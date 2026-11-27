Ci sono eredità che richiedono talento, coraggio e persino una certa dose di incoscienza. Soprattutto quando si tratta di sottrarle alla venerazione di chi vorrebbe conservarle intatte. Cristiano De André ha scelto la strada più difficile: entrare nell’universo musicale del padre Fabrizio senza rinunciare alla propria identità artistica, ripensarne le architetture sonore, restituire alle parole tutta la loro capacità di interrogare il presente. Non un esercizio di nostalgia, ma un dialogo a distanza che continua a generare nuovi significati.

«C’è un gran bisogno di mio padre, c’è un gran bisogno dei suoi testi, un gran bisogno delle sue indicazioni, che non dovrebbero soltanto rimanere delle indicazioni». È forse questa la ragione più profonda della longevità di De André canta De André, il progetto che ha attraversato gli anni conquistando generazioni diverse di spettatori e che si appresta a vivere gli ultimi appuntamenti del Best Of Tour 2026, con due nuove date , il 4 dicembre al Mart di Rovereto e il 10 dicembre al Teatro Duemila di Ragusa.

Compilare un best of attingendo al canzoniere di Fabrizio De André significa inevitabilmente fare i conti con il lusso e il tormento della scelta. «Ci sono tanti altri brani importanti che avrei voluto inserire, ma abbiamo deciso in base alle tematiche», spiega Cristiano. Gli arrangiamenti, invece, conservano la fisionomia originaria del progetto: «Siamo abbastanza fedeli a quello che abbiamo fatto. Siamo noi che siamo abituati a suonare sempre di più insieme, quindi suoniamo in una maniera molto più affiatata. Diamo fede a quello che avevamo scritto».

All’inizio dell’avventura non c’era alcuna certezza che il pubblico avrebbe accettato una rilettura così personale di un patrimonio musicale entrato nella memoria collettiva. Quando una canzone diventa parte della biografia sentimentale di milioni di persone, anche modificarne una sfumatura può apparire un gesto sacrilego.

«Eravamo tutti un po’ spaventati, perché prendere mio padre, stravolgerlo e portarlo al grande pubblico non è cosa semplice. La gente è affezionata indubbiamente agli arrangiamenti che sono stati fatti ai tempi dei vari dischi. Non sapevamo se alla prima, alla Reggia di Venaria, dove c’erano seimila persone, ci avrebbero preso a sassate». È andata diversamente. Quella scommessa vinta ha dato a Cristiano la possibilità di ampliare il progetto, affrontare nuovi brani, esplorare altre stagioni della produzione paterna.

«È stato uno spunto per andare avanti, per continuare poi a riarrangiare nuovi brani, nuovi dischi. Quando mi hanno proposto di mettere mano al canzoniere di mio padre, io non volevo essere una cover band. Volevo affrontare mio padre anche con il mio gusto personale, musicalmente». C’era, all’origine, anche un desiderio dello stesso Fabrizio: quello di tornare in tournée con una nuova veste sonora per le sue canzoni. Decisivo, per Cristiano, l’incontro con Luciano Luisi, del quale aveva apprezzato l’arrangiamento di Ho visto Nina volare, interpretata da Zucchero.

«Avevo sentito quel brano riarrangiato da Luciano in un modo così potente che mi aveva davvero colpito. Mi era piaciuto tantissimo quell’arrangiamento, quasi di più dell’originale. Ho detto: voglio lavorare con Luciano, voglio incontrarlo». Da quell’intuizione è nata anche la ricerca dei musicisti capaci di tradurre sul palco una visione nella quale il rispetto per la scrittura di Fabrizio non coincidesse con l’obbligo di riprodurne fedelmente il suono. Tra i primi a essere coinvolti il chitarrista Osvaldo Di Dio, ascoltato quasi per caso nello studio di un amico a Milano.

«Alla fine abbiamo fatto un’audizione, io e Luciano. Loro hanno messo il loro contributo». Ne è nata un’alchimia musicale che Cristiano definisce vincente e che ha saputo resistere al tempo. C’è un momento, nella storia musicale e personale di Cristiano, che assume un valore particolare: l’ultimo tour di Fabrizio De André, vissuto insieme sul palco.

«È uno dei tour più belli della mia vita. Lui mi diede anche la possibilità di mettere mano agli arrangiamenti e quindi di prendere soprattutto il posto che era sempre stato di Mauro Pagani». Un’investitura artistica, ma anche l’occasione per recuperare una dimensione più intima del rapporto tra padre e figlio. Fabrizio gli accordò una grande fiducia e quella collaborazione offrì a entrambi, come racconta Cristiano, la possibilità «di rincontrarci e di conoscerci meglio rispetto a varie situazioni che non avevamo ancora affrontato personalmente».

