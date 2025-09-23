Bruce Springsteen compie 76 anni e pubblica il suo “Nebraska” segreto

Compie 76 anni Bruce Springsteen, una vita e una carriera raccontate attraverso i suoi album. Quelli che lo hanno reso una icona rock e quelli rimasti per anni nel cassetto, e che uno dopo l’altro vengono pubblicati per far ascoltare ai fan quelle registrazioni diventate oggetto del desiderio, di cui tutti mormoravano senza in realtà saperne molto o averle mai ascoltate.

A queste appartiene Electric Nebraska, la versione elettrica di Nebraska, un disco interamente acustico uscito nel 1982. Tra le rarità, una versione minimale di Born in the U.S.A. registrata in trio. A questi brani, che Springsteen racconta così: «Abbiamo eliminato le tastiere e suonato essenzialmente come un trio. Era un approccio punk-rockabilly, stavamo cercando di portare “Nebraska” nel mondo elettrico», si aggiungono poi le Nebraska Outtakes, ovvero brani solisti che includono registrazioni casalinghe originali come“Losin’ Kind”, “Child Bride” e “Downbound Train”, e tracce tratte da una session in studio del 1982 (“Gun In Every Home” e “On the Prowl”). Nell’intero cofanetto, Nebraska ’82 Expanded Edition, nei negozi dal 17 ottobre, c’è anche una performance video, recente, di Nebraska, suonato in sequenza per la prima volta in assoluto.

Una settimana dopo l’uscita di “Nebraska ’82: Expanded Edition”, il 23 ottobre arriverà nei cinema italiani “Springsteen: Liberami dal Nulla”, il film che racconta la realizzazione di “Nebraska” nel 1982, l’album acustico e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella sua vita e che è considerato una delle sue vette artistiche. Con Jeremy Allen White nel ruolo di “The Boss”, il film è stato scritto e diretto da Scott Cooper sulla base del libro di Warren Zanes intitolato “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska”.