Damiano David: esce Talk to me, il singolo con Tyla e Nile Rodgers

Nel segno del funky e della dance il nuovo brano con l’hitmaker e produttore di Madonna, Daft Punk e David Bowie

I numeri dicono che Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo: il suo primo album solista ha infatti da poco raggiunto gli 800 milioni di streaming. A conferma di questo appeal internazionale ci sono ora i cinque inediti che arricchiscono Funny Little Dreams, una nuova versione dell’album Funny Little Fears. «L’inizio del tour ha portato con sé una voglia di scrivere nuovi brani. Queste cinque canzoni sono il mio regalo ai miei fan e a tutti coloro che verranno a vedermi live».

Il. brano Talk to me vede la collaborazione con Tyla, vincitrice di un Grammy Award nella categoria Best African Music Performance 2024 e di Nile Rodgers il leggendario chitarrista e produttore che nel suo curriculum ha decine di hit con gli Chic, David Bowie, Madonna, Daft Punk, Duran Duran e INXS.

Rispetto alla collaborazione in Talk to me, Rodgers ha dichiarato: «La canzone di Damiano con Tyla mi ha trasmesso buone vibrazioni e così ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce del pezzo».

Gli altri inediti della nuova versione del primo solista sono: Cinnamon, con la partecipazione di Albert Hammond Jr (The Strokes), Naked, una ballad essenziale e intima, che esplora il tema della vulnerabilità. Mysterious Girl nel segno del dark-pop e . Over, un brano struggente e che riassume perfettamente il viaggio dell’album dalla paura al sogno.

Nell’ambito del suo tour mondiale iniziato a Varsavia l’11 settembre, Damiano sarà in Italia per tre concerti già sold out, il 7 ottobre all’?’Unipol Forum di Milano e l’11 e 12 ottobre al Palazzo delo Sport di Roma.