Un palco al centro del palasport, pubblico disposto tutt’intorno e niente maxischermi. È questa la principale scelta scenografica di AMATOUR, il nuovo tour di Cesare Cremonini che debutta il 24 novembre al Palaprometeo di Ancona, per poi proseguire nei palasport di Bologna, Torino e Milano.

Dopo i concerti negli stadi e nelle arene all’aperto, Cremonini cambia la disposizione dello spettacolo e sceglie una configurazione centrale, che mette i musicisti in relazione diretta con il pubblico. Una soluzione che si inserisce nel percorso avviato con il progetto AMATEUR e che punta a spostare l’attenzione dagli schermi alla dimensione dal vivo della performance.

Il progetto scenografico è stato sviluppato dallo stesso Cremonini insieme allo studio Giò Forma e al gruppo di collaboratori che lavora con lui da oltre quindici anni. Il riferimento estetico è il glam rock degli anni Settanta, con richiami all’immaginario di David Bowie e dei KISS. La struttura del palco si basa sull’intersezione di elementi triangolari, che attraverso sovrapposizioni, rotazioni e giochi di luce modificano continuamente la percezione dello spazio. Il risultato è una struttura articolata, pensata come una sorta di scultura abitabile, che diventa parte integrante della performance.

Anche la formazione musicale ha un ruolo centrale nell’impianto dello spettacolo. Sul palco saliranno quattordici musicisti, sotto la direzione musicale di Alessandro “Doc” De Crescenzo. Tra loro il sassofonista statunitense Donny McCaslin, che accompagnerà il tour per tutte le date. McCaslin ha collaborato con David Bowie alla realizzazione dell’album Blackstar ed è presente anche nel progetto AMATEUR.

La band è composta da Donny McCaslin (sax solista), SIG (polistrumentista), Nicola “Ballo” Balestri (basso), Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre e direzione musicale), Andrea Morelli (chitarre), Andrea Fontana (batteria), Giovanni Boscariol e Leonardo Caligiuri (pianoforte e tastiere), Jury Magliolo (cori e chitarra acustica), Gianluigi Fazio (cori), Andrea Ferrario (sax e arrangiamenti fiati), Matilde Gori (tromba), Federico Pierantoni (trombone) e Matteo Valentini (sax baritono).