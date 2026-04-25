Catch The Young, EVOLVE è il momento della verità: dentro l’album che rompe la narrazione “perfetta” della giovinezza

Nel sistema coreano, la giovinezza è spesso un racconto costruito: brillante, aspirazionale, perfettamente calibrato per essere consumato. È un’estetica prima ancora che una condizione reale. Per questo, quando una band decide di spostare il punto di vista — di non addolcire, di non filtrare, di non rendere tutto immediatamente digeribile — il risultato non è semplicemente musicale, ma narrativo.

I Catch The Young si muovono esattamente in questa frattura. Debuttati nel novembre 2023 sotto Evermore Entertainment, in meno di due anni hanno costruito un’identità che sfugge alle categorie più comode: non sono un idol group nel senso classico, ma non appartengono neanche alla grammatica pura dell’indie rock. Occupano uno spazio intermedio che nel mercato globale sta diventando sempre più rilevante — quello delle band che dialogano con il linguaggio del K-pop senza esserne completamente assorbite.

Lo chiamano “youth pop-rock”, ma la definizione, dentro EVOLVE, smette di essere un’etichetta e diventa un dispositivo. Non racconta la giovinezza come un momento da idealizzare, ma come una condizione instabile, attraversata da ansia, perdita di direzione, slanci, contraddizioni. Una materia viva, non una costruzione.

Il primo full-length album, composto da 14 tracce tutte scritte e prodotte dai membri — Sani, Kihoon, Namhyun, Junyong e Jungmo — funziona come un archivio emotivo più che come una semplice raccolta. Dentro ci sono l’insonnia di 28 Hours, la sospensione luminosa di I’m Already In Love With You, la ricerca identitaria di Reperio, fino a chiudere con The Young Wave (2026 Remix), che non guarda al passato con nostalgia ma lo riattiva.

Ma il vero passaggio avviene altrove.

EVOLVE è il momento in cui i Catch The Young smettono di essere percepiti come un progetto in costruzione e iniziano a imporsi come un’identità. Non perché tutto sia già definito, ma perché la direzione diventa chiara. E in un’industria che tende a standardizzare, questa chiarezza — soprattutto quando include fragilità, incertezze e tensioni — diventa una presa di posizione.

Panorama ha parlato con loro.

EVOLVE sembra meno un album di debutto e più una dichiarazione. In che momento avete capito di non essere più “in divenire”, ma di essere già una band?

SANI: Non è stato qualcosa che ho realizzato all’improvviso in un momento preciso. Piuttosto, è arrivato naturalmente con il tempo, man mano che passavamo più tempo insieme e costruivamo i nostri live. Soprattutto in quei momenti durante le performance dal vivo in cui ci fidiamo l’uno dell’altro mentre suoniamo, ho iniziato a sentire con certezza che siamo già diventati una band solida.

KIHOON: Sento che stiamo davvero diventando una band completa, e che il colore unico dei Catch The Young sta diventando sempre più forte e definito. La nostra crescita è stata continua e, dal debutto a oggi, credo che abbiamo sempre fatto musica come una band unita e coesa.

NAMHYUN: Quando guardo i membri sul palco e vedo che ognuno di noi si sta davvero godendo la performance, e quando mi ritrovo a condividere quello stesso momento con loro, realizzo ancora una volta: “Siamo davvero una band.”

JUNGMO: Con ogni nuovo album che pubblichiamo, lo sento ogni volta in modo diverso. Come ho detto in altre interviste, considero i nostri album non solo come risultati finali, ma come un processo e una registrazione. All’interno di quella registrazione si può vedere come siamo cresciuti insieme, come ci siamo uniti e dove stiamo andando. Attraverso questo percorso, credo che siamo diventati qualcosa di solido, qualcosa che non si romperà facilmente.

