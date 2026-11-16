Da Padova a Firenze, il prezzo del pane cambia del 66%. L’indagine Altroconsumo fotografa un’Italia divisa tra rincari e ribassi: dal 2017 gli aumenti raggiungono il 32%, mentre al supermercato si risparmia rispetto alla panetteria.

Il pane è uno di quegli acquisti ai quali si presta poca attenzione. Entra nel carrello quasi automaticamente, accompagna i pasti, raramente viene considerato una spesa importante. Eppure, nel giro di pochi anni, anche questo alimento quotidiano è diventato un indicatore delle differenze nel costo della vita degli italiani. Per acquistare un chilo di pane di grano tenero si possono spendere 3,11 euro a Firenze e 5,16 euro a Padova. Una differenza di oltre due euro per la stessa categoria di prodotto, che si traduce in un divario del 66%.

A fotografare la situazione è la nuova indagine di Altroconsumo, pubblicata il 16 novembre 2026, che ha analizzato 933 prezzi in 161 punti vendita di dieci città italiane. Il risultato racconta una realtà meno uniforme di quanto si potrebbe immaginare: mentre alcuni centri registrano aumenti anche a doppia cifra, altri vedono diminuire sensibilmente i listini.

Il dato più sorprendente riguarda proprio gli ultimi tre anni. Considerando le nove città confrontabili, il prezzo medio del pane è sceso del 3,2% rispetto al 2023. Ma in cinque di queste nove città acquistarlo costa comunque più di prima. E allargando lo sguardo al 2017, il rincaro medio raggiunge il 32%.

La classifica delle città: Padova e Bologna le più care, Firenze la più economica

È Padova a conquistare il primato meno desiderabile, con un prezzo medio di 5,16 euro al chilo per il pane di grano tenero. Subito dietro si trova Bologna, dove si spendono 5,12 euro. Entrambe superano dunque la soglia psicologica dei cinque euro.

Nella fascia più costosa figurano anche Genova e Milano, con prezzi superiori a 4,50 euro al chilo. Nel capoluogo lombardo la media è di 4,55 euro, un valore ancora elevato, nonostante il calo registrato rispetto al 2023, quando Milano guidava la graduatoria.

All’estremo opposto si trova Firenze, dove il pane costa mediamente 3,11 euro al chilo, seguita da Napoli con 3,23 euro. Roma e Torino rimangono entrambe sotto i 3,60 euro, mentre Palermo e Bari si collocano nella fascia intermedia.

Si tratta di prezzi medi rilevati nei punti vendita selezionati dall’associazione, non di tariffe applicate indistintamente in tutte le panetterie delle singole città. L’indagine ha considerato, quando presenti più varietà della stessa tipologia, quelle con il prezzo al chilo più basso.

La differenza territoriale, tuttavia, è significativa anche tradotta in un esempio concreto. Una famiglia che acquistasse un chilo di pane alla settimana spenderebbe, ai prezzi medi rilevati, circa 268 euro all’anno a Padova contro 162 euro a Firenze. Il divario sarebbe di quasi 107 euro, a parità di quantità acquistata. Con due chili settimanali, supererebbe i 213 euro.

Dal 2017 il pane costa il 32% in più: i rincari maggiori al Sud

Per capire quanto sia cambiato il prezzo del pane bisogna allargare il periodo di osservazione.

Secondo la serie storica di Altroconsumo, nel 2017 un chilo di pane di grano tenero costava mediamente 3,15 euro. Nel 2026 la media raggiunge 4,15 euro: un euro in più per ogni chilogrammo, equivalente a un aumento complessivo di circa il 32%.

Dietro questa media si nascondono differenze ancora più marcate.

La città che registra il rincaro maggiore è Bari, con un aumento del 67% rispetto al 2017. Seguono Napoli, dove il pane costa il 58% in più, e Palermo, con un incremento del 49%. A Padova la crescita è stata del 45%, mentre Bologna registra un +37%.

Molto più contenuti, almeno in termini percentuali, gli aumenti di Milano (+15%) e Torino (+12%).

È un risultato che mette in discussione una lettura semplicistica del caro pane come fenomeno prevalentemente settentrionale. Le città del Nord mantengono spesso i prezzi assoluti più elevati, ma alcuni dei rincari percentuali più consistenti dell’ultimo decennio si sono verificati nel Mezzogiorno.

In altre parole, essere ancora tra le città più economiche non significa essere stati risparmiati dagli aumenti.

Perché in alcune città il prezzo è diminuito rispetto al 2023

L’ultimo triennio presenta un andamento apparentemente contraddittorio.

Nel confronto omogeneo sulle nove città già analizzate nel 2023, il prezzo medio del pane di grano tenero è passato da 4,18 a 4,05 euro al chilo. Una diminuzione del 3,2%, che interrompe almeno parzialmente la lunga stagione dei rincari.

Ma i ribassi non sono distribuiti uniformemente.

A Firenze il prezzo è diminuito del 24,3%, a Roma del 16% e a Milano del 12,2%. In direzione opposta si muovono Palermo, con un incremento del 10,5%, Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%).

