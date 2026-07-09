BTS 2.0: a Londra Arirang incorona i re del pop globale

A Londra, i BTS trasformano Arirang in uno spettacolo pop destinato a restare, portando l’eredità culturale coreana al centro del palcoscenico globale e dimostrando perché la loro regalità nella musica contemporanea non debba più essere rivendicata, ma soltanto testimoniata.

BTS 2.0 è reale. Non è più una formula, né una promessa affidata al linguaggio dei comunicati: è qualcosa che prende corpo sul palco, dopo il ritorno davanti al pubblico nel cuore di Seoul, a Gwanghwamun Square, e davanti alle oltre sessantamila persone che riempiono il Tottenham Hotspur Stadium nella prima notte londinese del tour. Panorama era lì, al Day 1, per raccontare il nuovo capitolo del gruppo che più di ogni altro ha trasformato il pop sudcoreano in un linguaggio globale, capace di attraversare generazioni, Paesi e immaginari culturali.

Dentro Arirang, però, c’è un suono che pesa come la storia. È quello di “No. 29”, traccia costruita attorno alla memoria sonora della Campana del re Seongdeok, tesoro nazionale coreano numero 29, custodito al Gyeongju National Museum. Quel rintocco, portato idealmente dal museo allo stadio, dalla Corea antica al cuore di Londra, è la chiave più precisa per leggere il nuovo capitolo dei BTS. È da lì, più ancora che dalla pirotecnica o dal boato del pubblico, che bisogna partire per capire il senso di Arirang: i BTS non cercano di adattare la Corea al pop globale, ma portano il pop globale dentro il proprio immaginario coreano.

Per decenni il pop ha esportato l’Occidente nel resto del mondo, imponendo lingua, codici visivi, immaginari e modelli industriali, mentre i BTS fanno l’operazione opposta: salgono sul palco più grande possibile senza chiedere alla Corea di farsi piccola per essere capita, ma trasformando la propria tradizione in un linguaggio universale che non ha bisogno di essere tradotto per essere percepito. Non è un dettaglio estetico, né un esercizio di identità nazionale applicato a uno show globale: è la grammatica stessa di Arirang. E non è una definizione inventata dai fan o dalla stampa, perché nel racconto ufficiale di HYBE/BIGHIT Arirang è il capitolo che svela i BTS 2.0, una nuova fase artistica legata al quinto album in studio del gruppo e costruita attorno all’identità coreana dei membri e alla loro dimensione globale.

Il ritorno nel Regno Unito dopo sette anni

Per quasi sette anni il Regno Unito ha aspettato il ritorno dei BTS, e nel frattempo è successo ciò che, nella storia di qualunque gruppo arrivato al vertice, avrebbe potuto trasformarsi in una frattura definitiva: il Covid prima, il servizio militare poi, le carriere soliste, la distanza dalle attività collettive, le speculazioni sul futuro e la domanda, inevitabile, su cosa sarebbe rimasto dell’alchimia originaria una volta riuniti di nuovo sullo stesso palco. Londra offre una risposta immediata, perché Arirang non ha la forma rassicurante della reunion nostalgica, non cerca di replicare gli anni della conquista globale e non vive del repertorio come di un museo personale; al contrario, utilizza tutto ciò che i BTS sono stati per costruire qualcosa che guarda avanti, come se il gruppo avesse deciso di non tornare semplicemente “insieme”, ma di tornare trasformato.

La sensazione che quella del Day 1 non sia una data qualunque si percepisce già fuori dallo stadio, molto prima che le luci si abbassino, quando Tottenham comincia a cambiare volto e le strade attorno all’impianto vengono attraversate da migliaia di Army arrivati da ogni parte d’Europa e del mondo. Si sentono parlare inglese, coreano, francese, spagnolo, italiano, tedesco e giapponese nello spazio di pochi metri, mentre le code scorrono tra scambi di photocards, braccialetti, outfit preparati per l’occasione e piccoli regali distribuiti a perfetti sconosciuti come se appartenessero tutti alla stessa famiglia allargata. Ci sono fan che seguono i BTS dal 2013, ragazze che li hanno scoperti con Fake Love, genitori entrati nel loro universo attraverso i figli, adulti che hanno trovato in Dynamite e Butter la porta d’ingresso più immediata, e persino nonni che osservano incuriositi quel mare viola con la stessa partecipazione dei nipoti.

