Altro che stadi. Ci sono sere in cui un teatro e più di mille persone bastano a rimettere le cose nella giusta prospettiva. È successo sabato 14 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove Joe Jackson ha portato il suo Hope and Fury Tour. Un artista straordinario, una band all’altezza, le canzoni.

A forza di raccontare i concerti attraverso i numeri e le scenografie maestose rischiamo di dimenticare il motivo per cui andiamo a sentirli. Quanti biglietti venduti, quante date aggiunte, quanto velocemente è arrivato il tutto esaurito. Informazioni che spiegano il successo commerciale di uno spettacolo, ma lasciano aperta la questione essenziale: che cosa succede, davvero, quando comincia la musica? Che cosa riesce a trasmettere chi sta sul palco? E quanto di quell’esperienza rimane una volta tornati a casa?

Jackson ha cominciato da solo al pianoforte con Is She Really Going Out with Him? seguita da It’s different for girls accompagnata dal basso di Graham Maby. Al terzo brano si è aggiunto il resto della formazione. È già un modo di intendere il concerto: partire da una canzone, lasciare che riveli la propria forza, costruirle attorno uno spazio.

Accanto a Maby e Jackson, una band eccezionale. Perché suonare insieme è un’arte che va oltre la bravura individuale: significa dare peso a un accento, far respirare una frase, capire quando spingere e quando lasciare spazio. In teatro questa intesa diventa uno spettacolo dentro lo spettacolo.

Jackson, del resto, ha costruito la propria identità musicale sulla curiosità, il suo percorso attraversa linguaggi diversi con una naturalezza che rende insufficienti le etichette. Si riconosce il suo tocco unico prima ancora di riconoscere un genere.

Il presente di Jackson si chiama Hope and Fury. Anche qui la scrittura tiene insieme osservazione e sentimento: Welcome to Burning-by-Sea immagina una località costiera inglese che diventa il ritratto di un Paese; End of the Pier mette a confronto due epoche della vita popolare britannica, separate da un secolo. Sono canzoni che raccontano il mondo attraverso luoghi, personaggi, contraddizioni.

Questa è una delle ragioni per cui incontrare oggi un musicista come Jackson ha un valore che supera il riconoscimento dei suoi classici. Gli stadi hanno una loro potenza: il coro collettivo, la festa, la sensazione di appartenere per qualche ora a una comunità enorme. Ma quella è una delle forme possibili dell’emozione. Il teatro ne offre un’altra, altrettanto intensa, fatta di concentrazione e vicinanza. Consente di spostare l’attenzione dal cantante ai musicisti, di seguire un passaggio, di accorgersi che talvolta è proprio una sfumatura a rendere memorabile un’esecuzione.

Intensissime come sempre Real Men, Be my number two, Look sharp! e Steppin’ Out. Poi, i bis con una riuscitissima cover di Scary Monsters di Bowie e l’immancabile You can’t get what you want.

La serata si è chiusa con Home Town. Solo piano e voce. Dopo il suono della band, di nuovo un uomo e una canzone. È un’immagine che contiene il senso del concerto: tutta quella esperienza, quella cultura musicale, quell’intelligenza messe al servizio di un rapporto diretto con chi ascolta.

Mille e quattrocento spettaori possono sembrare pochi soltanto se si continua a contare. Quando si comincia ad ascoltare, la misura cambia.