Vuoi andare al bar. Esci di casa, accendi la macchina, sintonizzi una stazione radio morbida. C’è il sole. Stai pensando se ti va di più birra o Jack e cola. Quattrocento metri dopo, la macchina brucia in mezzo alla litoranea, che sembra un teatro di guerra, mentre tu spari contro una squadra Swat che sta cercando di farti la pelle. Un elicottero sorvola la scena, apparentemente ti arriva piombo anche da lassù. Ma soprattutto: non hai la più pallida idea del perché sia successo. Volevi solo andare al bar. Benvenuti in Gta VI.

Rockstar Games ha finalmente rilasciato il sesto capitolo di Grand Theft Auto. Forse la migliore saga videoludica di sempre, sicuramente la più pop. Un fenomeno che, da oltre un quarto di secolo, attraversa generazioni, linguaggi e immaginari, con un talento per trasformare il cattivo gusto in arte e le peggiori abitudini della società occidentale (specie americana) in materiale da commedia.

I numeri da capogiro di una saga lunga tredici anni

Tutto mentre decine di milioni di persone si divertono a rubare automobili e svaligiare banche dal divano di casa. Gta V, uscito nel settembre 2013, ha superato i 230 milioni di copie distribuite nel mondo. L’intera serie ha oltrepassato quota 470 milioni.

Il quinto capitolo ha incassato 1 miliardo di dollari nei primi tre giorni di commercializzazione e ha continuato a vendere per 13 anni filati, girando su tre generazioni di console. Per molti ragazzi che lo hanno scoperto da adolescenti, l’attesa del successore è durata abbastanza da comprendere una laurea, un lavoro e magari la nascita di un figlio. Le stime parlano di investimenti nell’ordine dei miliardi di dollari per realizzare Gta VI. È un prodotto dal quale Take-Two, la società proprietaria di Rockstar Games, si aspetta risultati giganteschi. Prezzo di uscita: 80 euro.

Dalle paludi di Leonida alle luci di Vice City con Jason e Lucia

Tutto è ambientato a Leonida, uno Stato americano immaginario ispirato alla Florida. Il suo centro è Vice City, la Miami secondo Rockstar: spiagge, grattacieli, locali, palme, automobili di lusso, periferie e un’umanità che sembra aver deciso di trasformare ogni minuto della propria esistenza in contenuto social. Fuori dalla città si allargano isole, paludi, piccoli centri, strade e territori nei quali il paesaggio cambia insieme alle persone che lo abitano.

Il tutto esplorabile in lungo e in largo dal videogiocatore, per ore e ore. I protagonisti del titolo sono Jason e Lucia, una coppia di malviventi legata da una relazione sentimentale e da un colpo andato male. Una specie di Bonnie e Clyde contemporanei, costretti a fidarsi l’uno dell’altra mentre precipitano in una cospirazione. È la premessa narrativa.

Poi, naturalmente, c’è tutto il resto.

Il nodo del Pegi 18 e l’allarme sull’iper-realismo tra i giovanissimi

Compresa la violenza, che resta la spina dorsale di questa forma d’intrattenimento da molti considerata controversa: fare i criminali – sebbene per gioco – comporta sparare, rubare, commettere reati di varia gravità sino all’omicidio. Il titolo è classificato Pegi 18, ossia è solo per maggiorenni. Tanti auguri: una moltitudine di minorenni ci metterà le mani sopra e questo è uno degli aspetti più preoccupanti. Nei capitoli precedenti abbiamo visto droga, prostituzione, assassinii di massa. Molti giocatori preferiscono non seguire la trama principale e indugiano nel killeraggio, restituito sullo schermo in 4k con un livello di dettaglio impressionante.

E questo è il vero snodo spinoso. Da una parte c’è un capolavoro tecnico, del quale un soggetto responsabile può godere appieno disponendo degli strumenti per “digerirlo”. Dall’altra, specie se parliamo di ragazzini, lo schermo può non bastare per separare l’esperienza virtuale da ricadute nel reale. Molotov, mitragliette, perfino i pugni o le stesse vetture scagliate contro i pedoni. Il game offre una varietà assurda di modi per perpetrare il male. Tutti i ragazzini sono in grado di scindere i due livelli? Da quanto possiamo vedere sempre più spesso nelle nostre strade, molto probabilmente no. Per questo molti specialisti, come lo psichiatra Paolo Crepet, ne hanno indicato la potenziale pericolosità (non in sé, è pure sempre un gioco), ma come «scuola guida della violenza» per le generazioni più acerbe e permeabili.