Descrivete il vostro sound come “youth pop-rock”, ma la giovinezza nel K-pop è spesso romanticizzata. Con EVOLVE esplorate apertamente ansia, ferite e incertezza. Quali aspetti della giovinezza avete scelto consapevolmente di non addolcire questa volta?

SANI: In questo album abbiamo scelto di non nascondere l’ansia o i momenti di perdita di direzione che fanno parte della giovinezza. Piuttosto che fingere che tutto vada bene o cercare di abbellire la realtà, volevamo presentare quello stato imperfetto e inquieto così com’è. Come si riflette in diverse tracce, abbiamo cercato di creare empatia nei confronti degli ascoltatori attraverso emozioni oneste e non filtrate.

KIHOON: Penso che la giovinezza contenga una vasta gamma di emozioni, tra cui amore, ansia, sogni e speranza. Alcuni possono vivere un amore indefinito o affrontare nuove sfide, mentre altri attraversano momenti di perdita e esitazione. Abbiamo considerato tutti questi momenti come parte della giovinezza e abbiamo cercato di catturare l’intero spettro di queste emozioni nell’album.

NAMHYUN: Credo che questo album tratti della determinazione, del coraggio e della speranza della giovinezza. Come espresso nei testi di “Amplify”, contiene la nostra determinazione a far risuonare la nostra musica ovunque. E attraverso brani come “Alive” e “Better Days”, parliamo della speranza per il futuro.

JUNGMO: Più che concentrarmi su un aspetto specifico, personalmente vedo la giovinezza come uno stato fondamentalmente instabile. Ogni emozione e ogni situazione al suo interno, sia positiva che negativa, fa parte della giovinezza. Attraverso il nostro primo full-length album, EVOLVE, volevamo trasmettere che tutte queste emozioni sono reali e che non necessariamente dobbiamo esserne scossi mentre le viviamo.

JUNYONG: Non penso che la giovinezza sia solo luminosa e felice. Abbiamo lavorato su queste canzoni per esprimere le paure legate al futuro, l’ansia e lo stress che ne derivano, e persino una sottile forma di ribellione.

Tutte le 14 tracce sono state scritte e prodotte dai membri. In un’industria altamente strutturata, come avete protetto la vostra autonomia creativa rimanendo aperti agli input esterni e alla crescita?

SANI: Alla base siamo i creatori originali della nostra musica, quindi credo che la nostra identità resti saldamente intatta. Allo stesso tempo, così come c’è sempre qualcosa da imparare da ogni musicista, siamo aperti agli input esterni, perché il nostro obiettivo finale è creare il miglior risultato possibile. Per questo non abbiamo trovato questo processo particolarmente difficile.

KIHOON: Penso che sia importante fare musica per noi stessi. Cerchiamo di imparare dagli aspetti positivi degli artisti più esperti, ma invece di seguirli semplicemente, ci concentriamo sul mantenere le nostre convinzioni e la nostra direzione mentre creiamo.

NAMHYUN: Finché non compromette la nostra direzione principale, cerchiamo di incorporare idee e suoni migliori ovunque sia possibile. Per questo album abbiamo continuato a rifinire e lavorare sulla musica finché non ci è sembrata giusta.

JUNGMO: Il feedback è una parte essenziale del processo creativo. Lo consideriamo un punto di riferimento che aiuta ad ampliare la nostra creatività. Piuttosto che affidarci completamente ad esso, lo utilizziamo in modo selettivo mantenendo il controllo, così possiamo preservare e amplificare la nostra identità creativa.

JUNYONG: Abbiamo ascoltato attentamente tutte le opinioni e abbiamo lavorato insieme per scegliere la direzione migliore mentre portavamo avanti il progetto.

“Amplify” parla di andare avanti anche quando ci sono limiti e ostacoli. C’è stato un momento specifico nel vostro percorso in cui continuare come band è sembrato incerto — e come ha influenzato questo album?

