Addio alle lunghe attese. Dal 1 dicembre 2026 cambiare fornitore di energia elettrica sarà molto più veloce: arriva lo “switch lampo”, che porta a 24 ore lavorative la fase tecnica del passaggio. La riforma riguarda solo la luce e solo le utenze domestiche. Gas e clienti business restano per ora fuori. Cambiare fornitore diventa dunque più semplice.
Cambio fornitore luce in 24 ore: come funziona davvero
Un solo giorno per cambiare fornitore di luce? Non proprio: le 24 ore non coprono l’intero percorso, dalla firma del contratto all’attivazione. Prima ci sono i controlli preliminari, che il nuovo fornitore chiede al Sistema informativo integrato (Sii) e il cui esito arriva entro due giorni lavorativi. Il tempo complessivo non può comunque superare le tre settimane.
La nuova procedura vale per le richieste presentate dal 1 dicembre 2026, mentre fino al 30 novembre restano le vecchie regole. Finiscono le scadenze mensili: oggi serve chiedere il cambio entro il 10 del mese per cominciare il primo giorno del mese dopo, dal 1 dicembre il passaggio può avvenire in qualsiasi giorno lavorativo. Come per la telefonia, se ne occupa il nuovo fornitore, compresa la disdetta del vecchio contratto. Non serve alcun intervento tecnico: il contatore resta lo stesso e la corrente non si interrompe.
Chi non può usare lo switch rapido
La corsia veloce è per chi ha un contatore attivo e non sospeso, senza pagamenti in sospeso. Chi ha bollette arretrate, un contatore sospeso o un indennizzo per morosità in corso deve seguire la procedura ordinaria, più lenta. Il cambio resta possibile, ma i tempi si allungano. Ecco gli aspetti da tenere d’occhio:
- Una pratica alla volta. Se se ne ha già una aperta sul proprio contatore, non si può avviarne un’altra.
- Ripensamento. Per i contratti firmati online o fuori dai locali commerciali ci sono 14 giorni per tornare indietro. Se la parte tecnica non è ancora iniziata, il cambio si blocca e il vecchio contratto resta in vigore. Se è già conclusa, il ritorno al precedente fornitore non è automatico.
- Telemarketing. Il Codacons teme un aumento delle chiamate commerciali. Meglio diffidare di chi spinge a firmare al telefono e non comunicare mai a sconosciuti il codice Pod, la sigla che identifica il contatore e si trova in bolletta.
Conviene cambiare? Cosa controllare prima di firmare
Il cambio è gratuito, ma uscire dal vecchio contratto può costare. Prima di firmare bisogna controllare se ci sono penali: possono scattare se si lascia in anticipo un’offerta a prezzo bloccato o se si perde un bonus legato a una durata minima. I vincoli devono essere indicate chiaramente nel contratto. Attenzione anche alle offerte “luce e gas”: cambiando solo la luce, si può perdere lo sconto sul gas. Meglio quindi fare il conto complessivo, soprattutto con il riscaldamento a metano. Quanto all’ultima bolletta, non c’è rischio di doppioni: il vecchio fornitore fattura i consumi fino al giorno del passaggio e il nuovo parte da quello dopo.