Gta VI attraversa la brutalità e ce la mostra dal finestrino o può addirittura ispirarla nelle menti più deboli? Nel corso della sua esistenza, la saga è stata ripetutamente oggetto di critiche per tale aspetto e non manca chi sottolinei un legame fra alcune efferatezze che i teenager mettono in atto e la loro formazione videoludica.

La correlazione è stata al centro di studi scientifici, che non sono arrivati a una conclusione univoca ma – in alcuni casi – hanno ipotizzato qualche legame concreto. L’iper realismo è sicuramente il ponte fra due situazioni contrapposte ma non autoescludenti: prendere in mano un joystick in cameretta e prendere in mano un bastone una volta usciti di casa. Quanto puoi essere cattivo, lo decidi tu mentre giochi. È uno di quei rarissimi prodotti nei quali la storia principale, pur essendo importante, diventa quasi secondaria rispetto al mondo che la contiene.

Un parco divertimenti senza morale per sbeffeggiare l’Occidente

Si può seguire una missione o decidere di attraversare la città senza destinazione. Rubare una macchina, esplorare un quartiere, fermarsi davanti a una situazione assurda. Nei capitoli precedenti c’erano sport, corse, night, negozi, attività secondarie e piccoli passatempi. Nel nuovo, Rockstar promette l’ambientazione più grande e immersiva della serie. L’esatta estensione della mappa e la quantità di attività realmente disponibili saranno misurabili soltanto con il gioco in mano. Naturalmente, sarebbe ingenuo attribuire alla serie una missione educativa. Gta prende in giro il consumismo e contemporaneamente invita ad acquistare automobili, vestiti e proprietà. Ridicolizza la violenza spettacolarizzata e poi mette a disposizione un arsenale. Sbeffeggia l’ossessione per il denaro mentre costruisce attorno al denaro una buona parte delle motivazioni del giocatore. La sua satira non osserva il mondo da una posizione moralmente superiore: ci si tuffa dentro, si sporca e si diverte parecchio facendolo.

È anche per questo che funziona: non pretende di correggere i difetti dell’America (e dell’Occidente). Li trasforma in un gigantesco parco divertimenti e lascia che il giocatore ne sperimenti le contraddizioni. Si può trovare tutto molto stupido e continuare a giocare per ore. Non occorre conoscere la storia dei videogame per comprenderne il linguaggio. Ci sono il cinema di gangster, il poliziesco, la commedia nera, il romanzo criminale, la musica pop, l’hip-hop, il rock, la pubblicità, i talk show, la cronaca e la cultura di Internet. C’è un immaginario condiviso che permette a persone molto diverse di riconoscere luoghi, situazioni e personaggi. E c’è la libertà di attraversare tutto questo senza essere obbligati a consumarlo nell’ordine stabilito da un autore.

La prova del semaforo rosso per misurare una leggenda

Poi ci sono le generazioni. Chi ha scoperto Gta III su PlayStation 2 all’inizio degli anni Duemila oggi può avere figli abbastanza grandi da giocare a Gta VI. Chi ha passato le notti su San Andreas ha visto arrivare gli smartphone, i social network e un’intera trasformazione del rapporto tra vita reale e vita digitale. Chi ha cominciato con Gta V nel 2013 ha aspettato 13 anni per un nuovo capitolo. In un’industria nella quale un prodotto può invecchiare nel giro di pochi mesi, è una continuità impressionante. E forse spiega anche perché l’attesa sia così diversa da quella per un normale videogioco. Non si aspetta soltanto una storia nuova, una grafica migliore o una mappa più grande. Si aspetta un posto nel quale tornare a trascorrere del tempo. Adesso è arrivato il momento di verificare se Gta VI sarà davvero all’altezza della propria leggenda. Quanto sarà grande Leonida, quanto saranno credibili i suoi abitanti, quanto durerà la storia di Jason e Lucia, quante cose si potranno fare e quante, inevitabilmente, non funzioneranno come promesso. La scala industriale non garantisce un capolavoro. Nemmeno quando a costruirlo è Rockstar. Ma c’è un test che, più di tanti confronti tecnici, potrebbe raccontare il risultato.

Uscire di casa, mettersi in macchina e accendere la radio. Magari rispettare perfino il primo semaforo rosso, poi vedere cosa succede.