La musica come linguaggio comune, come territorio nel quale ritrovarsi, forse anche come strumento per affrontare ciò che nella quotidianità era rimasto inespresso. Uno degli episodi più significativi del loro sodalizio artistico risale alla lavorazione di Anime salve, l’ultimo album in studio di Fabrizio, pubblicato nel 1996. «Come al solito, lui i dischi, i suoi lavori, li faceva ascoltare all’ultimo. Sono entrato in studio ad ascoltare Anime salve proprio quando stavano quasi per mixarlo. Mi ricordo che ero rimasto sconvolto dalla bellezza di quell’album, dei testi, degli arrangiamenti che aveva fatto con Milesi». C’era però una canzone ancora in attesa di una veste sonora definitiva.

«C’era un brano dove c’erano proprio solo la chitarra e una voce che aveva messo giù lui, una percussioncina finta. Mi disse: te la senti di arrangiarlo tu questo brano?». Era Le acciughe fanno il pallone, una delle gemme di Anime salve, costruita intorno all’immagine delle acciughe che, per difendersi dall’attacco dell’ala lunga, si stringono in un banco compatto, quasi una sfera.

Cristiano volle trasformare quella scena marina in una rappresentazione sonora. «Me ne sono tornato a casa con la cassetta». L’idea era quella di evocare musicalmente l’inseguimento tra il predatore e le sue prede attraverso una sorta di rincorsa tra lo shanai, strumento a fiato di origine indiana, e il flauto. A questo dialogo strumentale Cristiano aggiunse una trama di chitarre sovraincise, cercando sonorità, come racconta, «un po’ più caraibiche, sudamericane», nell’orizzonte della world music.

Un modo di tradurre in musica il movimento, la tensione e la vitalità delle immagini evocate dal testo, senza limitarsi a costruire un semplice accompagnamento.

Il dialogo artistico con Fabrizio sarebbe poi proseguito nella preparazione dell’ultimo tour, anche attraverso la collaborazione con Mark Harris. «Ci vedevamo a casa sua per una settimana, dieci giorni. Mi vennero molte idee su dei brani della Buona novella, a lui su altre cose. Poi le proponemmo a mio padre e lui le battezzò».

Se qualcosa non lo convinceva, sapeva intervenire anche sui particolari. Cristiano ricorda una delle espressioni che il padre utilizzava: «Questa parte qua la sento un po’ meno a fuoco». E aggiunge: «Magari dava anche delle indicazioni, però in generale ha apprezzato un po’ tutto il lavoro che abbiamo fatto».

Un piccolo spaccato dell’officina creativa di Fabrizio De André, del suo rigore, della sua meticolosità e della capacità di concedere libertà espressiva ai musicisti di cui si fidava. Ma anche la testimonianza di un padre e di un figlio che, attraverso la musica, avevano trovato un territorio privilegiato in cui incontrarsi.

Frequentare per anni le canzoni del padre non significa averne esaurito il mistero. Cristiano continua a scoprire dettagli, riferimenti letterari, stratificazioni di senso che in precedenza gli erano sfuggiti.

«Soprattutto nei testi. Ci sono parole che magari, dopo che leggi un libro, capisci che volevano significare quel concetto, rafforzare un’idea». Poi un paragone letterario tutt’altro che casuale: «Lui ha sempre usato un linguaggio all’apparenza semplice, però la scrittura è molto complessa. C’è sempre qualcosa da scoprire dentro, un po’ come leggere Dostoevskij».

È anche in questa inesauribilità che risiede la modernità di Fabrizio De André. Le sue canzoni appartengono a una precisa stagione storica, ma non ne sono prigioniere. Parlano del potere, della guerra, degli esclusi, delle ipocrisie della morale, delle contraddizioni della natura umana. E continuano a trovare interlocutori anche tra chi non ha mai avuto la possibilità di vedere il loro autore su un palcoscenico.

«Quelli che conoscevano già le canzoni di mio padre direi che comunque continuano a tornare. E tornano anche quelli che hanno visto per la prima volta lo spettacolo. Devo dire che siamo molto soddisfatti perché gli arrangiamenti piacciono, mio padre arriva».

E alla domanda implicita che accompagna da sempre il progetto, quella su cosa penserebbe Fabrizio di queste nuove versioni, Cristiano risponde: «Credo che se oggi lui fosse qui sarebbe ben felice di salire sul palco a cantare queste canzoni». Potrebbe nascere, nell’attuale scenario discografico, un’opera radicale, linguisticamente e musicalmente anticonvenzionale come Crêuza de mä?

«Non siamo pronti in questo momento per qualcosa di diverso. Bisogna aspettare che la gente riacquisisca cultura, la voglia di studiare che cosa è stata l’arte, la musica, la cultura in senso generale. Credo che abbiamo toccato un momento molto basso, una decadenza totale di tutto quello che è stato la bellezza, la bellezza dell’arte». Il risultato, secondo il cantautore, è una crescente uniformità: «Si sente questa omologazione».

In questo scenario si inserisce anche il desiderio di Cristiano di tornare a esprimersi attraverso le proprie canzoni. Nel corso dell’intervista rivela di aver presentato un brano per il Festival di Sanremo. «Mi sono presentato con un pezzo molto dignitoso, un gran bel pezzo. Forse è quello che più mi rappresenta. È un pezzo potente sulla vita, un inno alla vita».

DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ – BEST OF TOUR 2026