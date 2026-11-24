Dal 1° dicembre l’Ue limita le importazioni di auto ibride da Cina e altri Paesi. Ecco quali modelli sono coinvolti e cosa potrebbe cambiare per prezzi e consegne

Per chi negli ultimi mesi ha valutato l’acquisto di un’auto nuova, l’ibrido ha rappresentato spesso il compromesso più convincente tra la necessità di ridurre i consumi, il costo ancora elevato di molte vetture completamente elettriche e la possibilità di continuare a viaggiare senza dipendere necessariamente dalle colonnine di ricarica. A rendere particolarmente interessante questo segmento è stata anche l’offerta sempre più ampia dei costruttori asiatici, soprattutto cinesi, capaci di portare sul mercato europeo automobili tecnologicamente avanzate a prezzi competitivi. Ora, però, le regole del gioco stanno per cambiare.

A partire dal 1° dicembre 2026, l’Unione europea introdurrà nuove limitazioni alle importazioni di auto ibride provenienti da Paesi extracomunitari, attraverso un sistema di quote destinato a contenere il numero di veicoli che potranno entrare nel mercato europeo. Il provvedimento, pubblicato il 24 novembre nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avrà inizialmente una durata di 200 giorni, fino al 18 giugno 2027.

La decisione nasce dalla necessità, individuata dalla Commissione europea, di tutelare l’industria automobilistica continentale dalla rapida crescita delle importazioni, ma potrebbe avere conseguenze anche per gli automobilisti italiani, dalla disponibilità dei modelli alle promozioni praticate dalle concessionarie, fino ai prezzi delle vetture nuove. EUR-Lex+2

Auto ibride, cosa prevede la stretta dell’Unione europea

A differenza di quanto avvenuto nel 2024 con le automobili completamente elettriche prodotte in Cina, Bruxelles ha scelto di intervenire attraverso un sistema di contingentamento delle importazioni, anziché introdurre nuovi dazi specifici.

In sostanza, per ciascuno dei principali Paesi esportatori viene stabilito un numero massimo di automobili ibride che potranno accedere al mercato comunitario durante determinati periodi. La misura ha carattere provvisorio e si inserisce nell’ambito dell’indagine di salvaguardia avviata dalla Commissione europea il 30 ottobre 2026, dopo l’intesa commerciale raggiunta con Pechino il precedente 9 ottobre.

Sebbene all’origine del provvedimento vi sia soprattutto la crescita delle esportazioni cinesi, le restrizioni interesseranno anche altri importanti produttori automobilistici, tra cui Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Turchia, oltre a Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti. Sono previste alcune esenzioni. Borsa Italiana+2

Quali auto ibride sono coinvolte nelle nuove restrizioni

Uno degli aspetti più importanti per i consumatori riguarda la tipologia di motorizzazioni interessate dal provvedimento. La stretta europea, infatti, non si limita alle automobili ibride ricaricabili attraverso una presa elettrica, ma comprende le diverse tecnologie di elettrificazione:

Mild hybrid (MHEV): vetture nelle quali un piccolo motore elettrico supporta quello termico, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni.

vetture nelle quali un piccolo motore elettrico supporta quello termico, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni. Full hybrid (HEV): automobili capaci di percorrere brevi tragitti in modalità completamente elettrica, senza necessità di ricarica esterna.

automobili capaci di percorrere brevi tragitti in modalità completamente elettrica, senza necessità di ricarica esterna. Plug-in hybrid (PHEV): vetture dotate di batterie ricaricabili attraverso una presa o una colonnina, con una maggiore autonomia in modalità elettrica.

A determinare l’applicazione delle restrizioni sarà il Paese di produzione del veicolo e non la nazionalità del marchio automobilistico. Questo significa che anche un’automobile di un costruttore europeo fabbricata in Cina potrebbe essere interessata dalle limitazioni, mentre una vettura di un marchio giapponese o cinese prodotta all’interno dell’Unione europea non sarebbe soggetta alle nuove quote. amp.dw.com+1

Perché l’Europa vuole frenare le importazioni di auto ibride

Dietro la decisione di Bruxelles ci sono numeri che raccontano quanto rapidamente sia cambiato il mercato automobilistico europeo negli ultimi anni. Le importazioni di vetture ibride sono passate da circa 958 mila unità nel 2023 a oltre 1,4 milioni nei dodici mesi compresi tra luglio 2025 e giugno 2026, con una crescita complessiva vicina al 49%.

Particolarmente significativa è stata l’espansione della Cina, che ha progressivamente rafforzato la propria presenza nel segmento delle motorizzazioni ibride anche in seguito all’introduzione dei dazi europei sulle auto completamente elettriche nel 2024. Costruttori come BYD e MG hanno ampliato la propria offerta, proponendo automobili con dotazioni tecnologiche ricche, autonomie competitive e prezzi in grado di mettere sotto pressione i marchi tradizionali. aeur.eu+2

La Commissione europea ritiene che l’aumento della capacità produttiva mondiale, insieme alle restrizioni commerciali introdotte da altri grandi mercati, rischi di concentrare una quantità crescente di veicoli sul mercato comunitario, compromettendo la redditività dei produttori locali e mettendo ulteriormente sotto pressione un comparto industriale già alle prese con i costi della transizione energetica.

Il paradosso è che tutto questo avviene proprio mentre la domanda di automobili ibride continua a crescere.