È qui che la parola “boy band” comincia a suonare inadeguata, non perché i BTS debbano vergognarsene, ma perché non basta più a descrivere ciò che accade quando tre generazioni si ritrovano nello stesso stadio a cantare in coreano, quando madri e figlie condividono lo stesso repertorio, quando padri e figli saltano insieme su MIC Drop, quando un verso rap nato dall’esperienza di un ragazzo coreano diventa una frase urlata da decine di migliaia di persone in una notte londinese. La royalty del pop, oggi, non si misura soltanto nelle classifiche o nei record, ma nella capacità di creare un linguaggio che attraversa età, lingue e appartenenze culturali senza perdere la propria origine, e da questo punto di vista i BTS non occupano più la posizione di chi deve conquistare un trono, ma quella di chi quel trono lo abita con naturalezza.

Quando le luci si abbassano, il Tottenham Hotspur Stadium diventa una costellazione viola e il fan chant comincia prima ancora che i sette appaiano davvero, con i nomi di Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung e Jeon Jungkook scanditi da tutto lo stadio con una precisione che nessun video online riesce a restituire. Non è un semplice coro, ma una forma di riconoscimento reciproco che appartiene alla storia dei BTS almeno quanto le loro canzoni, perché in quei secondi il pubblico non si limita ad applaudire l’artista, ma dichiara la propria presenza dentro la narrazione, come se lo show non potesse davvero cominciare finché quella formula non viene pronunciata da tutti.

Come si costruisce il concerto pop più ambizioso del mondo

La prima grande scelta registica di Arirang è la rinuncia all’apertura tradizionale. Niente lungo VCR introduttivo, niente costruzione graduale dell’attesa, niente anticamera spettacolare prima dell’ingresso: lo show rompe la convenzione e arriva direttamente all’impatto, con una folla già in ebollizione e Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung e Jeon Jungkook che entrano trascinando il pubblico dentro Hooligan, brano del nuovo album, quasi a voler chiarire che questa nuova era non comincia chiedendo permesso. È una decisione tutt’altro che casuale, perché questa struttura è pensata come un ingresso ad alto impatto, capace di sostituire il classico opening VCR e condurre immediatamente alla prima performance.

Nei primi minuti Hooligan, Aliens e Run BTS impongono una temperatura altissima, con i sette che occupano lo spazio in modo quasi militare nella precisione ma mai freddo nell’esecuzione, perché ogni movimento conserva la qualità che ha reso i BTS un caso unico nella performance pop contemporanea: il controllo totale del corpo, della voce, della posizione scenica e dell’attenzione del pubblico. La differenza, rispetto al passato, è che questa volta non sembrano più artisti impegnati a dimostrare di meritare uno spazio nel mercato globale, ma sette interpreti pienamente consapevoli della propria centralità, capaci di muoversi dentro una produzione monumentale senza esserne divorati.

La vera intuizione dello show, però, non è la quantità di effetti speciali, ma la disciplina con cui ogni elemento viene usato per non interrompere mai il racconto. Arirang non procede come una scaletta tradizionale, fatta di blocchi separati da pause tecniche, cambi palco e attese più o meno mascherate, ma come un flusso continuo nel quale perfino le uscite dei membri vengono assorbite dalla regia attraverso elementi scenici di grande scala, transizioni coreografate e cambi di attenzione pensati per impedire al pubblico di uscire emotivamente dallo spettacolo.