Secondo Altroconsumo, tra le possibili spiegazioni della frenata ci sono la riduzione dei costi del frumento e, almeno in alcune fasi del periodo, quella delle spese energetiche. A incidere possono essere state anche le strategie commerciali di supermercati e panifici, con una maggiore presenza di prodotti meno costosi.

C’è però una precisazione importante: i punti vendita esaminati nel 2026 non coincidono necessariamente con quelli della precedente rilevazione. Le differenze riflettono quindi anche la composizione dell’offerta e del campione osservato.

La riduzione media non significa, insomma, che il prezzo di ogni singolo tipo di pane sia diminuito.

Supermercato o panetteria? La differenza può superare un euro al chilo

Anche la scelta del negozio influisce sensibilmente sul conto finale.

L’indagine rileva che per un chilo di pane di grano tenero si spendono mediamente 3,61 euro nella grande distribuzione contro 4,70 euro nelle panetterie tradizionali. Il divario è di 1,09 euro al chilo.

Su un acquisto settimanale di un chilogrammo, significa una differenza teorica di circa 57 euro all’anno. Il risparmio potenziale cresce naturalmente con la quantità acquistata.

Ma non tutte le città seguono lo stesso andamento.

A Torino il pane venduto nelle panetterie costa mediamente il 74% in più rispetto a quello della grande distribuzione. A Bologna, Padova e Palermo il divario si aggira intorno al 50%.

Bari rappresenta invece un’eccezione: nel campione analizzato, sono le panetterie tradizionali a risultare mediamente più convenienti dei supermercati.

Il dato complessivo non esprime un giudizio sulla qualità dei prodotti. Le differenze possono dipendere dalle tipologie di pane disponibili, dalle lavorazioni e dalle politiche di prezzo dei singoli esercizi. Per confrontare davvero due offerte resta essenziale verificare il costo al chilogrammo, anziché limitarsi a quello del singolo pezzo.

Il pane integrale costa quasi un euro in più rispetto a quello tradizionale

Non è soltanto la città a determinare il prezzo, ma anche la tipologia di pane scelta.

Quello di grano tenero rimane il più economico tra i prodotti considerati, con una media di 4,15 euro al chilogrammo. Seguono baguette e pagnotte, mentre il pane integrale raggiunge i 5,13 euro al chilo.

La differenza rispetto al pane di grano tenero è di 98 centesimi, pari a circa il 24% in più.

Anche i panini di piccolo formato hanno spesso un prezzo al chilogrammo relativamente elevato. È il motivo per cui un prodotto che appare economico perché venduto a pochi centesimi o a un euro al pezzo può risultare più costoso di una pagnotta acquistata a peso.

Il confronto diventa particolarmente importante per le famiglie che acquistano pane quotidianamente, scegliendo tra prodotti freschi, confezionati, integrali o a lunga conservazione.

Il carrello della spesa torna a pesare sulle famiglie

Il monitoraggio di Altroconsumo arriva in un momento nel quale il costo della vita è tornato a crescere sensibilmente.

Secondo le stime preliminari dell’Istat, a ottobre 2026 l’inflazione italiana ha raggiunto il 5,4% su base annua, rispetto al 4,2% del mese precedente. L’accelerazione è stata alimentata soprattutto dai prezzi dell’energia, ma anche la componente alimentare ha contribuito all’aumento.

Il cosiddetto carrello della spesa, che comprende beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, ha registrato un incremento annuo del 2,5%.

A rendere ancora più significativo il quadro sono i dati sui bilanci familiari. Nel 2025, secondo l’Istat, la spesa media mensile per alimentari e bevande analcoliche è salita a 552 euro, contro i 533 euro del 2024. Nello stesso anno, il 29,4% delle famiglie ha dichiarato di aver limitato gli acquisti alimentari, riducendo la quantità oppure la qualità dei prodotti acquistati.

Il pane, da solo, non determina certamente l’andamento del bilancio domestico. Ma rappresenta un esempio concreto di come differenze apparentemente modeste, ripetute nel tempo, possano incidere sulla spesa complessiva.

Come risparmiare sul pane senza rinunciare alla qualità

L’indagine suggerisce che il primo elemento da considerare non è soltanto dove si compra, ma che cosa si acquista.

Confrontare i prezzi al chilogrammo, valutare le confezioni più grandi quando compatibili con il consumo familiare e verificare le differenze tra panetterie e supermercati può aiutare a contenere la spesa.

Un altro accorgimento riguarda gli sprechi: acquistare quantità realistiche, conservare correttamente il pane e congelare quello che non verrà consumato subito permette di evitare acquisti ripetuti.

Il dato centrale della ricerca resta però un altro. Nel 2026 lo stesso alimento può avere prezzi profondamente diversi da una città all’altra, mentre i ribassi dell’ultimo triennio non hanno ancora cancellato gli aumenti accumulati negli anni precedenti.

Il pane costa mediamente meno rispetto al 2023 nelle città confrontabili, ma continua a essere molto più caro di nove anni fa. Ed è proprio questa distanza tra la frenata recente dei prezzi e il peso dei rincari passati a raccontare quanto sia cambiata la spesa quotidiana degli italiani.