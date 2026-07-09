Stipendi scuola, ad agosto arrivano aumenti e arretrati: chi li riceve e cosa controllare sul cedolino

Dopo la firma definitiva della parte economica del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027, cresce l’attesa per il pagamento degli aumenti e degli arretrati. La finestra indicata è quella di agosto, ma gli importi cambiano in base a ruolo, anzianità e profilo professionale.

Agosto diventa il mese da segnare in rosso per il personale della scuola. Dopo la firma definitiva della parte economica del nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, il prossimo passaggio concreto è quello che interessa direttamente la busta paga: l’arrivo degli aumenti tabellari e degli arretrati maturati nei mesi precedenti.

La novità riguarda prima di tutto docenti e personale ATA, ma il perimetro è più ampio della sola scuola in senso stretto, perché il contratto coinvolge l’intero comparto Istruzione e Ricerca, quindi anche università, enti pubblici di ricerca e istituzioni Afam. In tutto, si parla di circa 1,2 milioni di lavoratori, una platea enorme che da settimane controlla cedolini, comunicazioni NoiPA e simulazioni sugli importi attesi.

Il punto centrale è questo: gli aumenti non sono comparsi nel cedolino di luglio perché i tempi tecnici di lavorazione non lo consentivano, ma la finestra utile indicata per l’accredito è quella di agosto. Non necessariamente tutto arriverà nello stesso modo: gli adeguamenti mensili dovrebbero entrare nel cedolino ordinario, mentre gli arretrati sono attesi tramite emissione speciale.

Quanto aumentano gli stipendi della scuola

Gli incrementi medi indicati per la scuola sono di circa 143 euro lordi mensili per i docenti e di circa 107 euro lordi mensili per il personale ATA. Si tratta però di valori medi, non di una cifra identica per tutti. L’importo reale dipende dal profilo professionale, dall’anzianità di servizio, dalla posizione stipendiale e dalla categoria di appartenenza.

Per i docenti, ad esempio, il nuovo contratto distingue tra scuola dell’infanzia e primaria, scuola media, docenti diplomati e docenti laureati degli istituti secondari di secondo grado, con incrementi crescenti al salire dell’anzianità. Per il personale ATA, allo stesso modo, cambiano gli importi tra collaboratori, operatori, assistenti, funzionari ed elevate qualificazioni.

È per questo che il numero più cercato, cioè “quanto mi aumenta lo stipendio”, non ha una risposta unica. Il dato medio serve a capire l’ordine di grandezza dell’intervento, ma la cifra che apparirà nel cedolino NoiPA sarà individuale e calcolata sulla posizione del singolo lavoratore.

Arretrati agosto: chi li riceve e perché

La seconda voce attesa è quella degli arretrati. Il contratto economico copre il triennio 2025-2027 e quindi riconosce somme maturate prima dell’applicazione concreta dei nuovi tabellari in busta paga. Per la scuola, gli importi indicati sono pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per il personale ATA.

Anche in questo caso, però, bisogna fare attenzione alla lettura del dato. Gli arretrati saranno calcolati tenendo conto delle somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale, cioè quella quota erogata in attesa del rinnovo del contratto. In pratica, non bisogna aspettarsi semplicemente un importo pieno e uguale per tutti, perché il totale effettivo può essere influenzato da anticipi già riconosciuti, posizione individuale, periodo di servizio e tipologia di contratto.

Il pagamento degli arretrati dovrebbe avvenire con un’emissione speciale NoiPA, distinta dal normale cedolino mensile. Questo significa che il personale potrebbe vedere una lavorazione separata rispetto allo stipendio ordinario, con una data di esigibilità collegata al mese di agosto.

Perché il cedolino NoiPA è decisivo

Per capire se si rientra tra i beneficiari e quale somma sarà effettivamente accreditata, il documento da controllare resta il cedolino NoiPA. Nel cedolino di agosto dovrebbero essere visibili gli adeguamenti tabellari, cioè il nuovo stipendio aggiornato dopo il rinnovo contrattuale. Gli arretrati, invece, potrebbero comparire come emissione speciale, quindi con una consultazione separata nell’area personale NoiPA.

È proprio questo aspetto a interessare non solo insegnanti e ATA, ma anche famiglie, pensionandi e lavoratori prossimi alla cessazione dal servizio. Per chi va in pensione, infatti, ogni aggiornamento stipendiale può avere riflessi sulle competenze economiche maturate e sulle verifiche da fare con amministrazione, segreteria e consulenti previdenziali.

Il consiglio pratico è controllare non solo l’importo netto accreditato sul conto, ma anche le voci lorde, gli arretrati, l’eventuale emissione speciale e la decorrenza degli aumenti. Il netto finale, infatti, può risentire di trattenute fiscali, conguagli e posizione personale.

Non solo scuola: il contratto riguarda tutto il comparto Istruzione e Ricerca

Anche se l’attenzione pubblica è concentrata soprattutto su docenti e personale ATA, il rinnovo coinvolge anche università, enti pubblici di ricerca e Afam. Gli importi degli arretrati sono diversi a seconda del settore: per il personale degli enti di ricerca si arriva a cifre più alte, mentre per università e Afam sono previste tabelle specifiche.

Il cuore politico e sindacale della notizia resta però la scuola, perché è qui che si concentra la platea più numerosa e più esposta al tema del potere d’acquisto. Gli aumenti arrivano dopo mesi di attesa e in un contesto in cui il costo della vita ha reso molto sensibile ogni intervento sugli stipendi pubblici.

La firma della parte economica non chiude comunque l’intera partita contrattuale. Il rinnovo economico permette di sbloccare aumenti e arretrati, ma resta aperto il tema più ampio della valorizzazione del personale, delle condizioni di lavoro, delle carriere e delle risorse future. Per adesso, però, l’attenzione è tutta su agosto: il mese in cui il rinnovo dovrebbe finalmente tradursi in soldi visibili sul cedolino.

Cosa controllare ad agosto

La domanda più cercata resta quindi: chi riceve gli aumenti? In linea generale, il personale interessato è quello rientrante nel comparto Istruzione e Ricerca coperto dal nuovo contratto economico 2025-2027, con importi differenziati in base al profilo. Per la scuola, i beneficiari principali sono docenti e personale ATA, sia per l’aumento mensile sia per gli arretrati.

Il cedolino NoiPA di agosto diventa dunque il documento chiave. Bisognerà verificare la presenza dell’adeguamento tabellare, l’eventuale emissione speciale per gli arretrati, il periodo a cui le somme si riferiscono e la differenza tra lordo e netto. Solo a quel punto sarà possibile capire quanto il rinnovo peserà davvero sulla busta paga di ogni lavoratore.

Per molti dipendenti della scuola non sarà una rivoluzione, ma sarà comunque il primo effetto concreto del nuovo contratto: dopo la firma, le tabelle e le attese, ad agosto l’aumento stipendi scuola entra nella fase più importante, quella dell’accredito.