Al Wonder Space esperienze beauty, consigli di stile con Alexa+ e giocattoli: lo shopping delle feste passa da via Meravigli tra eventi e idee regalo

Entra nel vivo la settimana del Black Friday. Secondo una ricerca condotta da HarrisX per Amazon, infatti, l’83% degli italiani non ha ancora acquistato i regali di Natale. Con l’apertura del Wonder Space di Amazon in via Meravigli 2A a Milano, per molti è l’occasione per inaugurare lo shopping delle feste. Lo spazio, realizzato con Telepass, Colgate, Lavazza, CeraVe, Kiehl’s, Maybelline New York, Nyx Professional Makeup, L’Oréal Paris, Garnier, Redken, Steampod, Nintendo, Le Creuset, Neewer, Philips, SharkNinja, SharkBeauty, Smartbox e Swarovski, porta, dunque, l’atmosfera del Natale all’ombra del Duomo. Organizzato per temi, l’Amazon Black Friday Wonder Space si snoda attorno a una piazza, il salotto Wonder Stage, dove domani si terrà il live streaming del podcast Made IT con l’intervista a Fabio Volo; sabato, invece, sarà la volta della performance di Sal Da Vinci e domenica toccherà a Giovanni Muciaccia con l’opera collettiva Tracce di Meraviglia. Aperto fino a domenica, lo spazio svela una selezione delle offerte di stagione _ oltre un milione disponibili online fino alle 23.59 del Cyber Monday, lunedì 30 novembre – passando dalla vetrina sul Made In Italy ai giocattoli; dalla lettura alla moda; dalla cosmetica ai dispositivi potenziato con Alexa+, l’assistente personale con AI del gruppo di Jeff Bezos.

MODA

La moda si conferma regina degli eventi di offerte stagionali. Stando ad HarrisX, infatti, il 61% dei consumatori dichiara infatti di acquistare abbigliamento, scarpe o accessori, più di elettronica personale (44%) e cosmetica (37%). Nel dettaglio, sono soprattutto le donne ad approfittare dello shopping in questi periodi con il 66%, dato che cresce al 68% tra i genitori. Tra le novità del Wonder Space, c’è anche l’artificiale al servizio dello stile con Provami, il fit check interattivo di Alexa+ per ricevere consigli di stile, idee outfit per ogni occasione e suggerimenti su misura.



COSMETICA

In base alle rilevazioni di HarrisX, il mondo della bellezza è tra le categorie più richieste con il 44% degli italiani che dichiara di acquistare prodotti di bellezza in occasione delle feste e delle promo del black Friday. Tre le esperienze disponibili all’interno del Wonder Space: Colgate, presenta la

linea Max White Purple con «Max White Wonder: la scienza del tuo sorriso», un percorso che si conclude con una photo experience immersiva; CeraVe offre la possibilità di fare un’analisi della pelle e ricevere consigli personalizzati, mentre L’Oréal Paris e Redken mette a disposizione un retouch di trucco e parrucco. Nel dettaglio, durante la black week di Amazon, i clienti potranno risparmiare fino al 40% sui marchi di bellezza più amati, con offerte su skincare, make-up e cura dei capelli come Rilastil, L’Oréal Paris e Calvin Klein. Per quanto riguarda, invece, la categoria salute e cura della persona il risparmio sale al 45% sui dispositivi capelli, rasatura, epilazione e igiene orale di marchi come ghd, Braun e Philips.

GIOCHI

Dall’analisi degli esperti di Amazon, che hanno scandagliato le parole chiave più cercate per i giocattoli e i prodotti che hanno ricevuto una valutazione media di almeno 4 stelle, scaturisce la classifica Toys We Love. Sul podio, il gioco di carte Uno; la super car da costruire Lamborghini Miura P400 SV, modellino da costruire di Mattel Brick Shop e il baby Yoda interattivo Action Buddy Grogu di Star Wars. A seguire dei classici come Lego, Disney, Schleich e Playmobil, insieme alle proposte educative di LEXIBOOK, Science4You e a quelle interattive con parent dashboard dei nuovi tablet Amazon Kids per la prima volta in Italia.