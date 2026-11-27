I limiti economici del congedo straordinario previsto dalla Legge 104 crescono nel 2027, per chi lascia il lavoro per un periodo per assistere un familiare con disabilità grave. L’adeguamento, legato all’inflazione, vale circa 1.400 euro lordi in più su un anno intero di congedo. Attenzione però: non riguarda tutti, e le cifre per ora sono stime in attesa della conferma dell’Inps.

Congedo straordinario Legge 104: quanto aumenta nel 2027

Il decreto dei ministeri dell’Economia e del Lavoro, uscito in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre, ha fissato al 3,2% il tasso provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2027. Di solito la stessa percentuale serve ad aggiornare i tetti del congedo. Applicandola, l’indennità massima annua passerebbe da 43.486 a 44.877,55 euro lordi, cioè 1.391,55 euro in più. Al giorno si salirebbe da 119,14 a 122,95 euro. Sale anche il limite totale, che comprende i contributi versati per la pensione: da 57.836,96 a 59.687,74 euro. I valori definitivi arriveranno con la circolare dell’Inps nelle prossime settimane.

Congedo Legge 104 2027: a chi spetta l’aumento

Il rialzo del tetto non fa crescere l’assegno di tutti. L’indennità si calcola sull’ultima retribuzione, considerando solo le voci fisse e continuative: gli straordinari, per esempio, restano fuori. Se lo stipendio è sotto il limite, la cifra non cambia. Chi, per esempio, ha uno stipendio lordo di 30mila euro all’anno, non vedrà alcuna differenza. Chi ne guadagna 50mila, e quindi era già penalizzato dal tetto, potrebbe incassare circa 1.400 euro lordi in più per dodici mesi di congedo. In pratica, l’aumento riguarda soprattutto le retribuzioni più elevate. Oltre la soglia, inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a coprire la differenza.

Congedo straordinario Legge 104: durata, domanda e come funziona

Il congedo spetta ai dipendenti pubblici e privati che assistono un familiare con disabilità grave, riconosciuta dalla Legge 104. Si può restare a casa fino a due anni in tutta la vita lavorativa, in un’unica soluzione o a periodi. Se a occuparsi del figlio sono entrambi i genitori a turno, i due anni sono in comune e non spettano due volte. Nel privato l’indennità la paga l’Inps, ma di norma è l’azienda ad anticiparla in busta paga; nel pubblico se ne fa carico l’ente di appartenenza. Nel periodo di congedo non si accumulano ferie, ulteriori mensilità e Tfr, mentre vengono riconosciuti i contributi figurativi, cioè accreditati dall’Inps pur senza lavorare, utili per la pensione entro i limiti annuali. La richiesta di congedo straordinario si presenta all’Inps, online con le proprie credenziali oppure rivolgendosi a un patronato.