David Gilmour: i sei sold out al Circo Massimo diventano un film e un disco

Un tour che diventa un film e anche un album dal vivo. Come il collega di un tempo, Roger Waters, che ha da poco pubblicato un film concerto e un album che testimonia la sua ultima serie di concerti, anche David Gilmour arriva nei cinema italiani dal 17 al 24 settembre (Nexo Studios)

Il film è la testimonianza dello spettacolare show al Circo Massimo di Roma all’inizio del Luck and Strange Tour. Esattamente un mese dopo l’arrivo nelle sale del film concerto, uscirà l’album dal vivo The Luck and Strange Concerts in un doppia versione: quattro vinili o due cd.

In tutto 23 canzoni tratte dall’ultimo tour del chitarrista dei Pink Floyd, un mix tra i pezzi dei suoi album solisti (tra cui Between two points con la figlia Romany) e i classici senza tempo dei Pink Floyd, come Comfortably Numb, Wish you were here, Sorrow, High Hopes, Breathe (in the air) e Time.

L’edizione super deluxe dell’album, in esclusiva sullo store ufficiale di Gilmour, include tutti i formati, compreso il Blu-Ray, il dvd “Live At The Circus Maximus”, e un libro di 120 pagine con fotografie di Polly Samson (la compagna di Gilmour) scattate durante il tour, oltre a 2 cartoline, gli adesivi del gatto nero e della figura a braccia aperte di Luck and Strange, la scaletta dei concerti, un poster a colori e un libretto di 8 pagine con i crediti.

Luck And Strange, il quinto album solista di Gilmour, ha raggiunto la prima posizione in Inghilterra, in Germania, Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. Ha debuttato al secondo posto in Francia, Italia e Belgio, ed è entrato nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria.

I concerti del tour sono iniziati con due date di riscaldamento al Brighton Centre, per poi spostarsi al Circo Massimo di Roma per sei serate sold out, seguite da altrettanti show alla Royal Albert Hall di Londra. A seguire, gli show all’Intuit Dome e all’Hollywood Bowl di Los Angeles e le cinque serate al Madison Square Garden di New York. Sempre sold out.