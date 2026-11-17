Per anni, nella carriera di Raye, la parola «album» è rimasta una promessa. Aveva un contratto che ne prevedeva quattro, scriveva canzoni, prestava la voce a brani di successo e continuava a vedersi rinviare il debutto. Il talento le apriva le porte degli studi di registrazione; ottenere lo spazio per esprimere la propria visione richiedeva una battaglia diversa. È in quella lunga attesa che ha preso forma l’artista oggi al centro della scena musicale.

Le candidature ai Grammy 2027 restituiscono la misura del percorso compiuto: undici nomination, annunciate il 16 novembre, più di qualsiasi altro artista in questa edizione. Un risultato che eguaglia il primato femminile stabilito da Beyoncé per i Grammy 2025. Raye concorre per l’album dell’anno con This Music May Contain Hope., per la registrazione e la canzone dell’anno con Where Is My Husband!, oltre che come autrice dell’anno nella categoria non classica. Il 7 febbraio 2027, a Los Angeles, si conosceranno i vincitori. Intanto, l’ampiezza delle candidature riconosce le diverse dimensioni del suo lavoro: interpretazione, scrittura, concezione di un disco.

Rachel Keen cresce a Croydon, nel sud di Londra, in una famiglia in cui si incontrano le radici inglesi del padre e quelle ghanesi e svizzere della madre. La musica entra presto nella sua vita attraverso il gospel e l’ambiente della chiesa. Arrivano poi la BRIT School, le prime sessioni in studio e, nel 2014, l’EP Welcome to the Winter. La formazione procede soprattutto attraverso la pratica: scrivere, provare, ascoltare, ricominciare.

Il gospel le insegna quanto una voce possa coinvolgere chi ascolta; il mestiere di autrice la abitua alla precisione. Una frase deve trovare il proprio ritmo, una melodia deve sostenere ciò che racconta. Nei suoi crediti compaiono Beyoncé e Charli XCX,. Raye impara a costruire canzoni capaci di arrivare lontano.

La svolta commerciale arriva con Escapism., realizzata insieme a 070 Shake, che raggiunge il primo posto nella classifica britannica. Nel 2023 esce My 21st Century Blues, il debutto a lungo atteso. R&B, pop, ritmi hip-hop e suggestioni jazz trovano posto in un disco che restituisce profondità alla sua figura. Il blues del titolo diventa una chiave di lettura del presente: un modo per attraversare inquietudini, desideri e rapporti difficili attraverso la musica.

In Ice Cream Man. affronta il trauma della violenza sessuale, assumendosi anche il peso dell’esposizione che un racconto simile comporta. Il brano riceve l’Harry Belafonte Best Song for Social Change Award 2026 della Recording Academy.

A sostenere questa intensità c’è un lavoro musicale rigoroso. Raye costruisce il rapporto fra voce e arrangiamento, governa i cambi di atmosfera, cerca un equilibrio fra l’immediatezza di una melodia e la complessità del racconto. La sua scrittura dà una forma all’emozione, le permette di svilupparsi e di trovare una destinazione nell’ascolto.

I sei BRIT Awards vinti nel 2024, record per una singola edizione, avevano già riconosciuto questa versatilità. Artista, album, canzone, esordiente, interprete R&B e autrice: premi che descrivevano competenze diverse, maturate lungo lo stesso percorso.

Con This Music May Contain Hope., pubblicato il 27 marzo 2026, Raye amplia ulteriormente le proporzioni del progetto. Diciassette brani, oltre settanta minuti di musica, collaborazioni con Hans Zimmer in Click Clack Symphony. e Al Green in Goodbye Henry.. La dimensione orchestrale e il dialogo con la tradizione soul danno spazio a un’ambizione ormai pienamente dichiarata.

Dentro questo universo trova posto anche l’ironia di Where Is My Husband!. Il desiderio di un compagno diventa una domanda impaziente, teatrale, pronunciata senza imbarazzo. È un altro aspetto della sua libertà espressiva: concedersi leggerezza, esporre un desiderio, lasciare che ambizione e vulnerabilità convivano.

Il titolo di regina delle nomination fotografa questo momento. A renderlo significativo è il percorso che lo precede: anni di lavoro, decisioni difficili, un’identità musicale costruita mentre intorno si cercava di definirne i confini. Le undici candidature arrivano qui, nel punto in cui il riconoscimento pubblico incontra una libertà già definitivamente conquistata.