SANI: Alla fine lo vedo come una sorta di vaccino. Dopo aver attraversato diverse difficoltà, mi sono ritrovato a pensare: “Ho già affrontato di peggio, quindi posso farcela.” Questi pensieri ti rendono gradualmente più forte e resiliente.

KIHOON: Ho capito quanto sia difficile non solo raggiungere un certo livello, ma anche mantenerlo, perché anche se ci arrivi, tutto può crollare in un attimo. Questo mi ha fatto riflettere su quanto sia importante conservare i ricordi, le esperienze e la mentalità originale. Ho cercato di mettere questi pensieri nella nostra musica.

NAMHYUN: Come sempre, tutto è ancora incerto e la vita è una continua sensazione di instabilità. Ma non possiamo tornare indietro, quindi continuiamo a fare musica e a mostrare la nostra crescita come band. Vedo questo album come parte di questo processo continuo.

JUNGMO: Naturalmente ci sono stati molti momenti incerti lungo il nostro percorso. Domande come “E se le cose non andassero come previsto?”, “Fino a dove possiamo davvero arrivare?” o “La nostra musica raggiungerà davvero le persone?” erano sempre presenti. Ma abbiamo deciso di trasformare tutto questo nella nostra narrazione. Qualunque difficoltà arrivi, continueremo ad andare avanti, in modo silenzioso ma costante.

JUNYONG: Abbiamo voluto riflettere quell’ansia nei momenti di incertezza all’interno dell’album. In alcune tracce l’abbiamo espressa in modo più ribelle e diretto, in altre attraverso un messaggio di speranza, come “arriveranno giorni migliori”.

L’album si muove tra insonnia (“28 Hours”), romanticismo (“I’m Already In Love With You”) e riscoperta di sé (“Reperio”). Avete approcciato EVOLVE come una linea temporale emotiva piuttosto che come una semplice raccolta di canzoni?

SANI: Si può dire che questo album esprima l’ampia gamma di emozioni vissute durante il processo di crescita della giovinezza. Che sia in modo diretto o metaforico, abbiamo cercato di tradurre questi sentimenti in musica in modo che chiunque possa relazionarsi ad essi.

KIHOON: Assolutamente! Alcune delle canzoni sono state effettivamente scritte e registrate ancora prima del nostro debutto, mentre altre sono state create più recentemente. Per questo motivo, l’album riflette naturalmente un lungo arco temporale.

NAMHYUN: Abbiamo strutturato l’album in modo che gli ascoltatori possano vivere una varietà di emozioni all’interno di un unico lavoro, assicurandoci allo stesso tempo di catturare molte diverse sfaccettature della giovinezza.

JUNGMO: Sì, è così. Se si guarda a questo album come a una raccolta di momenti, come a una registrazione delle molte emozioni che sperimentiamo nella vita, sarà possibile apprezzarlo da una prospettiva molto più ampia.

JUNYONG: Il nostro album completo EVOLVE è stato progettato in modo che l’ordine delle tracce contenga il flusso emotivo e la storia che vogliamo raccontare. Per questo speriamo che venga ascoltato dall’inizio alla fine, come una narrazione unica e continua.

Sani, Namhyun e Junyong guidano ciascuno brani vocali solisti nell’album. Che cosa vi ha rivelato questo processo gli uni sugli altri come individui che non avevate ancora pienamente riconosciuto?

SANI: A parte Namhyun, io e Junyong non avevamo molta esperienza con esibizioni soliste, quindi ci sono state sicuramente delle difficoltà nella preparazione delle performance dal vivo. Come strumentisti, non è stato facile perfezionare sia l’esecuzione che il canto per un intero brano. Tuttavia, vedere ogni membro impegnarsi al massimo è stato per me una grande fonte di ispirazione.

NAMHYUN: Sono rimasto sinceramente sorpreso sia da Sani che da Junyong. Sani canta molto meglio di quanto mi aspettassi mentre suona il basso, e la voce di Junyong si adattava perfettamente al brano “Reperio”.

