Honor Magic V6: maturo, completo ma non per tutti

Con Honor Magic V6 il segmento dei pieghevoli smette di essere terreno di prova e diventa un’esperienza mobile completa, tra design ultrasottile, batteria record e integrazione con Gemini.

Il mercato degli smartphone pieghevoli ha smesso di essere un laboratorio di esperimenti e Honor Magic V6 ne è la prova più tangibile. Il dispositivo dell’azienda cinese racconta un segmento che ha finalmente raggiunto una conclamata maturità tecnologica: non più solo un form factor funzionale e accattivante, ma soprattutto un’esperienza mobile completa, capace di reggere il confronto con un flagship tradizionale sul fronte dell’affidabilità e di amplificarlo su multimedia, multitasking e produttività da ufficio.

Il momento non è casuale. Motorola ha appena portato sul mercato italiano il suo primo pieghevole a libro, il Razr Fold, mentre Samsung annuncerà a breve il Galaxy Z Fold 8 e a settembre tutti si aspettano anche l’arrivo di Apple. Il risultato è un mercato improvvisamente affollato e competitivo, pronto a esplodere numericamente, anche se i prezzi restano quelli di una fascia premium tutt’altro che accessibile.

Sottile e resistente

Honor Magic V6 punta tutto sulla sottigliezza: 8,75 mm da chiuso e appena 4,0 mm da aperto nella variante White, per un peso di circa 219 grammi. La sensazione in mano è quella di un modello tradizionale più che di un pieghevole, merito anche della Honor Super Steel Hinge, cerniera con resistenza alla trazione di 2.800 MPa e un sistema di ammortizzazione bionico sviluppato con l’assistenza dell’AI.

Il dispositivo è certificato IP68 e IP69, con resistenza a acqua, polvere e getti ad alta pressione, una rarità nel segmento. Le colorazioni Black, White, Red e Gold sono in grado di soddisfare pienamente anche stili e gusti personali.

Tra i migliori display del mercato

Il pannello esterno misura 6,52 pollici, quello interno pieghevole 7,95 pollici, entrambi con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Lo schermo esterno raggiunge una luminosità di picco di 6000 nit, l’interno arriva a 5000 nit, con una riflettività ridotta all’1,5% che garantisce buona leggibilità anche in piena luce.

Il display interno utilizza vetro flessibile UTG per una piega quasi impercettibile, mentre quello esterno è protetto dal rivestimento NanoCrystal Shield. Presente anche il dimming PWM a 4.320 Hz per ridurre l’affaticamento visivo nell’uso prolungato. Insomma, stiamo parlando di schermi di fascia alta, senza alcun compromesso in termini di qualità.

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Maturo e scattante

Honor ha compreso che un display da quasi otto pollici non può limitarsi a ingrandire le applicazioni, ma deve cambiare il modo in cui queste vengono utilizzate.Basato su MagicOS 10 e alimentato dal più recente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nanometri, Honor Magic V6 offre prestazioni che non lasciano spazio a esitazioni. L’apertura delle applicazioni è praticamente istantanea, anche i compiti più onerosi dal video editing all’elaborazione fotografica, vengono gestiti con grande disinvoltura.

Ma è soprattutto il multitasking a rappresentare il vero punto di forza di questo terminale. Il grande display interno permette di affiancare più finestre contemporaneamente, ridimensionarle liberamente e lavorare su diversi contenuti senza la sensazione di utilizzare uno schermo troppo piccolo. È possibile partecipare a una videoconferenza mentre si consultano documenti, prendere appunti durante una riunione o confrontare più file aperti simultaneamente con una naturalezza che ricorda molto l’esperienza di un computer portatile.

Interessante anche la crescente integrazione con ecosistemi differenti, compreso quello Apple, una scelta che testimonia un approccio molto pragmatico da parte di Honor. Chi utilizza un Mac o un iPad può sfruttare una maggiore continuità operativa rispetto al passato, abbattendo alcune delle tradizionali barriere tra piattaforme diverse. Foto e video quasi come un camera phone

Quasi un camera phone

Il sistema fotografico convince innanzitutto per equilibrio. Honor non ha inseguito numeri fini a sé stessi, ma ha costruito un comparto estremamente versatile che permette di affrontare praticamente qualsiasi situazione di scatto. Tradotto in modo puntuale, il sistema AI Falcon Camera comprende un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo periscopico Ultra Sensing da 64 MP con stabilizzazione ottica CIPA 6.5 stop, e un ultra grandangolare da 50 MP.

Le funzioni AI Color Engine, Magic Color 2.0 e AI Image to Video 2.0 lavorano su color grading e ottimizzazione in tempo reale. A completare l’offerta multimediale c’è l’integrazione con Google Gemini, che consente di condividere fotocamera e schermo nelle conversazioni Gemini Live, oltre a tre mesi gratuiti di Google AI Pro con accesso a Veo 3.1, Nano Banana Pro e NotebookLM.

Nel complesso, il comparto fotografico non raggiunge forse le vette assolute dei migliori camera phone specializzati, ma si colloca senza dubbio tra i più convincenti dell’intero panorama dei dispositivi pieghevoli, contribuendo a eliminare un altro dei compromessi storicamente associati a questa categoria.

Autonomia da record

Qui Honor Magic V6 gioca una delle sue carte migliori: la batteria Silicon-carbon da 6.660 mAh è la più capiente mai vista su un foldable, con una densità energetica di 921 Wh/L che permette di contenere le dimensioni del dispositivo. La ricarica arriva a 80 W via cavo e 66 W wireless, con supporto alla ricarica inversa. Numeri che, uniti al chip Honor E2 Power Enhanced, promettono un’autonomia reale superiore alla media del segmento.

Bello ma elitario

Honor Magic V6 conferma che i pieghevoli non sono più un compromesso tra design e affidabilità. L’ostacolo è, e continua ad essere anche a causa degli inevitabili aumenti dei costi della filiera tecnologica mondiale, il prezzo finale al pubblico. Di listino stiamo parlando 2.299,90 euro, una cifra che si commenta da sola. Al lancio c’è un coupon sconto di 600 euro che edulcora leggermente la pillola.

Quello che è certo è che il mercato premium dei pieghevoli, nel 2026, è più affollato e competitivo che mai, anche se restare fuori dalla portata della maggior parte dei portafogli sembra ancora l’unico vero limite del segmento.