Secondo gli ultimi dati dell’ACEA, l’associazione europea dei costruttori di automobili, nei primi dieci mesi del 2026 sono state immatricolate nell’Unione europea oltre 3,4 milioni di vetture ibride non ricaricabili, con l’Italia tra i mercati più dinamici e una crescita delle immatricolazioni del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. European Automobile Manufacturers’ Association+1

Quante auto ibride potranno entrare in Europa

Per la Cina, il sistema di quote prevede la possibilità di esportare verso l’Unione europea 191.780 automobili ibride durante i 200 giorni di applicazione del provvedimento.

Il contingente sarà suddiviso in tre periodi, mentre limiti specifici sono stati stabiliti anche per gli altri principali Paesi esportatori.

Paese di produzione Quota fino al 18 giugno 2027 Cina 191.780 Giappone 170.889 Turchia 126.320 Regno Unito 105.402 Corea del Sud 67.924 Messico 34.755 Marocco 23.954 Serbia 19.353 Stati Uniti 18.482

Fonte: quote previste dalle misure di salvaguardia europee, riportate da Quattroruote. Quattroruote.it+1

Il sistema potrebbe spingere i costruttori a rivedere le proprie strategie commerciali, privilegiando alcuni modelli rispetto ad altri e accelerando i progetti di localizzazione della produzione in Europa, dove le vetture fabbricate non sarebbero soggette alle restrizioni sulle importazioni.

Le auto ibride costeranno di più?

È probabilmente la domanda che interessa maggiormente chi sta pensando di cambiare automobile nei prossimi mesi. La risposta, almeno per il momento, è che non esiste un aumento automatico dei prezzi previsto dal regolamento europeo, ma le conseguenze indirette della misura potrebbero farsi sentire.

In un mercato nel quale la disponibilità di determinati modelli viene limitata mentre la domanda rimane sostenuta, i produttori e le concessionarie potrebbero avere meno necessità di ricorrere a sconti particolarmente aggressivi per conquistare nuovi clienti.

Negli ultimi anni, proprio la concorrenza dei marchi cinesi ha contribuito a mantenere sotto pressione i listini di molti costruttori tradizionali, obbligandoli a ripensare le proprie politiche commerciali, a migliorare le dotazioni di serie e a proporre finanziamenti più competitivi.

Una riduzione di questa pressione concorrenziale potrebbe quindi tradursi in una progressiva diminuzione delle promozioni, anche senza un aumento ufficiale dei prezzi di listino.

Un altro scenario riguarda la scelta dei modelli da commercializzare in Europa. Disponendo di un numero limitato di veicoli da esportare, alcuni produttori potrebbero privilegiare le versioni più accessoriate o quelle con margini di guadagno superiori, riducendo la disponibilità degli allestimenti più economici.

Non è detto, tuttavia, che questo accada in modo uniforme: molto dipenderà dalle scorte già presenti sul territorio europeo, dalle strategie dei singoli marchi e dalla capacità produttiva degli stabilimenti comunitari.

Cosa cambia per chi ha già acquistato un’auto ibrida

Le nuove disposizioni riguardano le importazioni di veicoli nuovi e non introducono restrizioni alla circolazione delle automobili già immatricolate.

Chi possiede un’auto ibrida, indipendentemente dal marchio o dal Paese nel quale è stata prodotta, non dovrà quindi affrontare nuovi obblighi direttamente legati a questo provvedimento. Non cambiano, per effetto delle quote, né le condizioni di utilizzo del veicolo né le regole relative alla sua circolazione.

Diversa potrebbe essere la situazione di chi ha ordinato un’automobile ma non l’ha ancora ricevuta. Se il veicolo deve essere importato dopo l’entrata in vigore delle restrizioni, eventuali difficoltà nella gestione dei contingenti potrebbero incidere sui tempi di consegna.

Per chi ha già sottoscritto un contratto di acquisto, sarà importante verificare le condizioni pattuite, in particolare quelle relative al prezzo concordato, alla data di consegna e alle eventuali clausole che consentono modifiche contrattuali.

Conviene acquistare un’auto ibrida entro la fine del 2026?

Non necessariamente acquistare prima dell’entrata in vigore delle nuove regole significa risparmiare, ma chi ha già individuato un modello di proprio interesse potrebbe trovare conveniente valutare le offerte disponibili sulle vetture in pronta consegna.

Le automobili già importate e sdoganate prima dell’applicazione delle nuove quote non saranno infatti soggette ai limiti previsti per le successive importazioni. Le scorte presenti nei piazzali delle concessionarie potrebbero quindi rappresentare un elemento importante nei prossimi mesi, soprattutto per i modelli prodotti nei Paesi maggiormente interessati dalle restrizioni.

Prima di firmare un contratto sarà utile verificare il prezzo finale, l’effettiva disponibilità del veicolo, il luogo di produzione e la presenza di eventuali vincoli legati alle promozioni o ai finanziamenti.

La partita, comunque, è tutt’altro che conclusa. Le misure introdotte da Bruxelles sono provvisorie e l’esito dell’indagine europea determinerà se le limitazioni saranno confermate, modificate o sostituite da altri strumenti commerciali.

Per l’industria automobilistica europea si tratta di un tentativo di recuperare competitività in uno dei segmenti più importanti della transizione energetica. Per gli automobilisti, invece, la questione è molto più concreta: capire se nei prossimi anni sarà ancora possibile acquistare una vettura tecnologicamente avanzata, con consumi contenuti, senza dover necessariamente aumentare il proprio budge