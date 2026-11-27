Marc Marquez si ritira. A sorpresa, una settimana dopo aver conquistato a Portimao il titolo mondiale numero dieci di una carriera straordinaria ed essere stato celebrato come il più grande di tutti i tempi. Fine della corsa. La gara di Valencia, l’ultima della stagione 2026, sarà anche l’ultima della sua storia da pilota dopo 19 anni in trincea.

“Ne parleremo dopo, ma prima a grazie a tutti quelli che sono stati parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti quanto l’ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp. Abbiamo fatto la storia” ha scritto su una serie di cartelli mostrati, visibilmente commosso, prima di salire sulla Ducati per la sessione di libere a Valencia. Un annuncio inatteso.

A Portimao conquistato il titolo mondiale, Marquez era entrato nella leggenda e nulla lasciava presagire che potesse chiudere qui. Una storia iniziata nel 2008 in sella alla KTM nella classe 125, con la consacrazione nel 2010 con la Derbi e poi il passaggio in Moto2 (campione del mondo nel 2012) e lo sbarco nella classe regina. Dal 2016 al 2019 la sua egemonia gli ha consentito di conquistare la corona per quattro volte consecutivamente, arrivando a vincere 12 gran premi e ad andare sul podio 18 volte nelle 19 gare stagionali. Dominatore assoluto, carattere difficile, pochi amici e tanti nemici o avversari nel paddock: questo è stato Marc Marquez.

Nel luglio 2020 a Jerez il brutto infortunio all’omero del braccio destro, riparato con un lunghissimo periodo di lontananza dalle piste e da una serie di interventi chirurgici. Quando tutto sembrava finito, il passaggio in Ducati prima nel team satellite Gresini e poi con la casa madre: 2025 e 2026 hanno chiuso il cerchio. Marquez si ritira avendo corso 304 gare, contando anche l’ultima Valencia, vincendone 106 (80 nella classe regina), salendo 173 volte sul podio e partendo 106 dalla pole position.