una forza che fino a pochi anni fa sarebbe stata difficile da immaginare.

La crescita dei fandom non è soltanto un dato statistico. È qualcosa che si percepisce fisicamente nelle persone che aspettano fuori dagli studi, nella precisione con cui vengono eseguite le fan chant e nell’energia che riescono a trasmettere a una registrazione che, vista da casa, durerà soltanto pochi minuti. È una forza che accompagna l’intero sistema e che contribuisce a spiegare perché il K-pop sia riuscito a costruire un rapporto così profondo con il proprio pubblico.

Perché oggi il K-pop parla inglese, spagnolo (e un pizzico di italiano)

Questa trasformazione si riflette inevitabilmente anche nella musica. «In passato le canzoni erano principalmente in coreano. Oggi troviamo sempre più spesso inglese e spagnolo», osservano dal programma.

La frase racconta una trasformazione molto più profonda di quanto possa sembrare a prima vista. Non si tratta semplicemente dell’inserimento di parole straniere nei testi, ma del passaggio da un’industria che esportava contenuti coreani a un’industria che dialoga quotidianamente con un pubblico globale. L’inglese è diventato una presenza costante nelle produzioni contemporanee, mentre lo spagnolo riflette il peso crescente dell’America Latina, una delle aree che negli ultimi anni ha dimostrato il maggiore entusiasmo nei confronti della Korean Wave.

Il risultato è un genere musicale che continua a essere profondamente coreano nella propria identità, ma che allo stesso tempo ha imparato a parlare una lingua sempre più internazionale.

Un programma coreano o un contenuto globale?

È proprio per questo che una domanda apparentemente semplice finisce per toccare il cuore della questione. Show Champion è ancora un programma televisivo coreano o è ormai diventato un contenuto globale?

La risposta del team non arriva in modo netto. «Stiamo considerando entrambe le dimensioni», spiegano.

Nel corso degli anni il programma ha organizzato episodi speciali e performance fuori dalla Corea, accompagnando l’espansione internazionale del K-pop. Allo stesso tempo guarda con crescente attenzione anche ad artisti provenienti da altri Paesi, inclusi gruppi giapponesi e performer internazionali come l’australiano Roel, che possono essere presi in considerazione qualora abbiano le capacità artistiche e performative richieste dal format.

È una risposta che racconta perfettamente il momento che il K-pop sta vivendo. Più che una categoria geografica, sta diventando sempre più un linguaggio culturale e performativo, capace di superare confini che fino a pochi anni fa sembravano invalicabili.

Il record dei BTS racconta tutto

Esiste infine un numero che riassume meglio di qualsiasi analisi la trasformazione vissuta dai music show nell’era digitale.

Il contenuto più visto nella storia di Show Champion è la performance di “DNA” dei BTS, che ha superato i 48 milioni di visualizzazioni.

Più che un record, è una fotografia di come sia cambiata la natura stessa di questi programmi. Nati per la televisione, oggi continuano a vivere online molto tempo dopo la messa in onda. Le performance vengono condivise, commentate, archiviate e trasformate in contenuti capaci di raggiungere milioni di persone in ogni parte del mondo, dimostrando come il confine tra televisione e piattaforme digitali sia ormai diventato sempre più sottile.

Perché la televisione conta ancora

Mentre il resto dell’industria discute di algoritmi, intelligenza artificiale e piattaforme sempre nuove, negli studi di Show Champion continua a ripetersi un rito che esiste da oltre un decennio e che, nonostante tutte le trasformazioni attraversate dal settore, non sembra aver perso la propria funzione.

Gli artisti salgono sul palco, i fan intonano le fan chant, le telecamere si accendono e, per pochi minuti, tutto il complesso meccanismo del K-pop si trasforma in ciò che il pubblico vede davvero: una performance costruita con una precisione quasi chirurgica ma capace ancora di apparire spontanea, emotiva e autentica.

Forse è proprio questa la ragione per cui, dopo oltre 600 episodi, Show Champion continua a essere molto più di un programma televisivo. È uno dei luoghi in cui la Korean Wave continua a prendere forma davanti a un pubblico che oggi non si trova più soltanto in Corea del Sud, ma ovunque esista qualcuno disposto ad aspettare, commentare, condividere e riconoscersi in pochi minuti di pop coreano.