JUNYONG: All’inizio penso di non aver avuto molta fiducia in me stesso, ma lavorando su questo brano solista l’ho gradualmente recuperata. Ho inserito nelle parole le mie ambizioni e il mio senso di orgoglio, insieme a una promessa a me stesso di continuare a crescere e ad andare avanti.

I Catch The Young esistono in uno spazio che non è né quello di un gruppo idol tradizionale né quello di una band indie rock. Questa posizione “intermedia” vi dà più libertà o comporta un tipo diverso di pressione?

SANI: Sarebbe una bugia dire che non c’è pressione, ma stiamo andando avanti con l’obiettivo e la mentalità di tracciare un nuovo percorso. Diamo valore alla libertà di non essere confinati in una struttura precisa, ma allo stesso tempo penso che ci sia anche la responsabilità di dimostrare continuamente la nostra identità.

KIHOON: A volte questa sensazione di ambiguità può sembrare un peso. Ma proprio in quei momenti credo sia ancora più importante definire chiaramente il nostro colore e affermarci come artisti distinti.

NAMHYUN: Da un lato sembra libertà, perché possiamo esplorare un’ampia gamma di musica e di concetti. Ma allo stesso tempo ci sono momenti in cui sembra di non appartenere completamente a nessun luogo, e questo può creare un senso di incertezza. Per questo penso che sia ancora più importante consolidare la nostra identità unica.

JUNGMO: Capisco che dall’esterno possiamo sembrare in una posizione ambigua. Ma etichette come “idol” o “indie” non sono così importanti per noi. Il nostro obiettivo non è inserirci in una categoria specifica, ma diventare una band il cui nome venga naturalmente in mente a prescindere dall’etichetta. Più di ogni altra cosa, ciò che conta per noi è condividere la nostra musica con il mondo, quindi siamo concentrati sulla musica stessa sopra ogni cosa.

JUNYONG: Ci sono momenti in cui il fatto di non appartenere chiaramente a una categoria può sembrare ambiguo, ma allo stesso tempo è come se stessimo creando un nuovo percorso. L’assenza di una struttura fissa è sicuramente un vantaggio, ma comporta anche pressione e un senso di incertezza senza molti punti di riferimento.

Esibirvi in festival come l’Incheon Pentaport e il Sound Planet vi mette davanti a pubblici molto diversi da quelli tipici delle showcase K-pop. In che modo questi palchi hanno ridefinito il vostro modo di pensare alla performance dal vivo e all’identità della band?

SANI: Penso che siamo diventati più onesti. Esibirci davanti a pubblici diversi ci ha portato a riflettere su quanto riusciamo a trasmettere davvero il nostro suono e la nostra energia così come sono, e questo processo ha contribuito a chiarire la nostra direzione come band.

KIHOON: Ogni performance e ogni festival sono preziosi per noi. Cerchiamo sempre di offrire al pubblico un’esperienza davvero soddisfacente in quel momento, e ci impegniamo costantemente per fare in modo che chiunque venga a vedere i Catch The Young non senta di aver sprecato il proprio tempo.

NAMHYUN: Più che cambiare prospettiva, il pubblico ha reagito esattamente come speravamo, godendosi la performance insieme a noi, e questo ci ha permesso di sentirci più entusiasti e di esibirci con maggiore naturalezza. È stato particolarmente significativo riuscire a trasmettere direttamente l’energia di ciò che avevamo preparato.

JUNGMO: Esibirci su grandi palchi e festival nazionali ci ha insegnato a connetterci con un pubblico più ampio e ci ha fatto comprendere davvero il valore dell’essere sul palco. Abbiamo anche imparato quanto sia significativo comunicare direttamente con gli ascoltatori attraverso la musica. Credo che queste esperienze diventeranno una base fondamentale per definire l’identità e la direzione dei Catch The Young in futuro.

