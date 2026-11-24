Presentare Petrose a Milano non è una scelta casuale. Milano è il luogo in cui progetto, design, impresa e cultura dialogano ogni giorno. È la città dove l’architettura è linguaggio, visione e responsabilità. Ed è proprio di questo che parla Petrose.

Dal 16 al 22 novembre 2026, gli spazi di LADISACOMMUNICATION, in Via Rosolino Pilo 14/C a Milano, ospiteranno “Le Pietre di Petrose”, il percorso espositivo firmato Milizia & Partners che esplora il dialogo tra materia, memoria e architettura. Il vernissage inaugurale si terrà lunedì 16 novembre, dalle ore 18:00 alle 20:00, con una private view su invito. Pietre-sculture provenienti dal paesaggio pugliese di Petrose-Scerza, acquerelli architettonici e opere dello studio daranno vita a un racconto in cui il territorio incontra la ricerca progettuale e la visione contemporanea.

Petrose: il dialogo tra architettura e territorio

Petrose non è un libro su una villa, né il racconto di un’operazione immobiliare. È la narrazione di un luogo e di un’idea di architettura che nasce dall’ascolto prima ancora che dal disegno. Un progetto che affonda le proprie radici nella Puglia più autentica, nella contrada Scerza–Petrose, in Sava, nel cuore del Primitivo che conduce al mare cristallino dello Ionio salentino, dove la pietra affiora dal suolo come memoria viva e il paesaggio custodisce secoli di storia, stratificazioni e silenzi.

Qui l’architettura non chiede di reinventare il territorio, ma di interpretarlo. In un tempo dominato dall’immagine e dalla ripetizione dello stile, Petrose sceglie una strada diversa: torna al senso dell’abitare, alla relazione profonda tra uomo e paesaggio, alla continuità tra passato e futuro.

La visione dello studio Milizia & Partners

Il progetto nasce dalla visione culturale dello studio Milizia & Partners, guidato dall’architetto Giuseppe Milizia, il cui percorso attraversa Firenze, Parigi, New York, Londra e Los Angeles, fondendo rigore architettonico, sensibilità artistica e cultura internazionale. Accanto a lui, da oltre trent’anni, opera Angelo Lomartire, partner storico dello studio, garante di un rapporto diretto e artigianale tra progetto e costruzione. Dal 2023 entra nel gruppo l’architetto Michelangelo Tria, rafforzando la dimensione contemporanea e accademica dello studio.

Da questa visione prende forma Petrose: un progetto residenziale di pregio che parte dalla memoria dei pagliari e dei casolari rurali settecenteschi, assumendoli come nuclei generativi dell’architettura contemporanea. La pietra locale, il tufo delle cave di Tremola, i volumi misurati e il dialogo costante con il paesaggio definiscono ville pensate non per stupire, ma per durare.

Il Borgo dei Templari e il Pop Mediterraneo

Petrose si evolve in un sistema più ampio: il Borgo dei Templari, un borgo rurale reinterpretato in chiave contemporanea. Non una lottizzazione, non un villaggio turistico, ma una costellazione di ville autonome immerse in grandi lotti, unite da una visione comune e organizzate attorno alla storica cappella di Santa Maria del Rosario, segno simbolico e culturale del luogo.

Il progetto sviluppa nel tempo un linguaggio riconoscibile: il Pop Mediterraneo. Non uno stile, ma un atteggiamento progettuale che intreccia tradizione costruttiva, arte, design e cultura internazionale. Un lusso inteso come coerenza, libertà espressiva e qualità dello spazio, lontano da ogni standardizzazione.

Tra design, impresa e nuove forme dell’abitare

Accanto all’architettura, Petrose integra ricerca nel design, con le Milizia Boxes – Containers of Life, e una struttura imprenditoriale solida rappresentata da SCELSA project s.r.l., società che sviluppa il progetto in autofinanziamento, garantendo indipendenza, controllo diretto della qualità e una visione di lungo periodo.

Il Borgo dei Templari si propone oggi come caso-studio internazionale: un modello di abitare contemporaneo flessibile, capace di accogliere residenze private, ospitalità di alta gamma, ritiri culturali ed esperienze immersive, rispondendo alla crescente domanda di luoghi autentici, identitari e non replicabili.

Petrose, un ecosistema progettuale

Petrose è, in definitiva, un ecosistema progettuale.

Un luogo dove architettura, paesaggio, arte e impresa dialogano senza compromessi.

Un progetto che dimostra come il vero lusso, oggi, sia la coerenza.

Da qui inizia il racconto di Petrose.

Un luogo dove la pietra continua a parlare.

E dove l’architettura ha scelto di ascoltare.