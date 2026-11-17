Le informazioni pubblicate dal Wall Street Journal, sulla base di fonti governative statunitensi, indicano che l’Iran avrebbe oggi tra 1.500 e 2.500 missili. Se il conflitto dovesse riaccendersi su larga scala, Teheran conserverebbe quindi la capacità di colpire obiettivi americani e dei paesi alleati.La stima è però incerta: secondo i funzionari citati, è difficile sapere quanti missili siano pronti per essere lanciati e quanti si trovino nei depositi. Il quadro generale, hanno aggiunto, è comunque quello di un arsenale ancora consistente. Gli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno danneggiato gli impianti iraniani dedicati alla produzione di missili, ma Teheran ha proseguito il lavoro di ricostituzione delle proprie scorte. Il processo procede più lentamente rispetto a prima della guerra e si basa soprattutto su componenti già disponibili. L’Iran possiede inoltre numerosi droni e missili a corto raggio. Fonti militari israeliane, anch’esse citate dal quotidiano, ritengono che l’arsenale balistico iraniano superi i 1.500 missili. Le valutazioni raccolte in altri paesi della regione non coincidono, proprio perché è difficile ottenere un conteggio attendibile. Un ufficiale israeliano ha dichiarato che, nonostante i danni subiti, l’Iran sta ricostruendo le proprie capacità e si prepara a un nuovo scontro di ampia portata. Simone Ledeen, già vice assistente del segretario alla Difesa per il Medio Oriente durante il primo mandato di Donald Trump, osserva che anche la cifra più prudente — 1.500 missili — implicherebbe il recupero di oltre metà dell’arsenale iraniano precedente alla guerra. Secondo Ledeen, tra il conflitto di dodici giorni del giugno 2025 e l’inizio della guerra attuale, nel febbraio 2026, Teheran era riuscita a ricostituire per intero le proprie scorte missilistiche.

Le dichiarazioni di vittoria e il quadro sul campo

Le valutazioni dell’intelligence sembrano in contrasto con le affermazioni di diversi esponenti dell’amministrazione Trump, presidente compreso, secondo cui le forze armate iraniane sarebbero state annientate. Le informazioni disponibili hanno inoltre pesato sulle discussioni interne a Washington riguardo alla possibilità di riprendere gli attacchi contro l’Iran insieme a Israele, hanno riferito funzionari statunitensi. Martedì scorso, il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha parlato per la prima volta in sei mesi in una conferenza stampa. Ha sostenuto che l’industria della difesa iraniana fosse stata cancellata e che oltre l’80% delle capacità industriali nucleari del paese fosse stato distrutto. «Sotto ogni punto di vista, abbiamo ottenuto una vittoria militare storica», ha dichiarato. Un funzionario della Casa Bianca ha descritto l’Operazione Epic Fury — il nome scelto da Washington per la campagna militare contro l’Iran — come un’azione che avrebbe reso le forze iraniane incapaci di reagire. Ha anche affermato che la pressione economica americana ha indebolito il regime più di quanto sia mai accaduto. Mercoledì, intervenendo per il Veterans Day, Trump ha tuttavia lasciato intendere che la vittoria sulla Repubblica Islamica non fosse ancora completa. «Abbiamo vinto. Dobbiamo solo decidere quando vogliamo chiudere questa vicenda», ha detto. «Vogliamo essere certi di ottenere una vittoria totale, non del 93%. E sarà una vittoria totale». In una successiva intervista radiofonica ha aggiunto che, se il regime iraniano fosse ancora al potere alla fine della sua presidenza, per gli Stati Uniti sarebbe una sconfitta. All’inizio della guerra, Washington e Gerusalemme avevano indicato la distruzione delle capacità balistiche iraniane tra i propri obiettivi. Entrambi i governi hanno rivendicato il successo dei bombardamenti congiunti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il programma missilistico di Teheran era stato annientato e che i missili rimasti erano ormai «in esaurimento».

Teheran affina le proprie capacità di intelligence

Nel frattempo, l’Iran ha continuato a colpire basi militari, radar e sistemi di allerta precoce statunitensi in Medio Oriente. Per farlo ha impiegato missili balistici e droni, insieme a tattiche via via più sofisticate. Secondo il Wall Street Journal, gli attacchi hanno indotto gli Stati Uniti a spostare in Israele diverse risorse militari, ritenuto un luogo più sicuro.Teheran ha anche potenziato la raccolta di informazioni e la capacità di individuare i bersagli, con l’aiuto di alleati come la Russia. Nel contempo ha perfezionato le tattiche che coordinano l’impiego di droni e missili. Bilal Saab, direttore generale senior di Trends US, società di consulenza sui rischi geopolitici con sede a Washington, ha sottolineato che l’efficacia dell’arsenale non dipende soltanto dal numero di armi a disposizione. «Conta anche il modo in cui l’Iran le impiega», ha spiegato, aggiungendo che i comandanti iraniani hanno imparato nuove tecniche per rendere gli attacchi più efficaci. Ad aprile, il Wall Street Journal aveva riferito che l’Iran conservava migliaia di missili balistici a corto e medio raggio in strutture sotterranee. I raid statunitensi e israeliani avevano ostruito gli ingressi di alcuni siti, ma in seguito le immagini satellitari hanno mostrato che Teheran aveva rimosso le macerie e riaperto l’accesso ad alcuni di essi. Secondo un funzionario israeliano, i missili custoditi sottoterra sarebbero probabilmente rimasti intatti. A settembre, il quotidiano aveva inoltre riportato che l’Iran aveva ripreso la produzione di missili balistici, assemblandoli con componenti già pronti e accumulati prima degli attacchi.