JUNYONG: Ci ha rafforzato l’idea che, come band, dobbiamo dimostrare il nostro valore sul palco dal vivo. Più esperienza accumuliamo, più ci ritroviamo a pensare a come creare performance ancora migliori e più coinvolgenti.

Sani e Kihoon hanno partecipato a STEAL HEART CLUB, un survival program incentrato sulla creazione di una band globale. Che cosa vi ha insegnato questa esperienza su come le band coreane vengono percepite al di fuori della Corea?

SANI: È vero che il K-pop è un genere molto popolare in tutto il mondo, ma penso che ci sia ancora bisogno di lavorare di più come band per competere con le grandi band globali. Per cambiare una percezione servono prove, e i Catch The Young puntano a ottenere proprio quelle prove.

KIHOON: Mi ha fatto capire che molti musicisti stanno lavorando su stili musicali molto diversi, e questo mi ha motivato a continuare a lavorare sodo e ad andare avanti per non essere sommerso da questa varietà.

“The Young Wave (2026 Remix)” chiude l’album tornando su uno dei vostri primi brani strumentali. Guardando indietro, quale parte della visione originale dei Catch The Young è rimasta invariata nonostante tutto ciò che è cambiato?

SANI: Il nostro obiettivo principale non è cambiato, ovvero creare musica in cui tutti possano riconoscersi e portarla nel mondo. Indipendentemente dall’età, dalla razza o dalla nazionalità, sogniamo un futuro in cui le persone possano emozionarsi grazie alla musica dei Catch The Young e trovare felicità attraverso di essa.

KIHOON: Speriamo che la nostra musica e la nostra energia possano raggiungere persone in tutto il mondo. Più che essere limitati a un paese specifico, vogliamo crescere come una band globale con cui chiunque possa connettersi.

NAMHYUN: Vogliamo che la nostra musica aiuti gli ascoltatori a godersi di più la vita, offrendo anche conforto per i ricordi dolorosi del passato, compresi quelli che possono ancora pesare su di loro.

JUNGMO: Come ho detto prima, il nostro obiettivo rimarrà invariato fino al momento in cui la nostra musica raggiungerà davvero il mondo. E anche se un giorno ci riusciremo, invece di fermarci lì, vogliamo continuare a puntare più in alto senza perdere la nostra voglia di crescere.

JUNYONG: Fin dal debutto abbiamo avuto l’obiettivo di creare musica che possa risuonare attraverso tutte le generazioni. Così come tutti vivono l’amore e si preoccupano per il futuro, vogliamo esprimere queste emozioni universali attraverso la nostra musica.

Avete in programma di incontrare di più i fan internazionali nel 2026, cosa volete che il pubblico globale capisca immediatamente dei Catch The Young, al di là della lingua, del genere o dell’etichetta K-pop?

SANI: Speriamo che le persone riconoscano che i Catch The Young sono una band che canta la giovinezza. Anche se siamo una band coreana che canta in coreano, vogliamo che la nostra musica sia qualcosa in cui chiunque possa riconoscersi.

KIHOON: Personalmente penso che i Catch The Young siano una band che riporta alla memoria emozioni e ricordi della giovinezza, creando allo stesso tempo nuovi ricordi insieme agli ascoltatori. Spero che sempre più persone arrivino a conoscerci in questo senso.

NAMHYUN: Spero che il pubblico di tutto il mondo riconosca l’energia che portiamo sul palco. Non vogliamo limitarla alla Corea, ma condividerla con fan di molti paesi diversi.

JUNGMO: Per noi è molto chiaro. Come band e come musicisti, lingua, K-pop o genere hanno il loro significato, ma ciò che conta davvero è altro. Quello che vogliamo che le persone riconoscano sopra ogni cosa è la nostra musica e il messaggio che trasmettiamo attraverso di essa.

JUNYONG: Molti fan internazionali potrebbero non aver ancora avuto l’opportunità di vedere i nostri concerti o le nostre performance dal vivo. Siamo fiduciosi che la presenza dei Catch The Young attraverso contenuti e registrazioni sia forte, ma credo che dal vivo mostriamo un lato ancora più energico e dinamico. Speriamo possiate sperimentarlo.

