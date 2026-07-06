OPPO lancia Reno16 e porta a Milano un pop up esclusivo tra tecnologia e K-pop

La tecnologia, da sola, non basta più. Per conquistare una generazione cresciuta tra social network, creator e contenuti da condividere in tempo reale, oggi uno smartphone deve raccontare anche uno stile di vita. È da questa idea che nasce la strategia con cui OPPO accompagna il debutto della nuova Reno16 Series: non un semplice lancio di prodotto, ma un’esperienza immersiva che intreccia design, intelligenza artificiale e cultura pop coreana. Dal 10 al 12 luglio il marchio cinese aprirà infatti nel cuore di Milano un pop-up interamente dedicato alla nuova gamma di smartphone e alla collaborazione con le BABYMONSTER, il gruppo femminile della YG Entertainment scelto come Reno Ambassador. Uno spazio pensato per trasformare il pubblico da semplice spettatore a protagonista, mettendo letteralmente nelle mani dei visitatori gli strumenti creativi della nuova serie Reno.

OPPO trasforma il lancio di Reno16 in un’esperienza immersiva

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali della campagna internazionale dedicata alla Reno16 Series. Il pop-up milanese sarà completamente brandizzato OPPO x BABYMONSTER e accompagnerà i visitatori lungo un percorso costruito attorno all’identità visiva del nuovo smartphone. Installazioni, giochi di luce, elementi scenografici e richiami al nuovo 3D Pop Planet Design trasformeranno lo spazio in un ambiente pensato per stimolare creatività e condivisione.

L’esperienza, però, non sarà soltanto visiva. I visitatori potranno provare direttamente i nuovi dispositivi della gamma Reno16, sperimentando le principali funzioni dedicate alla fotografia creativa, ai contenuti social e all’editing basato sull’intelligenza artificiale. Attraverso AI Remix Collage sarà possibile realizzare collage dinamici combinando fotografie, Motion Photo e brevi video, aggiungendo sticker animati ed effetti AI per creare contenuti immediatamente pronti alla pubblicazione.

Al termine del percorso ogni partecipante potrà scaricare attraverso un QR code i contenuti realizzati durante la visita e condividerli sui propri canali social. Chi pubblicherà foto o video ispirati al pop-up, sia utilizzando le installazioni esterne sia i props presenti all’interno dello spazio, potrà inoltre accedere a omaggi esclusivi e ad attività dedicate.

Una Reno pensata per creator e social

Il cuore dell’iniziativa resta naturalmente la nuova Reno16 Series, composta da Reno16, Reno16 Pro e Reno16 FS, sviluppata da OPPO con l’obiettivo di rendere la creazione di contenuti sempre più semplice, intuitiva ed espressiva.

Dal punto di vista estetico debutta il nuovo 3D Pop Planet Design, un linguaggio visivo che si ispira all’idea che ogni individuo rappresenti un piccolo pianeta ricco di energia e personalità. Nella versione Pop White la particolare tecnologia 3D HoloVerse crea un effetto tridimensionale che cambia in funzione della luce e del movimento, dando profondità alla superficie dello smartphone senza rinunciare a una finitura premium.

L’attenzione, però, si concentra soprattutto sulle funzionalità dedicate alla fotografia. La nuova Pop Cam permette di applicare con un solo tocco effetti ispirati alle fotocamere analogiche, come Digicam, Instant Film e Light Leak, mentre il nuovo hub creativo integrato nell’app Foto introduce strumenti basati sull’intelligenza artificiale come AI Remix Collage e Popout 2.0, progettati per rendere l’editing ancora più semplice e spettacolare.

Accanto alla componente fotografica, la Reno16 Series integra le nuove funzioni intelligenti di ColorOS 16. Tra queste figurano AI Snap Key, che consente di salvare rapidamente informazioni visualizzate sullo schermo, AI Mind Space, pensato per organizzare contenuti e documenti, AI Mind Pilot, che coordina diversi modelli di intelligenza artificiale a seconda delle attività richieste, e AI Menu Translation, sviluppato per tradurre e spiegare i menu dei ristoranti durante i viaggi all’estero.

Sul fronte hardware la serie punta su batterie da almeno 6.000 mAh, ricarica rapida fino a 80W SUPERVOOC, certificazioni IP68, IP69 e IP69K contro acqua e polvere, oltre a nuove funzioni dedicate al gaming e alla stabilità della connessione come AI HyperBoost 3.0 e AI LinkBoost 4.0.

Insieme alla nuova famiglia Reno debutta inoltre OPPO Bubble, un piccolo accessorio magnetico dotato di display AMOLED che funziona come monitor remoto per la fotocamera posteriore e permette di realizzare selfie, fotografie di gruppo e contenuti creativi anche a distanza.

Perché OPPO ha scelto le BABYMONSTER

A rendere ancora più riconoscibile il lancio della Reno16 Series è la collaborazione con le BABYMONSTER, il gruppo femminile della YG Entertainment che negli ultimi mesi si è imposto come una delle realtà emergenti più importanti del panorama K-pop.

La scelta del gruppo come Reno Ambassador riflette la volontà di OPPO di parlare a una nuova generazione di creator attraverso linguaggi immediatamente riconoscibili. Le sette artiste incarnano infatti valori come creatività, individualità ed espressione personale, gli stessi che il marchio intende associare alla nuova gamma Reno.

Il pop-up milanese rappresenta quindi molto più di una semplice presentazione commerciale. È il punto d’incontro tra tecnologia e cultura pop, un esperimento di marketing esperienziale in cui lo smartphone diventa il centro di un ecosistema fatto di fotografia, intelligenza artificiale, musica e contenuti social, confermando come il K-pop sia ormai uno dei linguaggi privilegiati con cui i grandi marchi globali dialogano con il pubblico più giovane.