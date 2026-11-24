Addio alle lunghe attese. Dal 1 dicembre 2026 cambiare fornitore di energia elettrica sarà molto più veloce: arriva lo “switch lampo”, che porta a 24 ore lavorative la fase tecnica del passaggio. La riforma riguarda solo la luce e solo le utenze domestiche. Gas e clienti business restano per ora fuori. Cambiare fornitore diventa dunque più semplice.

Cambio fornitore luce in 24 ore: come funziona davvero

Un solo giorno per cambiare fornitore di luce? Non proprio: le 24 ore non coprono l’intero percorso, dalla firma del contratto all’attivazione. Prima ci sono i controlli preliminari, che il nuovo fornitore chiede al Sistema informativo integrato (Sii) e il cui esito arriva entro due giorni lavorativi. Il tempo complessivo non può comunque superare le tre settimane.

La nuova procedura vale per le richieste presentate dal 1 dicembre 2026, mentre fino al 30 novembre restano le vecchie regole. Finiscono le scadenze mensili: oggi serve chiedere il cambio entro il 10 del mese per cominciare il primo giorno del mese dopo, dal 1 dicembre il passaggio può avvenire in qualsiasi giorno lavorativo. Come per la telefonia, se ne occupa il nuovo fornitore, compresa la disdetta del vecchio contratto. Non serve alcun intervento tecnico: il contatore resta lo stesso e la corrente non si interrompe.

Chi non può usare lo switch rapido

La corsia veloce è per chi ha un contatore attivo e non sospeso, senza pagamenti in sospeso. Chi ha bollette arretrate, un contatore sospeso o un indennizzo per morosità in corso deve seguire la procedura ordinaria, più lenta. Il cambio resta possibile, ma i tempi si allungano. Ecco gli aspetti da tenere d’occhio:

Una pratica alla volta. Se se ne ha già una aperta sul proprio contatore, non si può avviarne un’altra.

Se se ne ha già una aperta sul proprio contatore, non si può avviarne un’altra. Ripensamento. Per i contratti firmati online o fuori dai locali commerciali ci sono 14 giorni per tornare indietro. Se la parte tecnica non è ancora iniziata, il cambio si blocca e il vecchio contratto resta in vigore. Se è già conclusa, il ritorno al precedente fornitore non è automatico.

Per i contratti firmati online o fuori dai locali commerciali ci sono 14 giorni per tornare indietro. Se la parte tecnica non è ancora iniziata, il cambio si blocca e il vecchio contratto resta in vigore. Se è già conclusa, il ritorno al precedente fornitore non è automatico. Telemarketing. Il Codacons teme un aumento delle chiamate commerciali. Meglio diffidare di chi spinge a firmare al telefono e non comunicare mai a sconosciuti il codice Pod, la sigla che identifica il contatore e si trova in bolletta.

Conviene cambiare? Cosa controllare prima di firmare

Il cambio è gratuito, ma uscire dal vecchio contratto può costare. Prima di firmare bisogna controllare se ci sono penali: possono scattare se si lascia in anticipo un’offerta a prezzo bloccato o se si perde un bonus legato a una durata minima. I vincoli devono essere indicate chiaramente nel contratto. Attenzione anche alle offerte “luce e gas”: cambiando solo la luce, si può perdere lo sconto sul gas. Meglio quindi fare il conto complessivo, soprattutto con il riscaldamento a metano. Quanto all’ultima bolletta, non c’è rischio di doppioni: il vecchio fornitore fattura i consumi fino al giorno del passaggio e il nuovo parte da quello dopo.