EVOLVE affronta la realtà della giovinezza senza filtri. Come band, quali conversazioni avete avuto durante la realizzazione di questo album che forse non eravate pronti ad affrontare all’inizio della vostra carriera?

SANI: Credo che siamo arrivati a comprendere meglio l’atteggiamento di ciascuno nei confronti della musica e quanto teniamo alla squadra. Abbiamo attraversato molti momenti difficili, ma superarli ci ha resi più uniti, ed è stato proprio allora che abbiamo iniziato a sentirci davvero una squadra.

KIHOON: Abbiamo passato molto tempo a parlare del peso degli obiettivi e dei sogni che stiamo inseguendo insieme.

NAMHYUN: Continuando a lavorare insieme, abbiamo iniziato a comprendere naturalmente le preferenze di ciascun membro, come ciò che piace o non piace, anche senza doverlo dire esplicitamente. Durante la preparazione dell’album abbiamo anche parlato molto dei nostri obiettivi di vita personali. Attraverso questo processo siamo diventati ancora più concentrati nel raggiungere non solo i nostri obiettivi individuali, ma anche quello condiviso, cioè la crescita dei Catch The Young.

JUNGMO: Non siamo necessariamente il tipo di persone che condividono apertamente ciò che hanno in mente, ma ho la sensazione che comunichiamo attraverso la musica, essendo attenti e ponendoci domande all’interno della nostra performance. Come musicisti, dovremmo essere in grado di conversare anche attraverso il suono. Quando emergono domande o difficoltà, le affrontiamo insieme durante le prove, esprimendo la nostra sincerità proprio attraverso la musica.

JUNYONG: Al debutto, la nostra musica era guidata soprattutto da emozioni luminose e positive. Ora vogliamo essere più onesti, esprimendo non solo quei sentimenti, ma anche ribellione, preoccupazioni e le inquietudini che portiamo dentro.

Jungmo, la batteria costruisce la struttura emotiva di una band. Come hai approcciato EVOLVE nell’affrontare temi come ansia, inquietudine e resilienza silenziosa attraverso le diverse tracce?

JUNGMO: Grazie per la domanda. Anche se la batteria è uno strumento che sostiene il centro, personalmente credo che sia qualcosa che si guarda tanto quanto si ascolta. Per questo ci sono state difficoltà nel trasmettere storie diverse attraverso la sola percussione. Tuttavia, proprio come la sincerità supera le barriere linguistiche, credo di essere riuscito a esprimere una vasta gamma di emozioni immergendomi completamente nella musica e suonando con autenticità.

Infine, se i Catch The Young dovessero definirsi con una sola parola, quale sarebbe — e perché?

SANI: Mi definirei un “direttore”. Sono sicuro di riuscire ad elevare la completezza musicale del nostro lavoro e, dato che sono responsabile del controllo del nucleo del team, è la parola che mi è venuta in mente.

KIHOON: “Giovinezza”. Voglio rimanere una parte della vostra giovinezza. Nei momenti difficili, felici o tristi, spero di essere qualcuno che resta con voi, condividendo i ricordi e guardandoli insieme.

NAMHYUN: “Diligenza”. Guardando al mio percorso da prima del debutto fino a oggi, posso dire di essere sempre stato sincero e laborioso. Ci sono stati momenti in cui le persone intorno a me mi dicevano di smettere di allenarmi perché stavo esagerando. Anche ora penso costantemente a come esprimermi meglio attraverso il canto.

JUNGMO: “Indomabile”. Non importa quante volte cada o mi rompa, mi rialzo e continuo ad andare avanti.

JUNYONG: “SNS short-form”. I contenuti brevi sono coinvolgenti mentre li guardi, e sono qualcosa che chiunque può facilmente raggiungere e apprezzare.