Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia, questa mattina. L’operazione effettuata dal professore Lasse Lempainen ha riguardato l’allungamento della banda iliotibiale. Sinner si era recato lunedì con un volo privato da Bolzano a Turku, in Finlandia, città del professore Lasse Lempainen che ha effettuato l’intervento. Lo specialista ha allungato la cosiddetta bandelletta ileotibiale. Secondo quanto dichiarato anche dal medico altoatesino Herbert Schönhuber a Rai Südtirol, questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista.

I tempi di recupero

Dopo l’operazione, segue un percorso di riabilitazione graduale: inizialmente si controllano dolore e gonfiore e si recupera la mobilità, per poi introdurre esercizi di rinforzo (in particolare della muscolatura dell’anca e dei glutei) e un ritorno progressivo ai gesti sportivi senza sovraccarichi improvvisi. A seconda della tecnica utilizzata e delle richieste funzionali, il rientro pieno alle attività più intense richiede in genere da diverse settimane ad alcuni mesi. In linea teorica, Sinner potrebbe tornare a giocare un torneo dell’Atp tra febbraio e marzo, dopo un mese di riabilitazione e riatletizzazione da un intervento, che comunque non è troppo invasivo. I Masters 1000 di Indian Wells, dal 3 marzo, e di Miami, dal 17 marzo, sono gli appuntamenti principali di quel periodo, prima che inizi la stagione sulla terra rossa, con Montecarlo ad aprire le danze il 4 aprile. Prima c’è una serie di Atp 500 come quello di Rotterdam (8 febbraio) e Doha (15 febbraio) o ancora Dubai (22 febbraio).