A rendere possibile questa continuità è soprattutto il palco a 360 gradi, che non funziona come semplice trovata spettacolare ma come vera architettura narrativa. Non esiste un “davanti” privilegiato e non esiste un retro da sacrificare: i BTS sono costretti a cambiare continuamente direzione, a distribuire lo sguardo, a raggiungere ogni settore dello stadio, trasformando l’idea stessa di concerto da stadio in qualcosa di più vicino a una performance circolare nella quale ciascun lato del pubblico, per qualche minuto, ha la sensazione che lo show sia stato costruito soltanto per lui. Il tour presenta questo impianto come il primo uso di una struttura in-the-round a 360 gradi per un concerto full-scale dei BTS, con passerelle multidirezionali pensate per ridurre la distanza tra artisti e spettatori e trasformare lo stadio in un unico set condiviso.

Qui entra la Corea, e non come ornamento. Il palco centrale è ispirato al jeongja, il padiglione tradizionale coreano, con un riferimento al Gyeonghoeru del Palazzo Gyeongbokgung, mentre il pavimento incorpora elementi visivi legati al Taegeukgi e ai suoi quattro trigrammi, trasformando lo spazio scenico in una struttura che non si limita a “rappresentare” la Corea, ma la traduce in architettura pop.

È questa la differenza più profonda tra un richiamo folkloristico e un linguaggio culturale maturo. I BTS non usano la tradizione coreana come un fondale esotico destinato a stupire il pubblico occidentale, ma la trattano come i Queen trattavano una certa idea di regalità britannica o Bruce Springsteen l’immaginario americano: non come decorazione, ma come materia identitaria da cui nasce una visione artistica. Le musiche tradizionali coreane, le texture ispirate alla carta hanji, i riferimenti al Taegeuk, allo Yin e allo Yang, agli elementi della bandiera e ai simboli di connessione presenti nei VCR non vengono spiegati didascalicamente, ma lasciati agire come una grammatica visiva che lo spettatore percepisce anche quando non conosce tutti i codici.

Quando lo stadio diventa il palco

Il primo momento in cui questa regia diventa fisicamente visibile arriva con SWIM, quando la temperatura dello show cambia e lo stadio sembra improvvisamente respirare in modo diverso. Enormi teli attraversano lentamente il Tottenham Hotspur Stadium come onde spinte dal vento, costringendo per qualche minuto il pubblico a guardare non soltanto il palco ma lo spazio sopra la propria testa, come se l’impianto sportivo si fosse trasformato in un mare artificiale nel quale i BTS appaiono e scompaiono dentro il movimento dell’acqua. È una scena di rara eleganza, ma ciò che la rende davvero intelligente è la sua funzione nascosta: quelle onde non servono soltanto a creare una suggestione visiva, ma accompagnano la transizione verso Merry Go Round e permettono ai membri di uscire dalla scena senza che il racconto perda continuità.

Se SWIM è il quadro poetico dello spettacolo, IDOL è quello cerimoniale. A quel punto il palco non basta più, perché la performance si espande sulla pista dello stadio con una grande parade di cinquanta ballerini, bandiere monumentali e LED ribbon che attraversano lo spazio come una processione contemporanea. Vista a Londra, questa immagine produce inevitabilmente un cortocircuito con la grammatica visiva britannica del pomp and pageantry, con le grandi parate, le cerimonie pubbliche, l’idea stessa di solennità collettiva, ma i BTS assorbono quel codice e lo restituiscono dentro il proprio linguaggio, trasformando IDOL in una festa identitaria che appartiene alla Corea e al pop globale nello stesso momento.

È uno dei passaggi più importanti del concerto perché dimostra come Arirang non voglia semplicemente mostrare la grandezza della produzione, ma ridisegnare lo spazio dello stadio. La pista, che normalmente resta un vuoto tra palco e spalti, diventa parte dello show; i ballerini non riempiono un intermezzo, ma allargano la scena fino a farla coincidere con l’intero impianto; il pubblico non guarda più un centro lontano, ma viene circondato dalla performance, come se la festa gli passasse accanto e lo inglobasse dentro il proprio movimento.

