Amelie, il suo nuovo brano “Non è Francesco” é già un successo

“NON È FRANCESCO” nasce dal disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Il malessere che oggi come figura sta stancando un po’ tutti. Basta red flag!”, parola di Amelie. Il suo brano, by Canova è in rotazione radio (dopo Ginnastica, sempre by Canova, che ha conquistato il pubblico).Ora, però, Amelie descrive un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde, destabilizza.

È un uomo costruito per sottrazione: non giudica, non critica, non performa. Sa chi è, sa cosa fa, sa stare. Misterioso e sexy, come il Grande Gatsby, esiste soprattutto come ideale, più facile da sognare che da incontrare davvero.

Il brano gioca con ironia e leggerezza su questa figura inventata, trasformando la delusione in immaginazione e il bisogno di amore in racconto.

“NON È FRANCESCO” parla di un desiderio semplice e radicale: credere che qualcuno capace di amare con rispetto e presenza possa ancora esistere. Anche solo nell’idea”, conclude Amelie. Che in questi mesi é in giro con dj Alma by RTL102.5: il loro dj set riempie le piazze d’Italia.

Chi é Amelie

Amelia Villano, nata a Piedimonte Matese (Ce). Nel 2015 si trasferisce a Roma e in quell’anno entra nel Talent Show di “The Voice of Italy” completando il team della cantante Noemi.

Studia successivamente canto e chitarra e in contemporanea cinema e teatro.

Ha Lavorato come vocalist dall’età di 21 anni in noti locali di Roma e non solo. Durante la pandemia, apre un profilo TikTok. Qui realizza sketch: imitazioni, canto e altro. Raggiunge un seguito di 380mila + follower su TIK TOK, 190 mila su IG Ha pubblicato il suo primo singolo in collaborazione con Neko nel 2022 The light is on. Arriva in Radio nel 2022 come Speaker su RadioZeta e RTL102.5. In tv nel 2023 L’abbiamo vista come quarto giudice nel programma di Carlo Conti a Tale e Quale Show nelle vesti di Belen.

Successivamente come concorrente sempre a Tale e Quale Show’24 Vince due puntate imitando brani di (Giusy Ferreri-Novembre/ Lp- Lost on you) si classifica quarta. Partecipazioni a programmi come “Step/tutto può succedere” con Stefano De Martino; Gialappashow con Mago Forest. Tra vari singoli musicali che ha pubblicato nel 2025 con il suo nome d’arte “AMELIE” Il 21/11/25 è uscito “Ginnastica” con l’etichetta di Michele Canova “la15” in rotazione sulla prima radio d’Italia RTL102.5