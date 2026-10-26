Dieci anni di Radiofreccia: la sfida dell’emittente rock che punta tutto sui live

Dieci anni fa nasceva Radiofreccia. Un luogo dove la musica è diventata il modo più autentico per riconoscersi.

In questi dieci anni Radiofreccia ha dato vita a una comunità di persone che condividono passioni, valori e che si riconoscono nella libertà di scegliere, nella curiosità di scoprire, nell’autenticità di chi non segue le mode ma segue il proprio istinto.

Per celebrare questo importante traguardo, Radiofreccia rafforza il proprio claim “Libera come noi” e sviluppa un progetto di comunicazione partendo dalla celebrazione dell’anniversario, che ripercorre il significato più profondo di questi dieci anni.

Il valore identitario oltre la semplice sintonia

Il progetto, sviluppato in collaborazione con i direttori creativi Stefania Siani e Federico Pepe, mette al centro un’idea semplice: alcune radio si ascoltano. Altre diventano parte della tua identità. Da dieci anni Radiofreccia accompagna una community che continua a ritrovarsi nella stessa idea di libertà. Una community che non si limita ad ascoltare la radio, ma continua ogni giorno a sceglierla.

Un patrimonio di relazione e appartenenza che rappresenta oggi uno degli asset più importanti del brand. In un panorama mediatico sempre più frammentato, Radiofreccia continua infatti a distinguersi per la forza del rapporto costruito con il proprio pubblico: una relazione basata sulla condivisione di passioni comuni.

Ma il decimo anniversario non rappresenta un punto di arrivo. Rappresenta l’inizio di una nuova fase.

La rotta verso il territorio e i palchi dal vivo

Nei prossimi mesi Radiofreccia rafforzerà ulteriormente il proprio ecosistema di iniziative dedicate alla community, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di incontro e partecipazione anche al di fuori dell’esperienza di ascolto.

Dopo aver sviluppato progetti capaci di coinvolgere nuove generazioni di appassionati e di alimentare il dialogo attorno alla cultura rock, Radiofreccia guarda oggi con ancora maggiore convinzione alla dimensione degli eventi dal vivo. L’obiettivo è portare la relazione costruita ogni giorno in onda fuori dagli studi, creando momenti di incontro reale tra la radio, i suoi speaker e gli ascoltatori.

Club, locali, spazi musicali e luoghi di aggregazione diventeranno così nuove occasioni di far vivere la community nel mondo reale. Perché la vera forza di una radio non è soltanto la capacità di raggiungere milioni di persone. È la capacità di farle sentire parte di qualcosa. Da dieci anni Radiofreccia continua a farlo.

E oggi, guardando al futuro, vuole farlo ancora di più.

Lo sguardo al futuro della redazione

“Provo un grande orgoglio per questi dieci anni, un traguardo importante che racconta il percorso fatto fin qui. La soddisfazione più grande è vedere, ancora oggi, il fuoco negli occhi degli speaker che ogni giorno accompagnano i nostri ascoltatori. È la conferma più bella del valore di questo percorso e della passione che continua ad animarci”, dichiara Daniele Suraci, Responsabile Editoriale di Radiofreccia.