Per oltre due ore e mezza i BTS fanno una cosa che pochissimi artisti contemporanei sono ancora capaci di fare: trasformano uno stadio in un teatro, alternando quadri monumentali e dettagli minimi, momenti di controllo assoluto e improvvise aperture emotive, parti in cui la regia domina ogni secondo e altre in cui basta una battuta di RM per sciogliere la tensione. «Guys, you’ve become even sexier than seven years ago», letteramente «Ragazzi, siete diventati ancora più sexy di sette anni fa» dice Namjoon guardando il pubblico londinese e ridendo prima ancora che lo stadio abbia finito di reagire, e in quella frase, leggera solo in apparenza, c’è tutta la familiarità di un rapporto che non ha bisogno di essere ricostruito perché non si è mai davvero interrotto.

Fake Love non appartiene più soltanto ai BTS

Poi arrivano le prime note di Fake Love, e il concerto cambia di nuovo natura. Non si tratta semplicemente del ritorno di uno dei brani più importanti della loro discografia, ma di uno di quei momenti in cui il pubblico prende possesso della canzone e la restituisce agli artisti con una forza quasi fisica. Il pavimento vibra davvero, il boato copre per qualche istante l’inizio del brano, le voci si sovrappongono ai microfoni e il palco a 360 gradi sembra respirare dentro un mare di Army Bomb che si muove all’unisono.

In quel momento diventa evidente che Fake Love ha smesso da tempo di essere soltanto una hit del 2018. È diventata una di quelle canzoni che non appartengono più esclusivamente ai propri autori, perché ogni concerto le aggiunge una memoria nuova, ogni generazione di fan le attribuisce un significato diverso e ogni stadio la trasforma in un’esperienza collettiva. Non serve dire che è un inno generazionale: basta sentire come Londra la canta, come la urla, come la fa vibrare sotto i piedi.

Con MIC Drop l’energia cambia ancora, diventando più tagliente, più provocatoria, più vicina alla radice rap del gruppo. Quando Suga pronuncia il celebre «mianhae, omma», letteralmente «scusa, mamma», l’intero stadio completa il verso con una naturalezza sorprendente, come se quelle parole fossero ormai entrate nel vocabolario emotivo di una comunità globale. Quel frammento, nato come rivincita personale e artistica, oggi viene gridato da fan europei, americani, asiatici, adolescenti e adulti, dimostrando meglio di qualsiasi discorso come la lingua, nel caso dei BTS, non sia più una barriera ma parte del fascino stesso del legame.

È qui che la trasversalità del K-pop diventa tangibile. Non perché il pubblico sia “vario” in senso generico, ma perché lo stesso ritornello viene cantato da persone che appartengono a fasi diverse della vita e che, in molti casi, hanno incontrato i BTS in momenti diversi della loro storia. Le madri conoscono Fake Love perché l’hanno ascoltata con le figlie, le figlie conoscono Butter perché l’hanno ballata durante la pandemia, i fan storici riconoscono l’urgenza di MIC Drop, i più giovani entrano nel nuovo immaginario di Arirang senza percepirlo come una rottura. Questo è il punto in cui il repertorio smette di appartenere a un segmento anagrafico e comincia a comportarsi come fanno i grandi cataloghi pop: attraversa il tempo, invece di inseguirlo.

Quando la perfezione lascia spazio ai sette ragazzi

Arirang sarebbe però uno show meno potente se restasse sempre dentro la monumentalità, perché la sua forza nasce proprio dalla capacità di alternare la grande macchina scenica a momenti in cui la perfezione si incrina e lascia vedere qualcosa di più umano. Dopo la precisione chirurgica della prima parte, dopo la regia millimetrica di SWIM e la parata di IDOL, arriva una leggerezza che non sembra programmata e che, proprio per questo, diventa necessaria.

Jin che sale sulle spalle di Jungkook tra le risate del pubblico, Jungkook che corre con le bottiglie d’acqua per scherzare con Jin e V, gli sguardi tra i membri, le battute improvvisate, la libertà con cui si muovono nella parte finale dello show sono dettagli piccoli soltanto in apparenza. In realtà raccontano uno degli aspetti più importanti di questo ritorno: i BTS non sembrano più sette artisti impegnati a dimostrare di poter conquistare il mondo, ma sette persone che, dopo averlo già fatto, ritrovano il piacere quasi infantile di stare insieme sullo stesso palco.

