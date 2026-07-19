Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano: pioggia e grandine sugli spettatori

Un violento temporale ha costretto l’artista e gli organizzatori a interrompere lo spettacolo. I biglietti verranno rimborsati

La seconda data milanese di Bad Bunny è stata funestata da un violento temporale con grandine (alcuni spettatori sono rimasti lievemente feriti alla testa). Lo show è stato interrotto e non verrà riprogrammnato come recita il comunicato ufficiale di Live Nation:



‘A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma il 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano è stato interrotto e l’area è stata evacuata in sicurezza.

A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato.

La sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l’evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato.

Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo (prezzo del biglietto + diritti di prevendita).

Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.’