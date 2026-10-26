Dagli smartwatch al fitness: il nuovo negozio di Garmin nel cuore di Bologna

L’esperienza diretta del dato, della prestazione e della tecnologia da polso trova una nuova casa fisica sotto i portici emiliani. Con l’apertura del suo terzo punto vendita monomarca nella Penisola, Garmin sceglie il cuore pulsante di Bologna, inaugurando in via Rizzoli 7c uno spazio interamente votato all’outdoor e all’innovazione. Più che un semplice negozio, la boutique emiliana nasce come presidio esperienziale del colosso statunitense: una vetrina che mette a sistema l’intero ecosistema del marchio, offrendo agli appassionati di running, ciclismo, fitness e golf l’opportunità di toccare con mano strumenti e metriche di precisione pensati per superare ogni limite atletico.

La gestione è affidata a Percassi, gruppo che in Italia ed Europa sviluppa e amministra reti commerciali retail e che già coordina i due negozi Garmin milanesi, uno in Via Statuto e l’altro in Via San Paolo.

La scelta strategica di Garmin

Bologna non è una tappa qualsiasi. Il capoluogo emiliano ha costruito infatti nel tempo un rapporto solido con lo sport e il movimento all’aria aperta: runner che percorrono i portici all’alba, ciclisti che escono verso i colli, appassionati che vivono l’attività fisica come parte integrante della propria routine. È in questo contesto che Garmin e Percassi hanno deciso di investire, individuando nella città una delle comunità sportive più attive del Paese.

«Crediamo fortemente nel valore del contatto diretto con il consumatore finale», ha dichiarato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia. «Avere spazi interamente dedicati al nostro marchio ci permette non solo di presentare l’ampiezza della nostra offerta, ma soprattutto di accompagnare le persone nella scoperta delle soluzioni più adatte alle loro passioni e ai loro obiettivi».

Un modello di retail che punta sulla relazione

Il nuovo spazio è pensato per andare oltre la semplice vendita. Il personale è formato per offrire consulenza approfondita sulle tecnologie Garmin, con dimostrazioni pratiche dei prodotti e un approccio orientato alla persona più che al catalogo. Il negozio è aperto sette giorni su sette con orario prolungato.

La partnership tra Garmin e Percassi esiste dal 2020 e ha accompagnato l’ingresso e lo sviluppo del brand nel retail italiano. «L’apertura di Bologna è il risultato di una collaborazione solida», ha spiegato Vera Bortolato, general manager di Percassi Retail, «e un’ulteriore conferma della strategia vincente che abbiamo consolidato insieme nel corso degli anni, condividendo la volontà di portare l’innovazione e la tecnologia Garmin sempre più vicino alle persone».

I prodotti in vetrina: dal fēnix 9 alla CIRQA Smart Band

Fra le novità disponibili in store c’è il «fēnix 9», l’ultima evoluzione della famiglia di smartwatch multisport premium di Garmin. Il dispositivo integra funzionalità avanzate di monitoraggio delle prestazioni, navigazione e analisi del benessere, ed è rivolto a chi pratica sport a livello intenso e cerca strumenti all’altezza dei propri obiettivi.

Accanto ai prodotti orientati alla performance, il negozio ospita anche la CIRQA Smart Band, pensata per un pubblico diverso: chi vuole tenere sotto controllo la propria salute in modo discreto e continuo, senza tuttavia rinunciare a un design essenziale. È una risposta concreta alla domanda crescente di tecnologia indossabile accessibile, che non richiede un profilo da atleta per essere utilizzata al meglio.

I due dispositivi rappresentano al meglio l’ampiezza dell’offerta Garmin e la sua visione complessiva: da un lato la precisione tecnica per chi compete o si allena con regolarità, dall’altro la semplicità per chi desidera semplicemente comprendere meglio il proprio corpo.

Con Bologna, Garmin consolida una presenza retail che guarda al territorio come leva strategica. Tre store in Italia, tutti in centri urbani con un’identità sportiva estremamente riconoscibile. La direzione, dunque, sembra chiara: essere fisicamente dove sono le persone che cercano questi prodotti.