È una differenza sottile, ma decisiva. La prima fase della loro carriera era attraversata dall’urgenza della conquista, dal bisogno di superare barriere, pregiudizi, mercati, classifiche e categorie costruite da altri. Oggi quella tensione non è scomparsa, ma si è trasformata in controllo, serenità, consapevolezza. I BTS non hanno perso la fame, ma non sembrano più costretti a dimostrarla a ogni secondo, e questa libertà rende la loro presenza scenica ancora più naturale.

Life Goes On, quando Londra restituisce l’attesa

Dopo oltre due ore di show, Life Goes On cambia la temperatura emotiva dello stadio. Non è una canzone qualsiasi nella storia dei BTS, perché è nata durante la pandemia e ha rappresentato, per milioni di persone, la possibilità di immaginare una continuità mentre il mondo sembrava essersi fermato. Ascoltarla a Londra, dopo anni di distanza dal pubblico britannico e dopo la pausa imposta dal servizio militare, le dà un significato nuovo.

Durante il brano, gli Army londinesi sollevano il banner preparato per il gruppo: «We’ll always love you like we did before». Dentro quella frase c’è tutto ciò che il concerto non ha bisogno di spiegare: l’attesa, la fedeltà, il timore che il tempo potesse cambiare qualcosa e la risposta, semplice e devastante, che nulla si è spezzato. RM sorride e ringrazia il pubblico con un «Thank you, ARMYs. You are so sweet», j-hope ripete «So lovely» e V risponde «We will always love you», trasformando il gesto dei fan in uno scambio che sembra più una conversazione privata che un momento da stadio.

È qui che Jimin si commuove. Non c’è bisogno di caricare la scena di retorica, perché basta osservarla: guarda il mare di luci davanti a sé, ascolta lo stadio cantare, porta una mano al volto, si asciuga gli occhi quasi con pudore e riprende la performance. Dura pochi secondi, ma è uno dei momenti che resteranno impressi, perché dentro la macchina perfetta di Arirang, tra architettura scenica, transizioni invisibili, simboli coreani e fuochi d’artificio, il centro emotivo resta sempre quello: sette artisti e un pubblico che ha continuato ad aspettarli.

Il rintocco che resta

Quando le luci del Tottenham Hotspur Stadium si riaccendono e lo stadio torna lentamente a essere uno stadio, con le Army Bomb che si spengono una dopo l’altra, il pubblico che defluisce verso la metropolitana e i tecnici che cominciano già a smontare ciò che fino a pochi minuti prima sembrava impossibile da immaginare altrove, resta soprattutto un suono. Non quello dei fuochi d’artificio, non quello delle urla, nemmeno quello delle canzoni più famose, ma il rintocco di “No. 29”, la campana che attraversa Arirang e lega tutto il nuovo percorso dei BTS come un fil rouge indissolubile.

Soltanto alla fine diventa chiaro perché quel riferimento sonoro fosse così importante: non serviva a decorare il racconto, ma a indicarne la direzione. Arirang dimostra che il gruppo non è tornato per ripetere ciò che aveva già funzionato, ma per costruire una forma nuova nella quale la tradizione coreana non viene adattata al pop globale, bensì posta al centro di uno dei più ambiziosi spettacoli pop contemporanei.

La regalità, nella musica, non è un titolo che ci si attribuisce e non dipende soltanto dai numeri, dai sold out o dalle classifiche, perché viene riconosciuta dal tempo, dalla capacità di influenzare un’intera generazione, di costruire un repertorio che attraversa le età e di trasformare la propria cultura in un linguaggio universale senza snaturarla. A Londra, davanti a uno stadio che canta in coreano dall’inizio alla fine, i BTS non hanno rivendicato quel ruolo: lo hanno semplicemente abitato.