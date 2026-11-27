Sarà ritirato dal servizio entro il 2028 il Macchino, nomignolo affettuoso che i piloti hanno da sempre dato all’ormai storico Aermacchi MB339Pan arrivato alle Frecce Tricolori nel 1982, la creatura dell’ingegner Ermanno Bazzocchi (1914-2005), che dopo 46 anni di servizio sarà sostituito dal moderno addestratore italiano M346, realizzato nell’ovviamente apposita versione Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Non soltanto una questione di livrea tricolore, anche di aggiornamenti e sistemi di bordo, a cominciare dallo speciale pod (contenitore) che servirà per generare le scie bianche o colorate che fanno parte dello spettacolo. E con una festa molto attesa, ieri (26 novembre) sulla pista dell’aeroporto di Venegono (Va), sede di Leonardo, si è tenuta la cerimonia ufficiale del «Roll-out», un termine anglosassone che significa la presentazione dell’aeroplano quando esso esce dall’hangar per la prima volta. Termine che è rimasto anche se i collaudi sono già in corso e ieri il comandante Giacomo Iannelli, pilota collaudatore-sperimentatore, ha portato il nuovo aeroplano in volo per una dimostrazione davanti a media, rappresentanti delle istituzioni, alti ufficiali dell’Aeronautica e tanti appassionati.

I progetti futuri di Leonardo e dell’Azzurra

Stando ai programmi di Leonardo e dell’Arma Azzurra, la stagione 2027 sarà l’ultima con gli MB339, che tra l’autunno ’27 e maggio 2028 saranno sostituiti con i primi esemplari dei 15 nuovi velivoli previsti dal piano. Lo M346, diciamolo, rappresenta il modello di punta della produzione aeronautica italiana e sta raggiungendo, per numero di esemplari venduti, il successo commerciale dello MB339 ma in molti meno anni dalla sua entrata in servizio cominciata nel 2011.

E come ha sottolineato Lorenzo Mariani, Ad e Dg di Leonardo: «Questo programma è un grande successo per Leonardo e per l’Italia che ha nelle Frecce Tricolori uno dei simboli più rappresentativi dell’eccellenza tecnologica nazionale nel mondo».

Per comprendere che cosa significhi per gli appassionati italiani un cambio di velivolo delle Frecce Tricolori basta pensare che nel 1982, quando fu dismesso il Fiat G-91 per lo MB339, molto diverso per caratteristiche dal precedente, per mesi ci furono polemiche, ma poi dopo le prime esibizioni il «Macchino» entrò nel cuore di tutti. Ebbene, la storia si ripete, anche se questa volta il cambiamento sarà radicale: due motori al posto di uno, tanta potenza ed energia in più spendibili nelle manovre, ma soprattutto comandi digitali al posto di quelli tradizionali. Possono sembrare dettagli tecnici, invece trasformeranno il programma acrobatico delle Frecce in una evoluzione ancora tutta da definire.

Cosa c’è dietro alle nuove Frecce Tricolori

«È una grande emozione» ha dichiarato il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, «vedere in volo questo gioiello della tecnologia italiana. Il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all’M-346 rappresenta il progresso che avanza, una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori. Dietro ogni evoluzione delle Frecce Tricolori c’è un patrimonio straordinario di competenze, passione e professionalità che accomuna il personale dell’Aeronautica Militare e le maestranze dell’industria nazionale. Un patrimonio che affonda le proprie radici nella formazione, nell’addestramento e nella capacità di fare squadra».

A cambiare, insieme agli aeroplani, anche il supporto tecnico-logistico, l’addestramento, i sistemi di simulazione per la formazione di piloti e tecnici manutentori presso la base di Rivolto (UD), sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.

Un nuovo programma acrobatico da inventare

Il tenente colonnello Pierluigi Raspa, neo comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto, ha confermato i tempi previsti per il cambio macchina e il grande cambiamento ormai in atto.

«A dare continuità al nostro cammino saranno le persone, i valori e il modo in cui sapremo lavorare insieme. Facciamolo con la consapevolezza di ciò che rappresentiamo, con il rispetto per chi ci ha preceduto e con l’entusiasmo di chi sa di avere ancora molto da costruire», ha detto alla stampa il neo comandante che, nella tradizione delle Frecce ha assunto il nominativo «Pony Zero».

In Italia le Frecce Tricolori hanno un seguito paragonabile a quello della Nazionale di calcio, così osservando la livrea apparsa qualche mese fa, non sono mancate le critiche al disegno fatto da Pininfarina, ritenuto troppo scuro soprattutto nella parte inferiore, temendo una visibilità ridotta. Bisogna avere pazienza, soltanto nel momento in cui i nuovi aeroplani voleranno insieme sarà possibile fare considerazioni opportune e, nel caso, modifiche allo schema grafico, poiché la visibilità degli aeroplani è fondamentale per gli spettacoli.

Le caratteristiche del velivolo

Quanto alle future manovre, lo M-346 è un velivolo di quarta generazione complesso con prestazioni di molto superiori a quelle dello MB.339, così è possibile che dalla stagione 2028 vedremo la formazione volare molto stretta e precisa facilitata dalla manovrabilità maggiore, con un solista capace di salite molto rapide, ricongiungimenti più veloci quando gli aeroplani si separano. Il tutto mantenendo lo stile che ha fatto delle Frecce Tricolori la pattuglia più ammirata al mondo. Ma lo M346 consentirà anche spostamenti più agili per le esibizioni grazie al rifornimento in volo

Il calendario della stagione degli airshow 2027, emesso dall’Aero Club d’Italia, sarà pubblicato entro i primi mesi dell’anno, per la Pattuglia Acrobatica Nazionale sarà l’ultima stagione con lo MB339 e tutti gli aviatori italiani sono pronti a salutare l’amato «Macchino» per vedere in azione le Frecce dell’era digitale con lo M346, aeroplano voluto fortemente dall’ingegner Giorgio Brazzelli (1939–2026), dirigente al vertice di Aermacchi nei primi anni Novanta.