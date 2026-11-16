Il collegamento tra guerra ibridia e salute mentale è più forte di quanto non si pensi. Prendere un aereo, accompagnare i figli a scuola, fare la spesa, aprire un messaggio sul telefono. Gesti ordinari che, in un clima di minacce, sabotaggi e attacchi informatici, possono diventare fonte di preoccupazione. È uno degli effetti meno visibili della guerra ibrida: portare il conflitto dentro la vita quotidiana.

Non servono bombe per generare insicurezza. Può bastare la notizia di un sabotaggio, un allarme sulla sicurezza alimentare o una comunicazione falsa sui social. Il problema è capire se una minaccia sia reale, quanto sia grave e quali conseguenze possa avere.

I numeri fotografano questa preoccupazione. Secondo l’Eurobarometro del Parlamento europeo del febbraio 2026, il 72% dei cittadini dell’Unione teme i conflitti armati nelle vicinanze dell’Europa, il 69% la disinformazione e il 66% gli attacchi informatici provenienti da Paesi esterni all’Unione.

“La guerra ibrida sta introducendo nella vita quotidiana un elemento particolarmente insidioso: l’incertezza. Non sapere se una minaccia sia reale, quanto sia grave e quali conseguenze possa avere può generare una sensazione di insicurezza che va oltre il singolo episodio – osservano i presidenti SINPF Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri –. Avere paura di fronte a una minaccia è una risposta umana normale. Ma ormai l’allarme è continuo, quotidiano, riguarda molti ambiti della nostra ‘normalità’ come la scuola, gli aerei, la sicurezza alimentare. Una paura che finisce per condizionare le scelte, le relazioni e le più semplici necessità. Normalmente non dobbiamo trasformare una preoccupazione in una diagnosi psichiatrica, ma oggi la situazione è davvero allarmante ed esaspera soprattutto le persone più fragili. L’ultima ‘minaccia’ collettiva, anche se non fu una guerra, è stata la pandemia da Covid, dove la paura aveva mobilitato le risorse migliori: cura dei vulnerabili, responsabilità collettiva e cooperazione”.

Ansia e stress: quando il cervello resta in allarme

La paura è un meccanismo di protezione naturale. Il cervello riconosce i segnali di pericolo e prepara l’organismo a reagire. Ma quando gli stimoli minacciosi si ripetono, mantenere questo stato di allerta può diventare difficile.

“Il nostro cervello è naturalmente predisposto a prestare attenzione ai segnali di pericolo. È un meccanismo di protezione che diventa però più difficile da gestire quando gli stimoli minacciosi si ripetono continuamente – spiega ancora Balestrieri –. L’incertezza prolungata può influire sulla qualità del sonno, sulla concentrazione e sulla capacità di regolare le emozioni. Nelle persone che presentano già condizioni di vulnerabilità psicologica o psichiatrica può rappresentare un ulteriore fattore di stress”.

Preoccuparsi per una guerra non significa avere un disturbo psicologico. Ma un’esposizione prolungata a situazioni percepite come pericolose può aumentare lo stress, soprattutto nelle persone già vulnerabili.

Doomscrolling: troppe notizie negative fanno male?

C’è un comportamento che può amplificare l’allarme: il doomscrolling, l’abitudine di consultare continuamente notizie negative, minacciose o angoscianti. Si passa da un aggiornamento all’altro, spesso senza riuscire a interrompere la ricerca di informazioni.

Una metanalisi di 44 studi, pubblicata a settembre 2026 su Frontiers in Psychology, ha individuato un’associazione tra consumo ripetitivo di notizie negative e maggiori livelli di ansia, sintomi depressivi e disagio psicologico.

Attenzione, però: una correlazione non dimostra un rapporto diretto di causa ed effetto. Non sappiamo se il doomscrollingalimenti l’ansia o se siano le persone già ansiose a cercare più frequentemente notizie sulle minacce. La ricerca suggerisce comunque che il modo in cui consumiamo le informazioni può essere collegato al nostro benessere psicologico.

La risposta è informazione, non paura

La guerra ibrida può colpire anche la fiducia nelle istituzioni e la capacità di distinguere le informazioni attendibili da quelle manipolate. Per questo la comunicazione pubblica diventa uno strumento di protezione.

“Uno degli aspetti più delicati riguarda la perdita dei punti di riferimento – aggiunge Mencacci –. Quando tutto può apparire minaccioso, il rischio è che le persone modifichino progressivamente i propri comportamenti, rinunciando ad attività abituali o sviluppando una crescente diffidenza verso ciò che le circonda. La risposta non può essere quella di minimizzare i pericoli, ma deve consistere nel fornire informazioni chiare, credibili e proporzionate”.

La soluzione non è ignorare i rischi, ma evitare che ogni notizia diventi un’emergenza personale. Mantenere le proprie abitudini, limitare l’esposizione compulsiva agli aggiornamenti e affidarsi a fonti attendibili può aiutare a contenere l’allarme. La guerra ibrida non si misura soltanto nei danni materiali: può indebolire anche la serenità e la fiducia di una comunità. E quando la paura diventa permanente, finisce per conquistare proprio lo spazio più prezioso: la vita quotidiana.