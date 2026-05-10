Musetti vince da infortunato: “Soffrivo, non sapevo se giocare”

Col sudore e con la fatica di chi ha un infortunio muscolare che lo tormenta, ma va oltre il dolore superando ogni difficoltà Lorenzo Musetti batte Cerundolo e approda agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma ma finisce sfinito e in lacrime. La sofferenza gli si leggeva sul viso durante la partita, eppure non si è fermato giocando un tennis non suo. Ma non importa, contava vincere: “Non sapevo se scendere in campo o meno, la condizione fisica è quella che è, ma alla fine ce l’ho fatta. Grazie a tutti, le mie sono lacrime di gioia”.

Sempre in salita

Musetti non ha potuto giocare come sa, non ci è mai riuscito in questo 2026: dopo l’infortunio in Australia nella partita contro Djokovic ha avuto solo problemi, ha perso a Indian Wells e dovuto rinunciare a Miami, a Montecarlo è arrivata subito una sconfitta, poi quarti a Barcellona e ottavi a Madrid sperando di poter star meglio a Roma. Invece anche oggi, come nel match d’esordio contro Mpetshi-Perricard, è sceso in campo con una fasciatura alla coscia sinistra. “Ho sofferto fin dall’inizio – spiega il carrarino –, mi aspettavo una partita molto difficile e così è stato, contro un amico che sa giocare benissimo sulla terra. Avevo anche un po’ di crampi, non è stato facile trovare una via d’uscita, ma ho lottato e il pubblico mi ha aiutato a trovare dentro di me la forza per andare avanti. Credo di aver gestito bene la situazione, non ho finito al 100%, ma sto già pensando al riposo e alla prossima partita”. E ancora: “Ci tengo moltissimo a fare bene qui. Sto stringendo veramente tanto i denti, per trovare la giusta condizione fisica bisogna passare attraverso queste situazioni. Credo che a una persona come me servano molto di più questo genere di partite più che quelle da tennis champagne. Queste partite possono farmi cambiare la stagione”.

La partita

A dare una mano a Musetti ci ha pensato l’argentino Cerundolo che in molti momenti della partita ha concesso errori gratuiti, ma Lorenzo ci ha messo tutto quello che aveva. Arrivato al tiè-break del primo set dopo aver annullato un set ball a Cerundolo si è imposto 7-5 sbagliando meno dell’avversario. Equilibrio anche nel secondo set fino al 5-4 quando Musetti al terzo match ball ha chiuso a suo favore col punteggio d 6-4 ed è poi scoppiato in lacrime. Musetti affronterà adesso Casper Ruud.