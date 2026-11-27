Nell’attuale mondo fatto di scontri tra potenze per il controllo di risorse energetiche e lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia, può sembrare quasi impossibile che un tempo i grandi imperi si facessero la guerra per il controllo di spezie come la noce moscata, lo zafferano, la cannella o il pepe nero.

Eppure è proprio così, perché fino al XVIII secolo questi condimenti erano considerati (e venduti) come un bene di lusso costosissimo, per il quale valeva la pena intraprendere viaggi intercontinentali e muover guerra a chi si metteva d’intralcio.

La noce moscata, foriera di guerre e schiavitù

Nel Seicento, l’epicentro di questa frenesia commerciale erano le remote Isole Banda, un minuscolo arcipelago vulcanico nell’attuale Indonesia che rappresentava l’unico luogo al mondo in cui cresceva spontaneamente l’albero della noce moscata.

Determinata a strappare questa risorsa agli intermediari arabi, portoghesi e inglesi, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali (VOC) impose ai nativi dei trattati per assicurarsi l’esclusiva sul raccolto.

Quando gli isolani continuarono a commerciare con i mercanti britannici, nel 1621 il governatore Jan Pieterszoon Coen sbarcò sull’arcipelago con una flotta da guerra e 2000 mercenari, tra cui dei ronin giapponesi, scatenando una campagna di sterminio.

La popolazione delle Isole era peraltro molto piccola, appena quindicimila persone, ragion per cui le forze della VOC riuscirono facilmente ad avere la meglio, decimando i bandanesi. I capi locali furono giustiziati e i superstiti ridotti in schiavitù per insegnare la coltivazione agli schiavi deportati da altre regioni asiatiche nelle piantagioni divise tra i coloni olandesi.

L’unico ostacolo al dominio della VOC rimase la minuscola isola di Run, lunga appena tre chilometri e rivendicata dall’Inghilterra. Seguirono decenni di scontri navali, culminati nelle guerre anglo-olandesi.

Il 31 luglio 1667 fu firmato il Trattato di Breda, con il quale gli inglesi cedettero definitivamente Run all’Olanda, ottenendo in cambio i diritti su Nuova Amsterdam, piccolo avamposto per il commercio delle pelli di castoro situato sull’isola che i nativi chiamavano Manhattan, destinato a diventare l’odierna New York.

I profitti astronomici della noce moscata

All’epoca, rinunciare a un’isola americana per uno scoglio nel Mare di Banda appariva agli olandesi come un trionfo finanziario. I margini di guadagno garantiti dal monopolio della noce moscata raggiungevano infatti cifre vertiginose, capaci di finanziare interi imperi marittimi.

Sulle Isole Banda, gli emissari della VOC acquistavano i semi dai produttori per l’equivalente di pochi centesimi al chilo, barattandoli con tessuti ordinari o utensili di scarso valore. Giunte nei porti europei, quelle noci subivano una rivalutazione prodigiosa.

Basti pensare che a metà del Seicento, alla borsa di Amsterdam, una libbra di noce moscata veniva battuta all’asta a oltre sei fiorini, cifra che nel 1666, complice la guerra e le epidemie, raddoppiò superando i dodici fiorini. Per comprendere simili somme, basti pensare che lo stipendio mensile di un marinaio oscillava tra i dieci e i venti fiorini, rendendo una manciata di semi pari a settimane di lavoro.

Secondo i registri della Compagnia Inglese delle Indie Orientali, il ricarico tra il prezzo d’acquisto nelle Molucche e la vendita a Londra toccava il 32.000%. Persino rispetto ad altre spezie come il pepe nero, venduto a meno di mezzo fiorino alla libbra, la noce moscata restava un lusso proibitivo.

Le sue proprietà e la rottura del monopolio

A giustificare quotazioni così esorbitanti non era soltanto la rarità geografica della pianta, ma anche l’aura miracolosa che circondava questo seme in Europa.

Oltre a essere uno status symbol sulle tavole aristocratiche per insaporire i cibi e coprire il deterioramento delle carni, la noce moscata era considerata dalla medicina seicentesca una panacea universale.

Le venivano attribuite proprietà digestive, antisettiche e afrodisiache, ma la sua fama crebbe soprattutto durante la peste bubbonica: medici e nobili credevano che tenerne un seme in tasca o al collo respingesse il contagio grazie al suo aroma.

Per difendere un mercato tanto redditizio, gli olandesi immergevano ogni noce esportata nella calce viva per renderla sterile e punivano con la morte il contrabbando. Il muro della VOC resistette fino agli anni Settanta del Settecento, quando il botanico francese Pierre Poivre organizzò diverse spedizioni segrete nelle Molucche.

Eludendo le pattuglie olandesi, i suoi uomini trafugarono centinaia di piantine e migliaia di semi fertili dalle isole più remote, trapiantandoli nei giardini botanici dell’attuale Mauritius.

Da lì la coltivazione si diffuse nei Caraibi, facendo crollare i prezzi e spezzando per sempre il monopolio olandese.